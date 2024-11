Voici une sélection de cadeaux modernes pour l’année 2024. Découvrez des objets uniques et durables qui apportent de la joie et de la paix intérieure. Ces cadeaux soigneusement sélectionnés par Aria Lee, l’éditrice associée, sauront ravir vos proches.

Disco de Zernell Gillie \\\ $120

Le parfum Disco de Zernell Gillie est un mélange complexe et durable. Avec des notes de thé, de bergamote, d’ambre et de myrrhe, ce parfum est à la fois réconfortant et mystérieux. La tenue du parfum est exceptionnelle, avec des effluves légères qui vous rappellent sa présence tout au long de la journée.

Bol de service à bords festonnés par Sugarhouse Ceramic Co \\\ $52

Ce bol de couleur coquille d’œuf est parfait pour servir des salades, des soupes, des céréales ou tout autre plat avec style. Fabriqué à la main en Nouvelle-Écosse, ce bol allie design biomimétique et couleurs naturelles pour créer des pièces modernes et intemporelles.

La collection de sels de The Meadow \\\ $36

Cette boutique chaleureuse de Manhattan propose une sélection de sels aromatisés présentés dans de magnifiques bocaux en verre. Idéal pour les amateurs de cuisine à la recherche de saveurs originales.

Beurrier français par Sawyer Ceramics \\\ $54

Ce beurrier français est conçu pour garder votre beurre frais à température ambiante. Fabriqué à la main dans un atelier à San Diego, ce beurrier est à la fois fonctionnel et esthétique.

Le Poplight \\\ $95

Le Poplight est une solution d’éclairage belle et fonctionnelle, idéale pour les locataires. Disponible dans plusieurs couleurs modernes, ce luminaire rechargeable offre des options de gradation et de température de lumière pour s’adapter à n’importe quel intérieur.

Ensemble de boucles d’oreilles Pasta Obsessed de Delicacies \\\ $110

Cet ensemble de boucles d’oreilles met en valeur les formes de pâtes les plus populaires de manière élégante. Disponible en argent sterling ou plaqué or, ces boucles d’oreilles sont un cadeau idéal pour les amateurs de cuisine et de bijoux.

Vaporisateur d’ambiance Rica \\\ $40

Rica bath + body propose une gamme de vaporisateurs d’ambiance aux fragrances envoûtantes. Idéal pour créer une atmosphère relaxante et luxueuse à la maison.

Mug Drippy Cylinder \\\ $65

Ce mug Drippy est parfait pour déguster une boisson chaude tout en savourant sa conception unique. Fabriqué à la main à Philadelphie, ce mug est disponible dans une variété de combinaisons de couleurs pastel amusantes.

Housse de couette Ersa Fibers \\\ $255

La housse de couette Ersa Fibers est un véritable joyau pour la chambre à coucher. Avec des motifs audacieux et des couleurs vives, cette housse de couette apportera une touche de fraîcheur à votre literie.

Bougie Loewe Tomato Leaves \\\ À partir de $120

La bougie Loewe Tomato Leaves est un hommage à la tomate en été. Avec des notes de baume de sapin, de mousse de chêne et de cassis, cette bougie est parfaite pour offrir en cadeau.

Ne manquez pas nos conseils cadeaux pour l’année 2024 et soutenez Design Milk en achetant via les liens d’affiliation. Merci de votre soutien !