Les moments quotidiens peuvent être transformés par les bons objets – un peu de beauté ici, un peu de confort là-bas. Ce guide rassemble des pièces qui rendent les choses routinières un peu plus intentionnelles, chacune soigneusement choisie de ma liste de souhaits personnelle à la vôtre! Voici 10 choses que j’aimerais offrir (ou garder pour moi-même!) parce qu’elles ne remplissent pas seulement un espace; elles l’élèvent.

Chaussons Dusen Dusen \\\ 48 $

Imaginez entrer dans ces chaussons chaque matin… vous ne pourriez jamais mal commencer votre journée! Fabriqués au Portugal et certifiés Oeko-Tex, ce sont le cadeau ultime moderne et amusant pour quiconque aime un peu de personnalité – même si c’est juste pour traîner à la maison. Parfaits pour les dimanches paresseux ou pour ajouter un peu de gaieté, ces rayures vibrantes apportent un peu de dynamisme à n’importe quel look décontracté.

Instax Mini LiPlay \\\ 160 $

Je sais que j’ai un ancien Instax rangé quelque part dans un tiroir, mais c’est pour une bonne raison! Ces anciens modèles étaient grands, encombrants et ne capturaient jamais exactement ce que je visais. Plus maintenant! Le nouveau Instax Mini LiPlay est parfaitement de poche pour que vous puissiez l’emporter partout. Il fait même office d’imprimante pour smartphone, donc ces instantanés spontanés ne restent pas seulement numériques! De plus, avec sa fonction de prise de vue à distance, mettre tout le monde dans le cadre n’a jamais été aussi facile. C’est tout ce que vous aimiez dans le classique Instax, maintenant réinventé pour les moments actuels en déplacement.

Bougie OWIU Goods \\\ 98 $

J’ai toujours adoré les pièces artisanales d’OWIU Goods, et ils ont récemment étendu leur gamme MATTER pour inclure des bougies! Chacune vous emmène dans un voyage olfactif unique, comme se promener dans des forêts luxuriantes ou se prélasser dans la chaleur des vibes insulaires, offrant plus de 40 heures d’ambiance bienheureuse. La meilleure partie? Une fois que la cire a fondu, les superbes récipients peuvent être réutilisés comme tasses ou vases à bourgeons, gardant les bonnes vibrations longtemps après que la flamme se soit éteinte!

Carafes et verres double paroi Open Spaces Pour Over \\\ 112 $

Après avoir réalisé que ma collection de verres était essentiellement un mélange de cadeaux de brasserie et de trouvailles chez Marshall’s, j’ai cherché une mise à niveau. Ce lot apporte la sophistication et le charme minimaliste que je recherchais! Que vous versiez du café, du thé ou même un sangria sournois (mon préféré), ce duo a tout ce qu’il vous faut en termes de style et de durabilité. Trinquez en sirotant avec style!

Peignoir Hommey \\\ 129 $

Il y a quelque chose dans le fait de glisser dans un peignoir qui apporte une mise à niveau instantanée à ma routine quotidienne – comme si je rentrais dans un hôtel chic, sauf que c’est ici, chez moi. Les peignoirs 100% coton de Hommey sont tout confort sans compromis, conçus pour tout, des matins d’hiver lents aux soirées de piscine venteuses. J’aime les couleurs douces et subtiles de celui-ci; une version élevée de la classique rayure tennis, c’est stylé sans en faire trop!

Pastilles de douche Daily Rituals \\\ 24,75 $

Les pastilles de douche sont le petit coup de pouce dont je n’ai jamais su avoir besoin! Parfaites pour ceux qui veulent ajouter une touche de luxe à leur routine, elles font que toute l’expérience semble moins être une corvée et plus une indulgence quotidienne. Il suffit de mettre une sur le sol de la douche, et laissez la vapeur faire le reste – tout à coup, vous n’êtes pas seulement sous la douche; vous vous détendez. Que ce soit pour vous-même ou quelqu’un ayant besoin d’un peu de chouchoutage, cet ensemble cadeau comprend quatre senteurs délicieuses et un élégant plateau en bambou, facilitant la découverte de votre arôme préféré.

Kindred Spirits par Stephanie Wahler \\\ 19,95 $

J’aime une soirée amusante en couple, et ce livre de cocktails ludique rapproche les couples, une gorgée à la fois! Avec 40 recettes délicieuses organisées par type de rendez-vous, il propose tout, des martinis expresso aux spritz rafraîchissants tout en inspirant des activités créatives. Des soirées cinéma confortables avec des Hottie Toddies à la planification de pique-niques romantiques dans le parc, Kindred Spirits facilite la remise en question des choses et maintient la romance vivante.

Sac de week-end Lo & Sons \\\ 150,50 $

Je suis devenu un peu casanier ces derniers temps, mais j’espère changer les choses avec quelques escapades locales l’année prochaine, et ce sac de week-end stylé pourrait être tout le coup de pouce dont j’ai besoin! Conçu avec un compartiment à chaussures séparé, une sangle rembourrée et une toile écologique, il est prêt pour tout, des courses à la salle de sport aux mini-escapades. Il est astucieux pour les voyages, durable et le compagnon parfait pour une escapade de week-end spontanée.

Serviette de bain Tekla \\\ 90 $

Les serviettes de bain peuvent sembler être un cadeau « ennuyeux »; cependant, je soutiendrais qu’elles sont tout sauf – surtout si elles proviennent de Tekla! Fabriquées à partir de 100% coton biologique avec un tissage en éponge luxueux et de poids moyen, ces serviettes sont incroyablement douces tout en étant super absorbantes. De plus, ces rayures vert foncé sur fond blanc lumineux? *ajouter immédiatement au panier*

Sous-verres concentriques Guten Co. Home \\\ 48 $

Je cherchais des sous-verres qui pourraient servir à double usage sur ma table de chevet – quelque chose de fonctionnel et décoratif – et j’ai trouvé ces beautés! Fabriqués à la main en grès moucheté avec un design en spirale de rêve, ils sont parfaits pour attraper ces gouttes d’eau errantes tout en ajoutant une touche terreuse et artistique à mon espace. Ils viennent en Forêt, Cobalt et Moucheture Naturelle; Forêt était mon premier choix (qui est malheureusement en rupture de stock), mais Cobalt est un bon deuxième choix! Suivez pour ne manquer aucun de nos Guides Cadeaux 2024 cette année! Cet article contient des liens d’affiliation, donc si vous effectuez un achat à partir d’un lien d’affiliation, nous gagnons une commission. Merci de soutenir Design Milk! En tant que consultante en médias sociaux, Maivy rêve toujours de nouvelles idées pour créer du contenu. Si elle n’est pas collée à son téléphone, elle est probablement au parc avec son chien Koda, s’entraînant à la salle de sport, ou essayant les dernières tendances en matière de nourriture et de boisson! Découvrez les coulisses de sa vie sur Instagram.