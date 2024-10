Imaginez votre jean préféré, nous sommes sûrs que vous en avez un en tête – la coupe, la couleur, la longueur, l’ajustement parfait – peut-être une zone douce et usée où vous mettez habituellement un téléphone ou un portefeuille également. Le denim est l’un des tissus les plus largement reconnus au monde et Poltrona Frau comprend l’histoire derrière ce tissage emblématique. Maintenant, ils présentent une nouvelle version – la Archibald Denim Edition – de l’Archibald, une conception de siège expressive de Jean-Marie Massaud.

Le denim est un tissu vraiment apprécié, populaire parmi divers types de travailleurs depuis le milieu du XIXe siècle. Dans les années soixante-dix, le denim faisait pleinement partie de la culture pop. Des entreprises automobiles comme Volkswagen et American Motors ont sorti des intérieurs tendance en denim, notamment la Coccinelle Jeans de 1974. Nous avons vu le denim faire un retour cette saison, ornant les podiums de Paris et de New York pour créer un look accessible et utilitaire. Cela s’est également traduit par des tendances en matière de mobilier, un autre exemple de la nature collaborative du design. Les coutures contrastées jaunes et la finition bronze antique, semblable à des rivets, sur la base sont un hommage évident à son inspiration : le modeste jean en denim.

Les délicates ondulations de la chaîne et de la trame, qui rendent le denim unique par rapport à d’autres types de tissus, sont magnifiquement illustrées ici. Revêtu d’Everdenim de Poltrona Frau, un impressionnant jacquard en coton biologique, le tissu arbore également une certification GOTS. Ce denim à fils irréguliers, qui fait référence aux petites bosses sur l’endroit des fils de chaîne, est caractéristique de nombreux tissus de denim brut de luxe. Les coutures doubles classiques et l’éclat antique ajoutent à l’esthétique vintage du nouveau look de l’Archibald.

Le dos de l’Archibald présente de légères ondulations de tissu, destinées à se patiner avec le temps pour ajouter une personnalisation au cycle de vie de la pièce. L’un des principaux attraits du denim brut est la possibilité d’optimiser l’usure selon vos spécifications, le tissu étant non traité et jamais lavé. En effet, certains extrémistes recommandent de laver uniquement vos jeans dans l’océan, mais cela a été largement démystifié au sein de la communauté. Le reste du revêtement de l’Archibald est serré contre l’intérieur en mousse, donnant un aspect rebondi et joli.

La forme enveloppante de l’Archibald a un attrait réconfortant, idéal pour la méditation ou la détente. La forme relativement solide du fauteuil repose sur des pieds délicats, offrant une lumière et un contraste bienvenus. Il y a une offre expressive, presque semblable à une créature, dans la courbe de l’accoudoir, comme pour dire : “Venez, asseyez-vous un moment.”

Poltrona Frau est une marque italienne de mobilier, avec plus de 100 ans d’expérience dans l’interaction entre le produit, la marque et la communication. Né du rêve d’un tapissier plein de ressources, Lorenzo ‘Renzo’ Frau a créé l’entreprise à Turing, et après son décès peu de temps après, elle a été maintenue à flot par Savina Pisati. Au fil des ans, Poltrona Frau a maintenu un engagement indéfectible envers la durabilité, obtenant de multiples certifications au fil des ans. De la gestion stricte des fournisseurs à la sécurité sur le lieu de travail et à la formation des employés, chaque étape du processus de production est inspectée et retravaillée pour s’adapter à notre monde en évolution.

Jean-Marie Massaud est un designer industriel français, jamais limité aux seuls produits. Des projets architecturaux de grande envergure aux produits de table, il repousse les limites de la légèreté, atteignant de nouveaux sommets en utilisant des matériaux plus intelligents. Sur le travail du Studio Massaud, “Ce qui nous intéresse plus que tout, c’est l’intégration des produits dans des ‘programmes de vie’ qui tentent de répondre avec harmonie et raffinement aux défis de notre époque.”

Pour plus d’informations sur l’édition Archibald Denim de Poltrona Frau, visitez leur site web ici. Pour en savoir plus sur Jean-Marie Massaud, cliquez ici.

Grandir à New York a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et le toucher personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et en apprendre davantage sur l’espace.