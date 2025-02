Jolie Ngo, une artiste créative vietnamo-américaine basée à Santa Barbara, a fait ses débuts dans le programme de sculpture lors de ses études à la Rhode Island School of Design. Bien que cela ne corresponde pas exactement à ce qu’elle avait imaginé, elle a décidé de faire une pause dans ses études pendant quelques années. Après avoir passé un été à travailler avec un sculpteur, elle a été revigorée par ce qu’elle a découvert et s’est retrouvée de nouveau à RISD, prête à défier les notions conventionnelles de la céramique en fusionnant passé et présent.

Ngo combine la technologie d’impression 3D avec des images peintes à la main influencées par les esthétiques numériques de son enfance, telles que Minecraft et Les Sims. En tant que créatrice vietnamo-américaine, elle fait également référence à son héritage. Les formes facettées évoquent le look des lanternes traditionnelles en soie, tandis que les textures superposées rappellent les vues topographiques des rizières.

Alors que différents objets procurent de la joie à Ngo, l’un d’entre eux est particulièrement précieux pour elle – un compte-gouttes en forme de tortue. Cadeau de remise des diplômes d’une amie proche, cet objet rare provient d’une épave du 15e siècle à Hội An récupérée dans les années 1990. « Il est tellement sentimental pour moi car il n’y a pas beaucoup d’artefacts en céramique de cette époque qui ont survécu à la guerre », dit Ngo. « Je ne sais pas grand-chose de la vie de ma famille au Vietnam, mais pouvoir me connecter avec la culture à travers un médium avec lequel je travaille quotidiennement me rapproche d’eux. »

Aimant prendre des récipients et les embellir, Ngo utilise des glaçures à l’aérographe et incorpore des coulures contrôlées rappelant les paysages galactiques. Ils explosent de couleurs et de textures, en faisant une icône sur Instagram – et en unissant une communauté d’amateurs de céramique venant des quatre coins du monde.

Alors que Ngo continue de repousser les limites dans sa propre pratique, elle reste perpétuellement inspirée par l’un de ses artistes préférés. « Je reviens toujours aux sculptures en céramique de Ron Nagle », note-t-elle. « Son travail montre qu’il est possible de faire un impact monumental à une échelle intime. »

Les 5 Coups de Coeur de Jolie Ngo

Les Briques de Chicago

L’une des formes les plus importantes que l’argile peut prendre est celle d’une « brique ». La forme est fondamentale et peut être trouvée partout, mais elle varie largement en forme, couleur, texture et en installation. Ils postent des images de briques architecturales autour de la région de Chicago (et parfois d’autres endroits). Des plans rapprochés capturant les détails et les nuances de chaque unité aux photos du bâtiment dans son ensemble. Ce compte met vraiment en lumière l’intersection de deux de mes grands intérêts, la céramique et l’architecture.

La Maison Bioscleave (Villa d’Extension de Durée de Vie) par Arakawa et Madeline Gins

La Biocleave House d’Arakawa et Gins est une maison conçue pour inverser votre destinée (prolonger votre durée de vie). Ce qui m’a d’abord attiré dans ce bâtiment, ce sont les panneaux colorés vifs et le terrain incliné et bosselé que vous deviez traverser juste pour arriver à la cuisine. L’idée était que la maison soit un « laboratoire interactif de la vie quotidienne » dont le terrain et les murs étaient inhabituels par rapport à ce que nous attendons dans une maison familiale nucléaire. Cela devait stimuler les sens, et Arakawa et Gins croyaient que cela renforcerait le système immunitaire et aiguiserait l’esprit, prolongeant ainsi indéfiniment l’espérance de vie de ceux qui y vivaient. J’adore la qualité ludique de cette maison et comment elle oscille entre sérieux et humoristique.

L’album de Caroline Polachek « Desire, I Want to Turn into You » 2023

C’est l’un de mes albums préférés de tous les temps. Il a régné sur mon été 2023 avec ses éléments oniriques, mélodiques et fantastiques. Le désir peut être un grand agent de changement dans votre vie, rendant une existence fastidieuse brièvement belle et je pense que cet album l’incarne parfaitement. Je pense que cet album est simplement entré dans ma vie au bon moment, c’est pourquoi il est devenu un tel pilier pour moi. Certains de mes morceaux préférés sont « Blood and Butter », « Billions », « I Believe », et « Welcome To My Island ». Bien qu’à chaque écoute, un morceau différent ait tendance à me plaire de plus en plus. C’est vraiment un album « sans sauts » pour moi.

Les Calzuro Work Clogs sont mes chaussures de studio préférées! Ces chaussures antidérapantes ont été initialement conçues comme des sabots infirmiers ou des chaussures de cuisine, mais elles sont également très appréciées dans le studio de céramique. Je suis debout dans le studio de 5 à 8 heures par jour et elles offrent beaucoup de confort, de soutien et une touche de couleur amusante à mon uniforme de studio. Une autre chose que j’adore à leur sujet, c’est qu’elles sont super faciles à nettoyer et peuvent être lavées dans mon lave-vaisselle à la maison.

L’imprimante 3D Bambu Lab X1C avec système AMS a vraiment révolutionné ma pratique au cours de l’année écoulée. C’est l’un des outils que j’utilise pour combler le fossé entre mes conceptions numériques et les objets physiques. Je l’utilise à la fois pour prototyper des designs que je pourrais éventuellement réaliser en argile et pour créer des objets uniques en plastique qui se tiennent seuls. C’est une imprimante super fiable et la qualité d’impression est incroyable. Une fonctionnalité que j’apprécie le plus est le système AMS qui me permet d’imprimer jusqu’à 16 couleurs différentes en une seule impression.

Œuvres de Jolie Ngo:

Lanterne Vessel en Patchwork, 2024 \\\ Céramique émaillée et lustre \\\ Photo: Logan Jackson

« Lanterne Vessel en Patchwork », 2024 \\\ Céramique émaillée et lustre \\\ Photo: Logan Jackson

« Gear Vessel en New Wave », un vase unique en terre cuite, 2023 \\\ Photo: Logan Jackson

« Lampe de sol en Apple », 2024 \\\ Grès, glaçure, époxy, lustre, plastique PLA et laiton \\\ Photo: Logan Jackson

« Lampe de sol en Fasciation », 2024 \\\ Grès, glaçure, époxy, lustre, plastique PLA et laiton \\\ Photo: Logan Jackson

« Lampe de table en Perspective Forcée », 2024 \\\ Grès, glaçure, époxy, fil, lustre et plastique PLA \\\ Photo: Logan Jackson

