Karimoku Furniture: L’initiative créative révolutionnaire à Tokyo

Dans notre monde en constante évolution, les progrès technologiques rapides, une attention croissante à la durabilité et des styles de vie changeants redéfinissent notre manière de concevoir nos espaces et d’interagir avec les objets qui nous entourent. Il n’a jamais été aussi important de réfléchir à la manière dont le design peut s’adapter à ces changements rapides.

C’est dans cette optique que Karimoku Furniture, le principal fabricant de meubles en bois du Japon avec plus de 80 ans de savoir-faire, a lancé Karimoku Research. Cette initiative avant-gardiste vise à explorer de nouvelles manières de vivre en étudiant, archivant et innovant la vie quotidienne des personnes. En collaborant avec des créatifs du monde entier, Karimoku Research réimagine le rôle du design dans la vie de tous les jours. Avec l’ouverture du Karimoku Research Center à Tokyo, la marque marie son riche patrimoine de menuiserie avec des idées novatrices pour susciter le dialogue et créer des designs significatifs pour l’avenir.

Une exploration révolutionnaire du bois

La première enquête, Survey 00: WOOD, met en avant l’engagement de Karimoku Research à repenser le rôle du bois dans le design contemporain et la durabilité. Organisée en collaboration avec le studio de design Christian+Jade basé à Copenhague et Singapour, l’exposition L’Âge du Bois s’appuie sur leur précédente exploration de la matérialité du bois, présentée pour la première fois lors de 3daysofdesign 2023. En élargissant leur recherche aux forêts japonaises, Christian+Jade présentent une série d’objets artistiques et de sculptures qui célèbrent la beauté, la diversité et le processus de vieillissement du bois japonais. À travers l’exposition de divers échantillons de bois à différents stades de vieillissement, l’exposition invite les visiteurs à réfléchir sur le temps, la transformation et l’évolution de la relation entre les humains et les matériaux naturels.

« La forêt est témoin. D’une époque antérieure à la nôtre, s’étendant vers un avenir au-delà de nous. L’arbre grandit en couches autour de cellules mortes de bois de cœur, leur structure et leur colonne vertébrale – il se dresse sur les épaules d’hier. À une époque où beaucoup d’entre nous perdent l’accès à une connexion plus significative avec la nature ou aspirent à une telle connexion, L’Âge du Bois cherche à explorer les idées d’âge, de temps et de patine dans le contexte des forêts japonaises. Aux côtés de Karimoku, Christian+Jade taillent une nouvelle vision de l’intemporalité, en tant qu’êtres humains, gardiens et créateurs de formes. » – Christian+Jade

« Dans cette bibliothèque d’arbres, vous rencontrerez 63 espèces uniques, rassemblées par Karimoku dans les paysages divers du Japon. Chaque plateau contient un morceau de leur histoire – une feuille, une graine et une partie de leur corps. Toutes ces présentations vous introduisent à une variété de personnages et personnalités différentes qui transformeront votre perception du bois et de ses arbres. » – Christian+Jade

Un centre de recherche révolutionnaire à Tokyo

L’exposition s’est tenue au nouveau Karimoku Research Center, un espace dynamique conçu par l’architecte basé à Tokyo, Keiji Ashizawa, pour favoriser l’exploration et la collaboration. Installé dans un bâtiment rénové de trois étages à Tokyo, le centre est divisé de manière réfléchie en zones distinctes, chacune ayant un but unique. Le premier étage, connu sous le nom de ‘L’Archive’, sert d’espace d’exposition pour des expositions comme L’Âge du Bois. Le deuxième étage abrite le ‘Laboratoire des Matériaux’, un espace interactif pour des séminaires et des ateliers où les visiteurs peuvent explorer des échantillons de matériaux. Enfin, le troisième étage, appelé ‘L’Étude’, est dédié aux discussions approfondies et à l’idéation. Grâce à ces espaces, le Karimoku Research Center offre une expérience immersive qui invite les visiteurs à interagir avec des prototypes, des matériaux et des concepts de design.

Regardant vers l’avenir, Karimoku Research poursuivra sa mission d’exploration créative, avec des collaborations à venir mettant en vedette le studio basé à Los Angeles, Waka Waka, et Lichen de New York.

« L’écran pliant retrace cette histoire à travers les temps anciens jusqu’à l’époque de l’ère Edo, à travers l’ère Meiji et jusqu’aux époques moderne et contemporaine, introduisant des événements clés qui caractérisent chaque époque tout en mettant en avant six types de bois qui ont joué des rôles prépondérants au fil du temps. » – Christian+Jade

Pour en savoir plus sur les expositions de janvier 2025 et au-delà, visitez karimoku-research.com. En tant que Rédactrice en Chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de vivre bien et avec intention par le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.