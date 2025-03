La coquille verte d’Oz: un exemple de durabilité à Oxford, Royaume-Uni

Détails du projet :

– Lieu : Oxford, Royaume-Uni

– Photographe : Fisher Studios

De l’architecte : « Conçu par l’architecte pour sa propre famille, Copper Bottom repose sur un site idyllique offrant une vue panoramique sur les clochers d’Oxford. L’intention est d’en faire la demeure la plus durable de la région : meilleure que le zéro carbone, à très faible empreinte énergétique, accessible uniquement à vélo ou à pied, et nécessitant peu d’entretien. Mais ce qui rend cette maison durable unique est la façon dont sa forme externe a été conçue pour remplir une fonction cruciale pour le design de Passive House. Sa carapace en cuivre agit comme un casque solaire, protégeant les vitres du soleil estival du sud et du soleil plus bas de l’est et de l’ouest. Ainsi, ce qui serait normalement considéré comme une contrainte majeure sur le design a été transformé en une opportunité d’expression architecturale ».

Copper Bottom présente une carapace sculpturale de style origami, mais une fois dépouillée de sa coquille, elle se révèle être un simple cube à deux étages avec un toit en pente. Il y a deux bonnes raisons à cette forme simple pour le volume intérieur. Tout d’abord, le facteur de forme. Il est préférable de garder les maisons aussi compactes que possible pour minimiser le ratio peau/volume. Deuxièmement, l’étanchéité à l’air. Il est préférable d’éviter les enveloppes complexes à la ligne d’étanchéité à l’air pour en assurer l’intégrité.

Il y a une bosse pliée autour des flancs est et ouest de la maison, créant des ouvertures profondes pour les fenêtres ici qui bloquent le soleil bas du matin et du soir. Ensuite, la bosse court le long de la face nord de la maison où elle fait office de porche au-dessus de la porte d’entrée et des portes de la chaufferie. Cette bosse signifie que la face du bâtiment en hauteur est inclinée, ce qui réduit le volume visuel faisant face aux voisins. Étant donné qu’ils nous ont vendu le terrain, il est assez juste qu’ils aient eu leur mot à dire sur la hauteur, la forme et la fenestration de la maison tournée vers chez eux ».

« Les éléments finaux qui complètent la forme facettée de la maison sont les oreilles. Elles évoquent vaguement le zoomorphisme, mais c’est plus une résonance qu’une ressemblance. Elles sont distinctement enjouées mais, comme d’autres éléments de la forme, elles remplissent une fonction ; ce sont des cheminées de ventilation qui purgeront la maison la nuit pendant l’été, évacuant l’air chaud accumulé de la journée et laissant entrer l’air frais de la nuit. En tant que telles, elles font partie intégrante de la stratégie de chauffage, de refroidissement et de ventilation de la maison.