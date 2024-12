La Cabane Verte: Une Réinterprétation Esthétique des Cottages Traditionnels

Située au milieu de la beauté sauvage de l’île Robert, en Ontario, Canada, la Cabane Verte, conçue par Daymark Design, est une retraite saisonnière qui réinvente l’esthétique traditionnelle des cottages, créant un espace qui harmonise le design moderne avec le paysage époustouflant de la baie Georgienne. Accessible uniquement par bateau, la Cabane Verte accueille les visiteurs avec une silhouette géométrique qui rend hommage aux contours naturels de l’île. Perchée près du cottage existant, la nouvelle structure améliore la fonctionnalité de la propriété tout en respectant son histoire légendaire. Le design exploite astucieusement les caractéristiques naturelles de l’île, y compris les affleurements rocheux et une ligne d’arbres matures, pour créer un environnement intime et ouvert. L’emplacement de la cabane, guidé par des considérations de zonage strictes et environnementales, assure une intégration harmonieuse avec son environnement.

Une Intégration Parfaite avec la Nature

Revêtue de bardage métallique en métal vert sauge, la cabane dégage un charme monolithique, se fondant parfaitement dans le décor naturel. Le choix audacieux des matériaux a été inspiré par les teintes du cottage original et la palette naturelle vibrante du site. Le bardage métallique continu du toit aux murs offre non seulement une esthétique moderne élégante, mais aussi une durabilité pour résister aux éléments rigoureux du climat de la baie Georgienne. Des éléments stratégiques, tels qu’un mince bord en acier, mettent en valeur l’attention méticuleuse aux détails, améliorant à la fois la forme et la fonction.

Ouverture sur la Nature

La façade ouest de la cabane est dominée par des baies vitrées expansives, conçues pour encadrer les vues dynamiques du lac et des zones humides. Le placement réfléchi des fenêtres permet des vues ininterrompues tout en préservant l’intimité par rapport aux structures voisines. Du côté sud-est, de petites avancées revêtues de frêne abritent des fenêtres à auvent qui créent une connexion avec les environs boisés. Ces fenêtres ouvrantes favorisent la ventilation croisée, offrant un confort pendant les mois les plus chauds.

Une Interaction Lumineuse

Au cœur du design de la cabane se trouve son interaction avec la lumière. Un puits de lumière unique au sommet du toit en croupe modifié invite le soleil à se déverser à travers l’espace, illuminant son intérieur lumineux et ludique. Le jeu de lumière sur les murs blancs et les surfaces soigneusement travaillées transforme l’intérieur en un canevas dynamique et changeant.

À l’intérieur, la cabane révèle un contraste surprenant avec son extérieur réservé. Des couleurs ludiques et des plafonds inclinés créent une atmosphère accueillante et vibrante qui invite à la détente et à la créativité. La empreinte compacte de 576 pieds carrés est utilisée de manière experte pour offrir une retraite entièrement fonctionnelle pour le divertissement ou la détente.

Conçu pour une utilisation saisonnière, la Cabane Verte met l’accent sur la durabilité à travers sa construction et son design sensible au contexte. Surélevée pour éviter les dégâts d’eau dus aux niveaux fluctuants du lac, la structure est construite pour résister aux conditions météorologiques extrêmes, y compris les vents forts, la neige abondante et les pluies intenses. Ses matériaux durables et sa construction réfléchie garantissent sa longévité tout en réduisant son impact environnemental.

Pour plus d’informations sur Daymark Design, visitez daymarkdesigninc.com.

Photographie par Adrian Ozimek.