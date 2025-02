La base lunaire Genki alimente sept appareils avec une touche de science-fiction

Les accessoires d’alimentation peuvent être utiles et avoir fière allure en même temps. Et peut-être qu’il n’y a pas de chargeurs plus cool que la nouvelle base lunaire Genki, qui est un appareil 7-en-1 qui garde non seulement tous vos appareils chargés et alimentés, mais le fait avec style.

Qui est la base lunaire Genki?

La base lunaire Genki est une bande de puissance qui intègre trois prises directement. Mais ce n’est pas tout, elle est également dotée d’un chargeur USB-C de 240W, qui peut maintenir la charge de vos appareils via quatre ports USB-C intégrés à l’extrémité de l’appareil. Un seul de ces ports USB-C peut fournir jusqu’à 140W de puissance, de quoi garder même les ordinateurs portables les plus gourmands en énergie chargés, même en cas d’utilisation intensive. Avec les ports USB-C et les prises de courant, elle peut charger sept appareils en même temps.

Pourquoi la base lunaire Genki est-elle si cool?

Mais il existe d’autres produits sur le marché qui peuvent charger des appareils, même avec une quantité similaire de puissance. Ce qui rend la base lunaire si cool, c’est son design inspiré de la science-fiction. L’appareil propose trois prises de courant alternatif transparentes, chacune étant dotée de lumières LED à changement de couleur qui peuvent être modifiées à l’aide d’un bouton capacitif (ou complètement éteintes). Il y a également d’autres touches de design intéressantes, des étiquettes « Node » pour les prises de courant, aux motifs de design futuristes.

De plus, elle est disponible en deux combinaisons de couleurs, dont Moonlight, qui est une combinaison orange et blanche, ou Darkside, qui est un coloris noir et bleu.

La base lunaire est extensible, car elle prend en charge des accessoires modulaires, y compris l’extension TurboCharger, qui peut transformer l’appareil en un concentrateur à 10 ports. De plus, elle est conçue pour la sécurité, avec des fonctionnalités telles que la protection contre les surtensions, des portes de sécurité pour les foyers avec des enfants et une protection de mise à la terre.

Où se trouve la base lunaire Genki?

Actuellement, la base lunaire Genki est en cours de financement sur Indiegogo, où elle est disponible à prix réduit pour aussi peu que 88 $. Cependant, lors de son lancement public, son prix de vente sera de 120 $. D’autres packs sont également disponibles, notamment un pack avec des câbles USB-C.

En conclusion, la base lunaire Genki est bien plus qu’une simple bande d’alimentation. Avec son design futuriste inspiré de la science-fiction, sa capacité à charger plusieurs appareils en même temps et ses fonctionnalités de sécurité, elle offre une solution de chargement à la fois pratique et esthétique pour les utilisateurs. Que vous soyez un passionné de technologie ou simplement à la recherche d’un moyen élégant de garder vos appareils chargés, la base lunaire Genki mérite certainement d’être prise en considération.