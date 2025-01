Influence des Annonces de Couleur de l’Année sur les Tendances actuelles

Les Couleurs de 2025: Un Tour d’Horizon

Si l’on en croit les prévisionnistes de tendances, l’année 2025 sera inondée de couleurs. Mais quelle couleur exactement ? Sherwin-Williams pense que ce sera Upward, un bleu clair et balnéaire qui invite à la détente et à la clarté d’esprit. Behr, quant à lui, mise sur le rouge profond de Rumors, s’inscrivant parfaitement dans l’esthétique « Dark Academia » de TikTok ou le nouveau concept « castlecore ». De son côté, WGSN a choisi Future Dusk, une teinte plutôt sombre, tandis que Diamond Vogel a opté pour un vert mousse plus discret. Pantone, le géant des annonces de Couleur de l’Année, prédit que 2025 sera dominé par Mocha Mousse, une couleur réconfortante qui répond à notre besoin de confort. Mais face à cette profusion de couleurs à la mode, comment distinguer le vrai du faux ? Est-ce réellement de la pure hypocrisie marketing ?

Les Experts s’Expriment

Les experts en couleur des différentes marques affirment que leurs choix sont basés sur des tendances démographiques, sociales et du marché textile. Ils soutiennent que ces couleurs reflètent les aspirations des consommateurs en matière de confort et de sécurité. En ces temps d’incertitude climatique et géopolitique, les couleurs inspirées de la nature offrent un réconfort et une tranquillité bienvenus. Selon Diamond Vogel, des teintes plus douces facilitent la vie quotidienne et apaisent l’esprit, créant ainsi un environnement propice à la détente et au bien-être.

L’Influence des Annonces de Couleur de l’Année

Annoncer une couleur comme étant celle de l’année peut considérablement influencer les comportements d’achat des consommateurs. Les marques de peinture comme Glidden et Diamond Vogel font une importante promotion de leurs couleurs choisies, en ligne et en magasin, ce qui peut augmenter leurs ventes. L’annonce de la couleur de l’année par Pantone entraîne une explosion d’articles de blog et de produits à acheter correspondant à cette teinte. Même pour ceux qui ne suivent pas ces annonces, l’influence de ces couleurs tend à se propager dans tous les aspects de la vie quotidienne, influençant ainsi les décisions d’achat.

Conclusion

En fin de compte, les annonces de Couleur de l’Année ne sont pas seulement des choix esthétiques, mais aussi des stratégies marketing visant à attirer les consommateurs vers de nouveaux produits. Elles reflètent l’évolution des tendances et de la société, tout en offrant un sentiment de nouveauté et de confort. Malgré les critiques sur le manque de prise de risque dans les choix de cette année, ces couleurs continuent de guider les consommateurs et les entreprises vers une esthétique commune.