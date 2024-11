Lorsqu’il s’agit de ma liste de cadeaux de vacances, je réfléchis toujours beaucoup à chaque article pour m’assurer que c’est quelque chose que j’apprécierais vraiment et que j’utiliserais – surtout dans mon « cozy » (c’est-à-dire petit) appartement. Je pense de la même manière lorsque je choisis un cadeau pour quelqu’un d’autre. Je veux que tout cadeau soit utile, plutôt que d’ajouter du désordre, et je détesterais que l’argent durement gagné de quelqu’un serve à quelque chose qui pourrait rester inutilisé. Avec cela à l’esprit, ma liste de recommandations est un mélange d’essentiels pratiques et de plaisirs amusants que je serais ravi d’offrir ou de recevoir. Ci-dessous, vous trouverez une sélection soigneusement choisie d’idées qui ont figuré au moins une fois sur l’une de mes listes de souhaits au fil des ans – joyeux cadeaux!

Réveil Arc par Nanu \\\ 235 $

Tout le monde a besoin d’une horloge et certains d’entre nous ont encore besoin d’un réveil autre que notre téléphone pour nous réveiller le matin et celui-ci fait l’affaire. Fusionnant l’analogique, puisqu’ils disent que la lumière des horloges numériques peut affecter le sommeil, avec les besoins des temps modernes, cette horloge est une excellente option pour tout esthète. Il possède une sonnerie mécanique qui vous réveille progressivement et un affichage numérique caché pour faciliter le réglage de l’horloge. Même s’il est fabriqué à partir de matériaux de première qualité, il est également réparable, ce qui en fait un produit durable.

Collection de vaisselle Symmetry par Studio/ JIALUN XIONG \\\ À partir de 65 $

Que vous connaissiez quelqu’un qui aime vraiment cuisiner pour sa famille ou qui adore recevoir des invités lors de dîners, une vaisselle chic est un must. Non seulement elle rend la nourriture plus appétissante, mais elle définit l’ambiance de l’espace dans lequel elle est servie. Cette collection minimaliste, qui comprend une assiette, un bol et une tasse, est ornée de points, de lignes, de cercles ou de carrés résultant de motifs symétriques juxtaposés sur de la porcelaine naturellement imparfaite. Les pièces polyvalentes fonctionneraient aux côtés d’une table monochromatique aussi facilement qu’elles le feraient avec une table ornée de beaucoup de couleurs.

Bouilloire Great Jones x Fellow \\\ 195 $

Si cette collaboration était sortie il y a quelques années lorsque j’ai acheté ma bouilloire électrique Fellow en noir, j’aurais sauté dessus. Elle est parfaite pour faire du thé chaud ou du café filtre, car elle chauffe l’eau à la température parfaite en moins d’une minute. C’est une édition limitée, donc si vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’améliorer son café ou son thé, cette bouilloire bleuet (plus des touches de framboise et de moutarde) est un excellent cadeau.

Carafe Juno par NUDE Glass \\\ 118 $

Je n’ai peut-être pas besoin d’une carafe, mais celle-ci de NUDE Glass me fait penser que si. Toute la collection Juno, qui comprend la carafe, un dôme à gâteau, une mini assiette de service, une assiette de service et un ensemble de verres (malheureusement, les verres sont épuisés), est incroyable – tous faits à la main en cristal sans plomb dans des nuances de gris opale, clair et abricot. La carafe présente un récipient cylindrique imbriqué avec un dessus de couleur abricot conçu pour être magnifique posé sur un comptoir de cuisine, une étagère ou sur une table de chevet, qu’elle soit utilisée ou non.

Ensemble de couverts Essential Chrome 5 pièces par Sabre Paris via Unison \\\ 50 $

En plus d’élégance de la vaisselle, ajouter des couverts complémentaires est un must. Si vous connaissez quelqu’un comme moi qui avait les mêmes couverts IKEA depuis 15 ans, cet ensemble moderne est l’option parfaite pour les remplacer. Lorsque je suis passé à ce design exact, la cuisine et le repas du plat préparé m’ont semblé tellement meilleurs. Les formes contemporaines fonctionnent pour les plats à emporter ou les dîners en semaine, mais elles sont aussi assez élégantes pour être utilisées lors d’une soirée.

Tasse + Soucoupe Chunky par Gustaf Westman \\\ 68 $ (Standard) 48 $ (Mini)

Je suis tombé amoureux de la série Chunky de Gustaf Westman depuis que je l’ai repérée pour la première fois sur les réseaux sociaux l’année dernière. Les silhouettes surdimensionnées et les courbes sont si ludiques et uniques et je les veux toutes, surtout en rose. Si vous connaissez quelqu’un qui aime la céramique amusante ou qui aime une tasse spéciale pour son café du matin, celle-ci deviendra certainement sa préférée.

Imprimante photo Polaroid Hi-Print 4×6 \\\ 150 $

Connaissez-vous quelqu’un qui s’ennuie de vraies photographies en dehors de son smartphone? Cette imprimante délivre des photos de la taille d’une carte postale à quiconque souhaite afficher des amis et de la famille sur son réfrigérateur, ajouter à un cadre ou cataloguer des souvenirs dans un album photo. Elle est compacte et facilite l’impression directement depuis votre téléphone. Il y a même une application Hi-Print gratuite où les images peuvent être personnalisées avant l’impression.

Puzzle de gâteau de 750 pièces par Piecework \\\ 42 $

Nous avons tous au moins une personne dans notre vie qui adore les puzzles et qui recherche toujours un nouveau défi. Celui-ci de Piecework, qui propose une tonne de puzzles vraiment cool, est coloré et super mignon. Si seulement il pouvait devenir magiquement tridimensionnel et comestible!

Ensemble de bouchons et pots Multi Mix POLSPOTTEN de 3 \\\ 280 $

L’organisation peut être votre meilleure amie et lorsque les choses sont soigneusement contenues dans de beaux objets, soudainement, ce n’est plus seulement du stockage. Ces pots colorés de POLSPOTTEN basé à Amsterdam le font en penchant plus vers des objets d’art. Chaque pièce soufflée à la bouche est de couleur vive différente créant un ensemble décoratif que votre proche prendra plaisir à utiliser tous les jours, que ce soit dans la cuisine pour les produits secs ou dans la salle de bain pour les boules de coton. L’ensemble est également disponible dans une option bicolore plus discrète pour ceux qui le préfèrent.

Maison d’oiseaux Case Study® Ceramics par Modernica \\\ 75 $

Pour ceux qui aiment regarder les oiseaux ou qui aiment simplement passer du temps à l’extérieur, cette maison d’oiseaux moderne organique serait un ajout idéal à l’espace extérieur de n’importe qui. Elle est disponible en quatre couleurs de glaçure de lave grasse – Avocat, Bleu, Orange et Blanc – donc il y en a une pour tout le monde, que l’on veuille qu’elle se fonde dans la verdure environnante ou qu’elle ressorte.

