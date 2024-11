Il se peut que certains d’entre vous aient déjà commencé à décorer pour Noël, ce qui remplit certainement votre maison de la joie nécessaire, mais pour la majorité d’entre nous, nous n’en sommes pas encore là et nous sommes peut-être plus dans la phase de planification. De toute façon, je pense que ce post sera amusant pour tous ceux qui aiment les décorations de Noël car elles sont ADORABLES. Et dans le but de rendre tout facile, chaque chose est de chez Wayfair. D’une manière ou d’une autre, ce guichet unique est devenu encore plus guichet unique car ils ont de bonnes décorations de Noël/fêtes. Pour ce post, j’ai décidé de m’inspirer de la ferme de l’année dernière et de l’appliquer à quelques aménagements différents. C’était une palette de couleurs plus cool que le classique rouge et vert, mais tellement joyeuse, chaleureuse et bien sûr, un peu scandinave. Allons-y.

Couronne | Rubans (ensemble de 3) | Arbres en bois (ensemble de 6) | Bas | Porte-bas flocon de neige | Casse-noisette en bois | Champignon moyen | Grand champignon | Ensemble de bougies à cônes (ensemble de 3) | Porte-bougies guirlande en bois | Guirlande artificielle | Lumières de fée à piles (ensemble de 3) | Arbre peint | Coussin vert uni | Coussin lombaire à rayures rouges et blanches | Arbres en brosse de bouteille (ensemble de 12) | Coussin lombaire à carreaux bleus | Coussin tricot vert | Coussin blanc et rouge à couture | Coussin jaune | Couverture à carreaux rouges

Je pense que nous devrions tous insuffler autant de fantaisie que possible cette année pour Noël et ce salon inspiré de la ferme scandinave le fait vraiment (dit-elle à elle-même) ! Quand j’ai mis tout cela ensemble, la première chose que je savais que je devais inclure étaient les bas en tricot à carreaux. Ils coûtent 25 $ et sont vendus séparément si l’une des couleurs ne vous convient pas. Mais je les aime vraiment tous ensemble. Cependant, je viens d’une famille qui utilise les mêmes bas brodés chaque année depuis aussi longtemps que je me souvienne. Rien ne pourrait changer cela. Donc, si vous êtes déjà couvert en matière de bas, envisagez d’ajouter un joli motif à carreaux quelque part ailleurs dans votre décoration de Noël. Mais si vous avez besoin d’un bas, je vote pour ceux-là. Ensuite, j’ai joué sur les couleurs des bas et je les ai gardées discrètes ! Tant la couronne que la guirlande sont artificielles, ce qui signifie qu’elles sont idéales pour être utilisées pendant des années et des années, mais je pense qu’ajouter quelque chose à ces dernières les rendrait vraiment spéciales. Par exemple, ajouter un joli ruban de velours en haut de la couronne ou des lumières de fée à piles sur la guirlande seraient des mises à niveau parfaites mais simples qui auront un grand impact. Ensuite, si vous ne l’avez pas encore compris, je suis plutôt obsédée par toutes sortes de figurines d’arbres. J’ai en fait un ensemble très similaire aux arbres en bois blond que j’ai achetés il y a des années et ce sont quelques-uns de mes préférés. Une touche moderne et amusante à une figurine classique 🙂 Mais je pense que mélanger le moderne et le classique est toujours la meilleure option, c’est pourquoi j’ai choisi ce casse-noisette extrêmement mignon (mais neutre) et ce porte-bas en forme de flocon de neige. Mais ce n’est pas seulement une question de mélange d’ancien et de nouveau, mais aussi de textures et de couleurs. Prenez cet incroyable arbre peint et cet ensemble d’arbres en brosse de bouteille. Ils apportent de la couleur et des matériaux différents qui rendront votre décoration plus amusante et superposée. C’est aussi pourquoi j’ai choisi ce superbe ensemble de bougies ! Toutes différentes mais parfaites ensemble. Oh, et ces champignons sont peut-être les choses les plus mignonnes que j’aie vues. Enfin, j’ai veillé à choisir des coussins confortables, pas trop « Noël », dans notre palette de couleurs mais dans une variété de tissus et de motifs. Bon sang, vous pourriez probablement utiliser la plupart de ces coussins toute l’année ! Voilà, un plan de décoration de Noël pour un salon (ou n’importe quelle pièce) inspiré par le style scandinave, qui rendra certainement votre maison joyeuse, bien agencée et prête pour le grand jour 🙂

Couronne pré-illuminée | Cloches rouges (ensemble de 3) | Arbre artificiel | Cache-pot en céramique (ensemble de 3) | Boules de Noël (ensemble de 24) | Paillasson | Table d’appoint en souche de bois | Arbres en bois (ensemble de 3)

Passons maintenant à un ensemble de porte d’entrée assez simple mais très festif et avec cette essence scandinave. Commençons par la couronne pré-illuminée. J’adore sa forme tombante, J’ADORE qu’elle soit livrée avec des lumières, et en tant que fille qui garde sa couronne toute l’année (j’ajoute des rubans pour les fêtes), je l’aurais volontiers aussi sur ma porte. Pour la rendre un peu plus spéciale, j’ajouterais au moins une de ces adorables cloches rouges à la couronne. Je ne suis pas la plus grande fan des paillassons, mais celui-ci simple (mais mignon) irait directement dans mon panier si ma porte d’entrée était à l’extérieur (j’habite dans un immeuble avec beaucoup de tapis, donc je n’en ai pas besoin). Honnêtement, vous pourriez vous arrêter là. MAIS, si vous vous sentez particulièrement festif/avez une grande entrée, envisagez un arbre artificiel en pot comme celui-ci et placez-le dans un élégant cache-pot en céramique de style moderne du milieu du siècle. J’adore le fait que le cache-pot ait un peu de vert pour rappeler l’arbre et la couronne. Mais un sapin de Noël n’est pas totalement un sapin de Noël sans des décorations, n’est-ce pas ? Ces ampoules classiques en plastique rouge et blanc sont parfaites et aident à lier les cloches et le rouge sur le paillasson. Ensuite, de l’autre côté de la porte, j’ai choisi une table d’appoint vraiment mignonne en souche de bois avec de petits arbres en bois. Encore une fois, ce n’est pas nécessaire mais c’est festif et vous pourriez facilement utiliser cette table d’appoint toute l’année.

Porte-bougeoirs (ensemble de 2) | Bougies à cônes (ensemble de 4) | Grand arbre en brosse de bouteille | Arbres en bois (ensemble de 3) | Chemin de table | Set de table (ensemble de 4) | Serviette à franges (ensemble de 4) | Porte-serviettes en bois (ensemble de 4) | Boule en verre (ensemble de 4) | Verre à vin (ensemble de 4) | Verre à boire rouge (ensemble de 4) | Vaisselle en pierre (ensemble de 16) | Ensemble de couverts

Enfin, un décor de table festif mais décontracté. Mis à part les arbres et les ornements, cela pourrait facilement être une configuration quotidienne. J’adore le ton et le style de cette vaisselle. Organique dans son aspect mais aussi raffiné. Il en va de même pour les couverts avec poignées en bois ! Remarquez comment il y a des accents en bois/marron uniformément répartis autour de la table. Les sets de table sont si universels et la forme ronde les distingue du joli chemin de table vert. Les arbres en bois sont peut-être mon autre préféré et j’ai envie de les acheter mais j’ai déjà TROP D’ARBRES que je fais de mon mieux pour résister. Ah, mais ce petit arbre en brosse de bouteille vert est parfait aussi ! Encore une fois, mélanger les matériaux et les couleurs donnera un design plus intéressant. En restant dans la décoration, ces porte-bougeoirs noirs et ces jolies bougies dodues aident à moderniser tout en ajoutant des formes amusantes. Parfaits pour toute l’année aussi. Mais ce ne sont pas vraiment les fêtes/Noël pour moi sans un peu de couleur, donc ces superbes verres à boire rouges. Une superbe couleur, une texture excitante, et qui ajoute vraiment un punch inattendu à la table. Comme il s’agit d’un article sur Noël, ajoutez-y de jolis ornements pour un éclat de couleur supplémentaire. Le dîner est servi !

J’espère que cela vous a amusé et peut-être même aidé à égayer votre journée. Wayfair a vraiment tout ce dont vous avez besoin, donc si vous voulez vous simplifier la tâche en matière de décoration, consultez-les. Merci, Wayfair, de nous avoir permis de collaborer à un autre post amusant !

Je t’aime, tu me manques.