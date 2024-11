Lorsque je pense à la manière dont j’approche les cadeaux, il s’agit de trouver des pièces qui rendent la vie quotidienne exquise. Que ce soit un verre magnifiquement conçu ou une barrette à cheveux qui transforme une routine en un petit moment de joie, je suis attirée par les cadeaux qui apportent de la joie à tous les jours « ordinaires » qui suivent la saison des fêtes. Comme toujours, j’ai dressé une liste de mes favoris personnels – des articles que j’utilise et aime, ainsi que quelques nouvelles trouvailles qui apportent cette même touche réfléchie. Ces choix sont sûrs de faire sourire n’importe qui sur votre liste et de rendre même les plus petits moments un peu plus spéciaux.

Samsung Galaxy Ring \\\ $400

Je suis peut-être en retard pour la fête des accessoires, mais maintenant que je suis là, je suis là pour rester. J’ai essayé l’Apple Watch, mais sur mes poignets (disons, délicats), cela semblait toujours un peu encombrant. Le Galaxy Ring, en revanche? Petit, élégant et discret – exactement comme je l’aime. C’est ma nouvelle façon préférée de suivre le sommeil, le stress et la forme physique, le tout à travers une application qui est impressionnante en détail et super facile à utiliser.

Mother / Founder par Amanda Jane Jones + Jennifer Fernandez \\\ $35

Si vous connaissez quelqu’un qui aime recevoir des livres pour Noël et qui est une mère cherchant des conseils pour sa carrière, ou une fondatrice se sentant seule dans son parcours, je recommande vivement ce livre, qui arrive à un moment très opportun dans l’histoire. Plein d’histoires inspirantes de femmes de tous horizons, Mother / Founder raconte l’histoire plus profonde de la façon dont les femmes « font tout » – chacune à sa manière unique et profondément personnelle.

SolaWave Wrinkle Retreat Face Mask Kit \\\ $380

Les masques LED à lumière rouge sont un peu un luxe, ce qui rend celui-ci parfait pour la personne qui mérite d’être choyée mais qui se fait rarement plaisir (nous connaissons tous quelqu’un, n’est-ce pas?). Ce masque promet de lisser les ridules, d’apaiser l’acné et d’ajouter une lueur subtile, ce qui en fait le cadeau idéal pour quiconque aspire à un peu plus de soins personnels.

The Long Confidence Flare Glasses Set \\\ $270

Si vous êtes nouveau ici, vous devez savoir que j’ai un faible sérieux pour les beaux verres, et je le recommanderai comme cadeau à tout moment possible! Les verres Flare de Rafi Ajl sont les derniers sur ma liste – une combinaison parfaite de flair artistique et de praticité. Après avoir récemment présenté ses plus grandes pièces au Future Perfect, Ajl a créé un nouvel ensemble de verres qui est le cadeau idéal pour un ami… ou soyons honnêtes, pour moi-même. Les verres sont créés avec une combinaison de processus, et si ce n’est pas de l’art, je ne sais pas ce que c’est.

Immodest Cotton Small Zipper Tote \\\ $172

En tant que mère de trois enfants, les sacs fourre-tout sont mes héros du quotidien. Alors que le mien actuel – un sac de jardin Apolis x Kinfolk favori depuis longtemps – est depuis longtemps épuisé, ce fourre-tout coloré en coton Immodest est définitivement sur mon radar pour quand il sera temps de remplacer mon fidèle compagnon. J’adore les deux sangles et le détail en cuir. Durable, chic et pratique? Inscrivez-moi.

Undo Hairware No. 4 Claw Clip \\\ $36

Pour un cadeau de bas de Noël exquis, tout ce qui vient de Undo Hairware est une victoire. Fabriquées à la main en Italie, ces pinces à griffes sont suffisamment impressionnantes pour être de l’art dans vos cheveux ou sur votre table de nuit. Cette version en marbre bleu, avec des veines blanches, des paillettes dorées et des bleus profonds et hypnotiques, ressemble à un relique qui appartient à un musée d’histoire – exactement le genre de « luxe quotidien » que j’aime.

GLŌAM Twisted Tapers \\\ $30

Préparez-vous à voir les bougies GLŌAM illuminer votre fil d’actualité cette saison des fêtes. Cette marque basée à Santa Barbara, dirigée par le duo mère-fille Sigal et Lyore, a maîtrisé certaines des plus belles teintes et nuances sur le cercle chromatique. Je suis particulièrement obsédée par ces bougies tordues – une version amusante et moderne de la bougie classique – et j’ai hâte de les voir apporter une lueur chaleureuse à nos dîners de fête.

OWIU Matcha Bowl \\\ $80

La plupart de ma journée est remplie de travail, de famille et de vie à la maison, mais mon matcha latte glacé du matin est un rituel non négociable pour lequel je trouve du temps tous les jours. Je mélange généralement la poudre de thé vert dans une tasse régulière avec un fouet à piles, mais maintenant que j’ai réalisé à quel point ce petit moment signifie pour moi, je suis prête à passer à un bol à matcha approprié. Les glaçures inspirées de la nature d’OWIU sont tout simplement magnifiques, et la glaçure Forest – avec ses nuances de vert profond et sombre – m’appelle. C’est la façon parfaite d’élever mon rituel quotidien de matcha en quelque chose d’encore plus spécial.

Mane Hair Tools Bundle \\\ $170

Je peux pratiquement garantir que quiconque recevra ce cadeau l’aimera – même s’il a déjà une réserve d’outils de coiffage thermique. Ce système modulaire est un changeur de jeu : il économise de l’espace en remplaçant le besoin de quatre outils chauds séparés, et vous pouvez le personnaliser avec deux à quatre accessoires qui se connectent à une base unique et interchangeable.

Ferm Living Lump Vase \\\ $250

J’ai un faible pour le motif « prunt » dans la verrerie – ces charmantes petites gouttes de verre fondu appliquées à main levée. Il y a quelque chose dans leur ambiance loufoque et whimsique associée à des silhouettes de verre élégantes qui fonctionne simplement. Dès que j’ai vu le vase Lump, j’ai été épris, et cette teinte verte rappelant le verre vintage de Murano a scellé l’affaire pour moi. C’est ludique et élégant, capturant la lumière de la manière la plus magique qui soit.

Suivez-nous pour ne manquer aucun de nos Guides de cadeaux 2024 cette année !

Cet article contient des liens d’affiliation, donc si vous achetez à partir d’un lien d’affiliation, nous gagnons une commission. Merci de soutenir Design Milk !

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre et avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la trouver sur vytranyang.com.