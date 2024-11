Kevin Frankental a essayé différents médiums tout au long de sa vie, mais il n’a jamais pu s’engager pleinement dans une entreprise particulière jusqu’à ce qu’il rende visite à l’atelier d’acier d’un ami. Même si l’emplacement n’était pas idéal, l’espace était un oasis pour les créateurs et Frankental. Dès ce moment-là, il savait ce qu’il était destiné à faire.

Frankental a fondé Lemon, basé dans sa ville natale en Afrique du Sud, pour offrir des meubles simples et élégants qui rehaussent les intérieurs. Il n’est pas intéressé par les articles à la mode lorsqu’il commence un projet, seulement pour produire une autre version d’une pièce qui existe déjà. Au lieu de cela, il plonge dans les archives à la recherche d’art et de films sur lesquels il peut s’appuyer, capturant leur essence pour les modèles uniques de Lemon.

Pourtant, Frankental trouve souvent l’inspiration parmi les membres de son équipe, un groupe éclectique avec leurs propres intérêts divers, de la graphisme à la photographie. « Nous avons toujours cherché à employer des designers de différentes disciplines », déclare Frankental. « Travailler avec un melting-pot de talents a définitivement façonné mon approche du design. »

Il est également toujours conscient du sentiment envahissant d’uniformité dans tous les domaines, et s’efforce d’atteindre l’équilibre délicat entre classique et contemporain. Fasciné par la notion insaisissable d’intemporalité, Frankental souhaite que les meubles de la marque aient non seulement un attrait, mais qu’ils possèdent également une qualité durable qui résonne avec chaque génération.

Alors que Frankental affine et perfectionne ses formes, il savoure la capacité de s’asseoir et de se concentrer sur une tâche pendant une longue période. « Je trouve cela beaucoup plus précieux que d’être simplement dans un mode réactif », note-t-il. « Je pense que lorsque vous apprenez à travailler de cette manière, vous vous sentez un peu plus accompli dans ce que vous faites, et ce concept d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle n’est plus pertinent. »

Aujourd’hui, Kevin Frankental se joint à nous pour le vendredi cinq !

1. Appartement à Paris par Fabrizio Casiraghi

Le travail de Fabrizio est profondément superposé et traverse de nombreuses époques de design. Son travail est toujours luxueux mais pas excessivement précieux. Un endroit où vous voudriez vivre plutôt que d’admirer de loin.

Photo: Courtoisie de Somerset House

2. La Somerset House à New York

Une boutique de design collectionnable à laquelle je reviens souvent. Il y a une chaleur dans tout ce qu’ils font et pour moi, cela semble modernisé et pas particulièrement pris dans un moment spécifique.

3. Chaise Mawu par Laura Gonzalez

Designer brillante en concept, design et matérialité.

4. Maison Die Es de Gwen et Gawie Fagan au Cap

Une maison que je regarde constamment – Die Es. Non seulement à cause de l’architecture et du génie derrière, mais aussi de l’histoire. Les Fagan ont construit Die Es au Cap avec leurs enfants et ils avaient très peu d’argent à l’époque. Ils voulaient que leurs enfants se sentent partie prenante de la création de quelque chose de très spécial. Chaque détail a été pris en compte et créé par la famille. Ils ont vécu dans la maison depuis 1965. Malheureusement, Gawie est décédé en 2020. Gwen vit toujours dans la maison.

5. Long Bench de Jose Zanine Caldas

J’ai récemment découvert le travail de Jose Zanine Caldas. Ses grandes pièces en bois sont fabriquées à partir d’un tronc d’arbre unique, et vous pouvez voir que chaque détail a été fait à la main. Il y a une telle beauté dans les imperfections.

Anna Zappia est une écrivaine et éditrice basée à New York avec une passion pour les textiles, et on peut souvent la trouver lors d’une exposition de mode ou en train d’acheter plus de livres. Anna rédige la chronique du vendredi cinq, ainsi que du contenu commercial.