Les meubles devraient être conçus pour paraître solides et fiables, mais des meubles conçus pour sembler spécifiquement instables? C’est la frontière floue entre l’art et les meubles. Conçue par Alain Gilles pour la marque française Glass Variations, la Collection Illusion prend le concept de stabilité et le retourne. Chaque pièce, qu’il s’agisse d’une table, d’un bureau ou d’une console, donne l’impression qu’elle est sur le point de basculer, et pourtant elle est plus solide qu’elle n’en a l’air, grâce à un travail de verre astucieux.

Définie par des lignes géométriques épurées – rectangles, cercles, demi-ronds et quart de ronds – la Collection Illusion s’inspire de l’esthétique intemporelle du design Bauhaus, mais avec une touche ludique qui en fait un exemple magistral d’illusions d’optique. Chaque pièce présente une couche texturée ou colorée qui attire votre attention. Pendant ce temps, une deuxième couche de verre transparent fait silencieusement le travail de soutenir l’ensemble du meuble tout en semblant virtuellement invisible. Cela signifie que le meuble ne repose pas réellement sur le sommet d’un arc, mais sur la surface plate et solide du verre transparent.

Le jeu visuel ne s’arrête pas à la structure. La transparence du verre crée un jeu dynamique entre les lignes, les couleurs et les textures, se croisant et se mélangeant pour former des effets graphiques inattendus. Le verre teinté gris ou bronze crée un look sombre et sophistiqué tandis que les tons pastel et opaline créent une atmosphère plus légère et plus éthérée.

Que vous soyez attiré par le verre givré avec sa texture laiteuse et douce ou par le verre clair teinté de couleur, chaque pièce de la Collection Illusion offre quelque chose de différent. Ces pièces déclaratives ajoutent un sentiment d’intrigue à n’importe quel espace, vous faisant vous demander comment elles tiennent même en premier lieu. Et bien que la collection puisse jouer avec notre perception de l’équilibre, il ne fait aucun doute que c’est le savoir-faire qui donne vraiment vie à ces designs.

Photos de Mathilde Hiley et Studio B Helle.

