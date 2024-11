Salut à tous, c’est Jess, pour démarrer le super guide cadeaux de mon père (lisez : merveilleux). J’ai été tellement heureuse et touchée par le nombre de mentions qu’il a reçues dans l’enquête EHD que nous avons réalisée il y a quelques mois. Il était assez heureux aussi quand je lui ai dit. Vous le faites sentir comme une célébrité ces jours-ci 🙂 Donc naturellement, je devais lui demander s’il envisagerait d’écrire un autre guide non seulement pour vous aider à faire vos achats pour les hommes/personnes plus âgées de votre vie (beaucoup de cadeaux conviennent à tout le monde) mais aussi pour vous procurer votre dose de fin d’année de Les Bunge. Disons simplement qu’il était heureux de se plier à la demande. Je crois que la phrase « je dois donner à mes fans ce qu’ils veulent » a été mentionnée. Et si c’est la première fois que vous rencontrez mon père, vous êtes gâté. Et non, je ne suis clairement pas subjective. Allez aussi voir ses premiers, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes articles de guides cadeaux si vous voulez encore plus d’idées géniales et de mots sincères. Vous apprendrez rapidement qu’il est unique en son genre. Alors, sans plus tarder, voici Les.

Donc, je ne crois pas que ce soit déjà le moment de l’année. Je jure que le temps ne passait pas aussi vite quand j’étais plus jeune. Je n’attendais que Noël avec impatience maintenant ça me roule dessus comme un train. Je suis allé voir Jess après avoir assisté à un concert à Los Angeles récemment. Nous avons passé deux jours ensemble. C’était génial. Nous sommes allés faire des antiquités. J’ai acheté un banc de cordonnier pour en faire une table basse dans ma cabane récemment achetée dans les bois. Je vais inclure une ou deux photos. Nous avons eu de superbes repas ensemble. Nos conversations étaient significatives. Je m’ennuyais seulement quelques secondes à la fois. C’est tellement agréable pour moi, je ne saurais vous le dire. Aussi, son appartement est à tomber par terre. Elle a le goût de sa mère. C’est agréable d’être le père d’un être humain entièrement plaisant. Nous nous disputons encore de temps en temps. On ne peut pas y échapper. Ha ! Quoi qu’il en soit, elle m’a demandé de pondre un autre guide cadeaux alors c’est parti. (Note de Jess : Il agit comme si ce n’était pas une de ses choses préférées qu’il fait toute l’année.)

Le Chemise Classique en Velours Côtelé | Le Pantalon 5 Poches Extensible en Sergé | Le Pull Poids Premium

La première chose dont je vais parler est un magasin que Jess m’a fait découvrir lors de ma visite. Il s’appelle Everlane. J’ai acheté de superbes pantalons, quelques chemises (ce boutonné et un tee-shirt), et peut-être une ou deux paires de jeans pour Jess. Leurs vêtements sont non seulement beaux, branchés et élégants, mais ils sont aussi abordables, bien en dessous de ce que vous attendriez dans une boutique de L.A. (Note de Jess : Devrais-je lui dire que c’est une chaîne nationale et pas vraiment une « boutique » ?? Nah 😉 Les vêtements sont géniaux de toute façon.)

Eplucheurs Microplane® Pro à Lames Dentelées et Droites (Set de 2)

J’épluchais des pommes de terre avant de commencer ce post et je me disais que c’est le meilleur éplucheur de pommes de terre jamais. C’est fabriqué par Microplane. Tout à son sujet est parfait. J’adore la simplicité. (Note de Jess : Si vous avez un jour l’occasion de déguster ses frites, elles sont LES meilleures. Dieu merci pour l’éplucheur et donc pour mon estomac.)

Percolateur à Café Sans Fil Presto 12 Tasses

Aussi dans ma cuisine se trouve un percolateur sans fil Presto de 12 tasses. J’ai grandi avec un percolateur et c’est ce que je préfère. C’est attrayant et facile. Je l’ai pris en noir. Il fait aussi un excellent café.

Tasses à Espresso avec Poignée en Bois (Set de 2)

Je fais parfois de l’espresso et j’ai trouvé les plus mignonnes petites tasses à espresso. Elles sont en verre transparent avec des poignées en bois, absolument magnifiques.

Planche à Découper en Noyer avec Poignée | Planche de Service en Bois de Frêne

Autre chose pour la cuisine, je crois que les planches à découper sont aussi des pièces d’exposition que fonctionnelles. En voyageant à travers la planète, je suis toujours à l’affût. Certains artisans sont tout simplement époustouflants. J’ai beaucoup d’œuvres d’art chez moi mais les planches à découper que j’ai suspendues attirent autant l’attention. Qui l’aurait cru ?

Veste en Daim Soho Pebble

Comme je suis un gars qui aime être confortable, je viens d’acheter la chemise Tru Grit la plus moelleuse que j’ai jamais eue. Toutes leurs chemises sont confortables mais celle-ci remporte la palme. Si votre gars veut une chemise douce et virile, Tru Grit est la voie à suivre. Tru Grit fabrique aussi des vêtements pour femmes. J’imagine qu’ils sont tout aussi bien.

Je vis à Sonoma, en Californie. Un endroit idéal pour ralentir quand le moment sera venu (je n’y suis pas encore). L’année dernière, j’ai rejoint quelques programmes d’adhésion à des caves. Buena Vista Winery est notre préférée. Cela me permet d’amener jusqu’à 4 invités pour une dégustation gratuite. J’obtiens également du vin à prix réduit. Il y a quelques exigences d’achat mais elles sont minimes. Si votre personne aime le vin, trouvez une cave locale et achetez-lui une adhésion. La première année est pour vous si ça lui plaît alors il peut la garder. Explorez la cave. Certaines sont magnifiquement faites et c’est toujours mieux si elles ont un menu léger. Je ne bois pas car je suis allergique à l’alcool (je me retrouve menotté). Mais je peux passer des heures dans ces endroits avec des amis car ils sont si bien faits. De plus, certaines caves produisent aussi leur propre huile d’olive. L’emballage est généralement unique et l’huile est extraordinaire. Super cadeau. (Note de Jess : La blague des menottes est sa préférée de tous les temps. J’ai perdu le compte du nombre de fois où je l’ai entendu la raconter. J’ai dû m’excuser auprès de nombreux serveurs au fil des ans, lol.)

Lanterne à Mèche Rechargeable | Lampe de Design MoriMori avec Haut-Parleur

J’en suis venu à la conclusion que les veilleuses sont une bonne chose. Quand je me lève au milieu de la nuit, j’ai littéralement marché dans des choses accrochées à mon mur et les ai cassées. Finalement, je me suis dit « Hé idiot, ça s’appelle une veilleuse ». Pff ! Je ne voulais pas de ces moches types à brancher alors j’ai commencé à chercher. Je n’ai pas trouvé grand-chose mais ma copine oui. Elle a un bon œil pour les trucs mignons. L’une ressemble à une bougie fine dans un porte-bougie. Elle est actionnée par le toucher. Elle a trois réglages de lumière. Elle est sans fil et rechargeable. Je laisse la mienne branchée car j’ai une prise à proximité. Comme ça je ne dois pas me soucier de la recharger. Ensuite, elle en a trouvé une qui ressemble à une lampe à huile. Elle a un gradateur intégré et est également rechargeable. Parfois, je la mets sur la table du dîner pour un peu d’ambiance romantique. Tout ce qui rend ce département plus facile est sur ma liste « A ».

Brosse à Cheveux en Soies de Sanglier Jaspe | Brosse à Ongles en Jaspe avec Soies de Sanglier

Dans le domaine de la beauté, il y a une entreprise appelée KOH-I-NOOR. C’est une entreprise italienne de maîtres artisans. Leurs brosses sont inégalées en beauté et en qualité. Leurs prix sont probablement inégalés aussi. J’ai une brosse à ongles et une brosse à cheveux en soies de sanglier. Toutes deux sont les meilleures que j’ai jamais eues. Allez comprendre.

Porte-Chapeau Cowboy en Support (Set de 2)

Si vous portez des chapeaux de cowboy, il y a des porte-chapeaux pour vous. Ils sont en noyer et magnifiques. J’en ai beaucoup donc ça me rend service.

Paillasson en Fibre de Noix de Coco pour Nettoyer les Bottes

Je suppose que si vous portez les chapeaux, vous portez aussi les bottes. Voici un paillasson pour nettoyer les bottes. J’adore ces idées simples et géniales. Ça me fascine !

Depuis la dernière fois où nous avons parlé, j’ai acheté une cabane dans les bois pour moi et ma copine. Je l’ai fait alors que j’étais en Italie. Donc c’est ma cabane romaine dans les bois. Oh, et c’est mon banc de cordonnier dans le salon. Cool, non ?

Télescope Hestia (Pack Standard)

Le ciel nocturne est magnifique là-haut donc je me suis acheté un télescope. C’est un télescope Hestia avec un trépied. Si vous avez un passionné d’astronomie sur votre liste, c’est le top. L’univers dans lequel nous vivons est vraiment l’entité la plus glorieuse qui soit. En grandissant pauvre, mon père avait l’habitude de dire « Garde les yeux sur le sol, gamin, tu ne sais jamais ce que tu pourrais trouver. » Une fois j’ai trouvé une bague en diamant. Merci, papa ! Ma mère disait « Regarde vers le ciel et trouve tes rêves. » J’ai un peu compromis et j’ai commencé à regarder en avant. Ça m’a bien servi mais aujourd’hui maman gagne. Je lève plus les yeux que jamais. J’aurais aimé en faire plus. Mieux vaut tard que jamais je suppose.

Collier pour Chien avec AirTag

Alors que j’étais à la cabane il y a quelques semaines, nous avons eu une tempête de neige. C’était génial pour moi mais mon chien, Babe, a paniqué et s’est enfui (elle n’avait jamais connu la neige). Pendant 30 minutes j’ai marché derrière elle et puis je l’ai perdue de vue. Je pensais qu’elle était partie. Assez épuisé et émotionnel, je suis retourné à la cabane en me demandant comment diable j’allais expliquer ça à ma copine ? Soudain, elle marchait à côté de moi. J’avais envie de la tuer mais je me suis retrouvé à lui donner une accolade. Brutal pour le moins. Après cet épisode, j’ai acheté un collier qui contient un de ces traqueurs de bagages Apple AirTag. Il existe en différentes tailles et couleurs. Voilà un cadeau pour le clébard de votre vie. Elle est maintenant toujours sur mon téléphone. Drôle, depuis l’incident de la neige, elle ne se promène plus beaucoup. Il doit faire pas mal bon par ici comparé à une tempête de neige.

Porte-Oeufs Empilables en Bois

Les autres êtres vivants dans cette maison (pas la cabane) sont nos poules. Elles ont été très agréables à avoir. Pratiquement sans entretien et elles rendent. Les œufs frais n’ont pas besoin d’être réfrigérés car le revêtement protecteur n’est pas lavé. Donc nous exposons nos œufs dans un porte-œufs en bois empilable sur notre table. Ça rend bien sur la table de la cuisine.

Ensemble de Clés Mixtes à Cliquet SAE 8 Pièces Dewalt Tough Box

Ce post ne serait pas vraiment de moi s’il n’y avait pas quelques outils. Je suis un gars d’outils au cas où ce soit la première fois que nous nous rencontrons. L’ensemble de clés à cliquet Dewalt de 8 pièces est génial à avoir dans la boîte à gants de votre voiture. C’est là qu’elles seront probablement nécessaires.

Set de Douilles Dewalt

Ensuite, il y a le set de douilles Dewalt de 34 pièces également à garder dans la voiture. Ils ne sauront jamais à quel point ces cadeaux sont bons tant qu’ils ne seront pas en panne sur l’autoroute avec une réparation facile. Ce jour-là vous devriez recevoir des fleurs s’il en vaut la peine.

Chaînes à Neige Auto Fixantes Installation Rapide 1 Min Tire-Chains

Aussi, quand cette tempête de neige a frappé à la cabane, mon Ford Bronco s’est retrouvé coincé dans un fossé dans lequel j’avais involontairement conduit. Ça m’a fait réaliser que même avec un véhicule quatre roues motrices si je vais être dans un pays enneigé je devrais avoir un jeu de chaînes à neige. On n’y pense jamais jusqu’après être coincé et avoir besoin d’une dépanneuse pour vous sortir. Alors pourquoi ne pas être proactif et acheter à votre personne une paire de chaînes à neige ? Vous aurez besoin de la taille des pneus mais vous pouvez simplement prendre une photo de ça avec votre téléphone. C’est un autre de ces cadeaux qui ne seront pas appréciés avant d’en avoir besoin.

J’espère que certaines de ces idées vous aideront. N’oubliez pas que les vestes en jean ne déçoivent jamais. Il y a toujours des billets pour des concerts. J’ai vu la célébration du 75ème anniversaire de David Foster au Hollywood Bowl le mois dernier. C’était génial. Les événements sportifs sont aussi bien. Je vais emmener mon garçon à un match des Chicago Bears dans quelques semaines. Comment pouvez-vous battre ça ? Oh oui, ma belle-fille a donné naissance à ma première petite-fille le mois dernier. La petite fille est en bonne santé et magnifique. Pensez-vous que je vais lui acheter des cadeaux ce Noël ? Ha ! L’année prochaine je suis sûr que j’ajouterai des idées cadeaux pour bébés. Attendez que ces magasins pour bébés prennent une bonne claque. Ha ! Hâte.

de la part de Jess : il est une star !

Passez de bonnes fêtes tout le monde.

Avec affection,

Les