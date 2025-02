La carte de suivi nomade : une alternative à AirTag pour votre portefeuille

Si vous êtes du genre à égarer fréquemment vos objets, l’AirTag d’Apple est une option idéale pour vous aider à les retrouver. Cependant, sa forme n’est pas vraiment adaptée pour être glissée dans un portefeuille. Heureusement, il existe une solution pour profiter de tous les avantages d’un AirTag sans avoir à acheter un appareil fabriqué par Apple. La carte de suivi nomade est essentiellement un tracker de la taille d’une carte de crédit qui fonctionne avec l’application Apple Find My, vous permettant de bénéficier des avantages d’un AirTag dans un appareil qui s’intègre parfaitement à votre portefeuille.

Une alternative pratique

La carte de suivi n’est pas aussi fine qu’une carte de crédit standard, mais avec une épaisseur équivalente à environ deux cartes de crédit, elle devrait tout de même entrer dans la plupart des portefeuilles. Cette construction légèrement plus épaisse garantit une autonomie de batterie qui devrait durer cinq mois sur une seule charge. Et une fois la batterie épuisée, vous pouvez la recharger en la plaçant simplement sur un chargeur Qi ou MagSafe, ce qui est assez pratique.

Bien sûr, il est également pratique qu’elle fonctionne avec le réseau Apple Find My. Cela signifie que vous pouvez ajouter l’appareil à l’application sur votre iPhone et suivre sa localisation sans avoir à télécharger de logiciel supplémentaire ou à utiliser un réseau de suivi propriétaire. Find My est largement considéré comme le meilleur réseau de suivi d’appareils car il se connecte à n’importe quel iPhone à proximité (pas seulement le vôtre) pour mettre à jour leur position – et compte tenu du nombre d’iPhone dans le monde, cette localisation est généralement assez précise la plupart du temps.

Design élégant et fonctionnel

La carte de suivi est élégante et noire, avec un design de carte mère unique à l’avant, et une petite lumière LED pour indiquer son statut lorsqu’elle est en charge. Le dos est noir uni avec le logo Nomad incrusté dans le coin inférieur droit.

La carte de suivi est disponible au prix de 40 $ via nomadgoods.com.

Christian de Looper est un journaliste spécialisé dans la technologie grand public basé dans la ensoleillée Santa Cruz, en Californie. Il a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la technologie, avec des articles publiés dans de nombreuses grandes publications technologiques, dont Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Christian est obsédé par la façon dont les entreprises technologiques concilient un design exceptionnel avec une grande fonctionnalité, et vit chez lui avec sa femme, sa fille et son chat.