Si j’ai bien appris quelque chose, c’est que vous ne pouvez jamais avoir trop de rangement (ou peut-être que j’ai juste trop de jetés – le jury est sorti). Que ce soit un banc qui garde la décoration de vacances hors de vue ou un coffre qui rend votre salon un peu plus organisé, trouver ces pièces qui servent de rangement de manière discrète est un peu le secret pour rendre votre espace sans effort. Donc, au cas où vous regarderiez ce tas de choses et vous demanderiez où tout devrait aller, nous avons rassemblé quelques solutions astucieuses qui pourraient vous aider – pas besoin de rénovation ou de gros budget requis.

Vous connaissez cette scène dans le film Frères de sang, où Will Ferrell demande la permission de construire des lits superposés? “Cela nous donnera tellement d’espace supplémentaire dans notre chambre pour des activités”, dit-il. C’est le même cas que j’aimerais faire pour les bancs de rangement que nous avons installés dans la grange à art. (Nous avons évidemment acheté le pin non fini, mais ils existent dans quelques autres tons et nuances également.) Fournitures d’artisanat? Jetez-les dans la banquette. Décorations de vacances? Il y a de la place pour cela aussi. Si cela doit être stocké, cela peut rentrer dans la banquette. Hautement recommandé pour quiconque tire le meilleur parti d’un petit espace. (PS. Ajoutez des coussins pour un véritable aspect intégré – personne ne saura que vous n’avez pas dépensé pour un menuisier.)

La conception principale par Julie Rose | Styled par Emily Bowser et assisté par Lauren Day | Photo et production par Sara Ligorria-Tramp | De : une chambre d’enfants joyeuse

La chambre de vos enfants manque un peu d’espace? Ne cherchez pas plus loin que ce cadre de lit à moins de 400 $, qui combine la fonctionnalité d’une commode, d’une bibliothèque ET d’un lit. Vous adorerez avoir un endroit dédié pour les vêtements de votre enfant; votre enfant adorera avoir un endroit dédié pour afficher le trésor dont il est récemment obsédé cette semaine. Tout le monde gagne! Que demander de plus?

Conception par Velinda Hellen Design | Stylisme par Emily Bowser | Photo par Sara Ligorria-Tramp | De : les sept conseils d’experts de Velinda pour mélanger beaucoup de styles

Oh, vous pensiez que c’étaient juste des tables basses nichées? PENSEZ DE NOUVEAU. Cette table d’appoint en osier s’ouvre pour révéler de l’espace de rangement pour des couvertures, des housses de coussin, des jeux ou tout ce que vous essayez de cacher à vos visiteurs de vacances. Bonus supplémentaire: si vous souffrez du syndrome de la table basse trop petite (un mal classique qui affecte des millions de foyers chaque année), une table nichée comme celle-ci est le remède – c’est un ajout fonctionnel, beau et intelligent à tout salon.

Conception par Julie Rose | Photo par Sara Ligorria-Tramp | De : un salon éclectique de style mid-century

Pendant que nous sommes sur les tables basses – cette table inspirée du MCM à plateau relevable est un classique pour une bonne raison. Bien sûr, elle peut servir de table de dîner de fortune pour votre commande DoorDash… mais elle peut être bien plus que cela aussi! C’est un endroit sûr pour ranger et afficher des objets fragiles (les queues de chien qui battent ne feront pas le poids contre l’étagère ouverte). C’est un espace de travail à domicile de fortune (parfois, vous devez juste travailler depuis le canapé, vous savez?). C’est un poste de correspondance (installez votre papeterie à l’intérieur; ouvrez-la pour écrire les notes de remerciement que vous avez toujours voulu envoyer). Mais surtout, c’est juste une super table basse. 10/10!

Photo par Bethany Nauert | De : FDR Chic – Un mélange de style ancien, mid-century et bohème

Pourrais-je écrire un article sur le rangement avant-gardiste sans mettre en avant un coffre de rangement? C’est un as de tous les métiers – stylisez-le comme une table basse, une table d’appoint, un banc au bout du lit, une table de chevet… les options sont infinies. Si vous ne trouvez pas une option vintage locale de qualité (ou si l’occasion n’est pas votre truc), ce coffre offre un beau mélange de textures.

Conception par William Hunter Collective | Stylisé par Velinda Hellen et Erik Staalberg | Photo par Sara Ligorria-Tramp | De : la chambre principale de William Hunter

Cette table de nuit en bois massif offre le meilleur des deux mondes : un rangement ouvert pour vos jolies choses en haut, et un tiroir en dessous pour masquer tout ce que vous préférez garder privé. Ce bois de teinte moyenne est magnifique, aussi – il est facile à assortir avec toutes les pièces de bois existantes dans votre maison. (Et, je veux dire… regardez comme il est super dans un espace coloré ! C’est un moyen facile d’ajouter de la vie et de la tension à votre pièce.)

Conception par Priscilla Frost | Stylisé par Emily Henderson | Photo par Kailtin Green | De : Le budget de l’entrée de la cave de ma meilleure amie

Ne vous laissez pas tromper par la finition beige : ce portemanteau à moins de 300 $ est le candidat idéal pour une mise à niveau. Nous avons totalement transformé la pièce ci-dessus avec une couche de peinture, de nouvelles ferrures et un peu de moulures ajoutées. Une pièce toute faite comme celle-ci est le moyen le plus simple d’obtenir un look intégré sans dépenser des sommes folles pour des armoires sur mesure !

Conception par Velinda Hellen | Stylisé par Velinda Hellen et Emily Bowser | Photo par Sara Ligorria-Tramp | De : un relooking coloré et joyeux de la maison

Libérez de l’espace crucial dans les placards avec un îlot de cuisine abordable qui affiche vos jolis bols, assiettes ou produits d’épicerie en pot. J’adore que cette version petite offre un dessus de bois chaleureux aussi – c’est une solution parfaite pour ceux qui recherchent une surface de préparation dans une petite cuisine !

Conception par Melanie Burstin | Photo par Tessa Neustadt | De : Le bureau Freck révèle

La console semi-jupe est comme une coupe mulet : affaires à l’avant, fête à l’arrière (ou, euh, derrière le rideau? Désolé, cette métaphore m’échappe). Obtenez le look à la maison avec cette console de Wayfair, une tringle à tension abordable et un tissu de votre choix. Cachez ce qui est laid derrière le rideau et gardez vos pièces préférées facilement accessibles sur le dessus du comptoir. C’est évidemment fonctionnel dans une cuisine, mais je l’adore aussi dans une entrée. (Plus besoin de regarder les laisses de chien et les sacs à crottes dès que vous ouvrez la porte – quelle idée!)

Conception par Arlyn Hernandez | Stylisé par Emily Bowser | Photo par Veronica Crawford | De : La révélation de la cuisine d’Arlyn

La seule chose que j’aime plus qu’une armoire avec une porte en verre à rainures est une armoire avec une porte en verre à rainures qui est presque à 75% de réduction. (Vos yeux ne vous trompent pas – c’est une si bonne affaire.) Celle-ci cache juste la bonne quantité, aussi – utilisez-la comme garde-manger, comme l’a fait Arlyn, ou jetez-la dans un salon pour une jolie solution de rangement qui ne nécessite pas d’être constamment rangée.

Conception et photo par Sara Ligorria-Tramp | Stylisé par Emily Bowser | De : La révélation de la chambre principale de Sara

J’ai précédemment recommandé ces bacs de rangement métalliques pliants sous le lit, mais j’ai trouvé une nouvelle excellente option à partager ! Ce paire de tiroirs en bois massif est fabriqué en pin massif, certifié FSC, et récolté dans des forêts gérées de manière durable. Je sais ce que vous pensez : ils doivent être chers. ILS NE LE SONT PAS ! Attrapez-les pour 115 $ au total – c’est seulement 57 $ pour un bac que vous pourrez utiliser pour toujours. Ils sont idéaux pour le linge de maison, les vêtements hors saison, les chaussures ou tout ce avec quoi vous avez actuellement du mal à atteindre sous votre lit.

Conception et stylisme par Emily Henderson | Photo par Kaitlin Green | De : La révélation de la cave de Kaitlin

Je suis en mission pour remettre la classeur à la mode. Je ne sais pas quand ces derniers sont sortis de style – ou quand les “bureaux avec seulement un bureau et rien d’autre” sont devenus populaires – mais je suis ici pour vous dire : les classeurs peuvent être beaux ET fonctionnels ! Recherchez une couleur de bois qui rappelle la teinte de votre bureau pour un look plus harmonieux et conçu (cette belle teinte acajou est bien !). Je vous promets : c’est tellement bien d’avoir un endroit dédié pour les dossiers médicaux, les déclarations de revenus ou tout autre document important que vous devez conserver. Pourquoi ne pas leur donner une jolie maison?

Conception par Kirsten Blazek | Photo par Virtually Here Studios | De : La maison vintage et pleine d’âme de Kirsten Blazek

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau banc pour la chambre ou l’entrée, n’oubliez pas de considérer une option avec rangement ! Dans le premier cas, mettez vos chaussettes dans les tiroirs pour un perchoir tout-en-un. Dans le second, rangez vos nombreux sacs fourre-tout gratuits ou sacs d’épicerie réutilisables – vous n’oublierez jamais de les prendre à nouveau ! J’adore que ce banc vienne avec un joli dessus rembourré aussi.