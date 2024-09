La Beauté du Bois dans le Design Moderne de l’Appartement de Sofia

Les intérieurs modernes sont parfois considérés comme froids, mais l’Appartement de Sofia – conçu par IM Interiors – nous montre comment des matériaux naturels et chaleureux peuvent tout changer. Des accents en bois riches, tels que des murs à claire-voie et des planchers en bois, créent une ambiance accueillante dans cet intérieur par ailleurs moderne. Ce confort douillet et vécu rend l’Appartement de Sofia unique dans les intérieurs contemporains!

Une chose qui nous manque souvent dans les appartements est l’espace – et cet appartement gère gracieusement cela avec un plan d’étage ouvert. Cela fusionne la cuisine, le salon et la salle à manger en une seule grande pièce, créant une sensation d’ouverture.

L’espace repas présente une table en bois sombre, contrastant magnifiquement avec le sol de ton clair. Celle-ci est surmontée d’un vase asymétrique. Des points bonus pour l’intrigue visuelle que ce vase – et le lustre intéressant – ajoutent! Ceux-ci sont ensuite associés à des chaises confortables et modernes.

Vers l’autre extrémité se trouve l’espace de vie ouvert, avec un canapé en velours moelleux. Comme le canapé est bas sur le sol, il crée une sensation d’espace. Les deux tables basses se réunissent pour ajouter des accents métalliques tout en offrant une fonctionnalité.

Les espaces repas et de vie sont séparés par un superbe mur à claire-voie. Cela forme facilement le point focal de l’espace et abrite des téléviseurs aux deux extrémités ainsi que des bibliothèques. Tout le long de l’espace, nous voyons de grandes fenêtres, offrant une vue imprenable sur l’extérieur.

La troisième partie de l’espace de vie ouvert est la cuisine. Ici, la palette de couleurs est un mélange de gris et de tons boisés – équilibrant parfaitement le confort et la modernité. L’îlot central de la cuisine est doté de tabourets de bar à une extrémité et d’un mini-bar à l’autre. Les armoires sont en gris mat; l’absence de quincaillerie assure que le look reste contemporain. Le robinet noir mat ajoute une touche de luxe, tandis que la lumière pendante asymétrique et l’éclairage sous les armoires veillent à ce que l’espace soit bien éclairé pour la préparation des repas.

En entrant dans la première chambre de cet appartement, nous voyons un lit confortable flanqué de luminaires suspendus. Un mur est recouvert d’armoires en bois, ajoutant des textures organiques, tandis que l’autre abrite de grandes fenêtres. Cette chambre dispose également d’un complexe de divertissement élégant et de moulures murales pour un intérêt visuel. Nous voyons également un coin dressing compact et confortable, parfait pour les retouches matinales.

La deuxième chambre de l’appartement de Sofia crie : COZY. Un tapis moelleux adoucit l’espace sous les pieds, tandis que le luminaire à tige intéressant offre une illumination subtile. Nous sommes là pour le poste de travail confortable avec un bureau en bois élégant devant un mur à claire-voie. Enfin, un coin douillet dans la pièce abrite une chaise offrant une vue sur l’extérieur. Simultanément, les accents en bois et la plante en pot sur la console assurent que l’espace est en harmonie avec la nature.

La troisième chambre est de loin notre préférée. Elle dispose de fenêtres du sol au plafond et d’un grand tapis moelleux. Nous voyons un espace de travail minimaliste avec un bureau mural pour maintenir l’ambiance spacieuse. La chambre sépare la zone de repos et de dressing avec de superbes armoires en bois – qui peuvent être accessibles depuis l’arrière de la pièce. Ici, vous trouverez également une coiffeuse élégante.

Cette salle de bains utilise des textures organiques et des plantes pour créer une déclaration de design chaleureuse. La zone de douche est séparée par une petite cloison en verre et un revêtement de sol différent.

Une ambiance sombre mais chaleureuse est obtenue dans cet intérieur de salle de bains. Le secret du design? Des carreaux gris foncé pour la zone principale – associés à des textures boisées pour la cabine de douche. Nous aimons comment les toilettes murales et les armoires encastrées économisent intelligemment de l’espace, tandis que le lavabo sur pied agit comme un bel élément décoratif.