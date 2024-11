Il y a peu de lignes droites à l’hôtel Populus, le nouvel hôtel de 13 étages du centre-ville de Denver, dans le Colorado. En mettant en œuvre une stratégie hypersensible au site, le célèbre cabinet d’architecture Studio Gang a conçu la structure distincte en se basant sur la forme distillée et le motif de croissance unique du peuplier faux-tremble – également connu sous le nom de Populus – spécifique à la région. La façon dont il perd son écorce a été traduite en une matrice de fenêtres festonnées dans l’empilement « enregistre » du bâtiment, indiquant individuellement les 265 chambres de l’hôtel ainsi que son offre complète d’espaces d’aménagement intérieur et communautaire.

Le concept holistique du cabinet – introduisant des éléments biophiliques à toutes les échelles et respectant les normes de durabilité les plus strictes – se poursuit depuis l’utilisation de la cendre volante plutôt que de l’eau dans la coque en béton sculpté de l’hôtel jusqu’à la deuxième fonction ingénieuse des couvercles des fenêtres en forme d’œil servant de protections offrant un refroidissement naturel les jours plus chauds. Une troisième fonction ? Ils servent également de gouttières profilées pour dévier l’eau de pluie. Ces ouvertures font tout cela tout en encadrant des vues choisies sur les Montagnes Rocheuses au loin et sur les monuments notables de la ville plus proches.

La cerise sur le gâteau : le toit planté du Populus présentant une grande variété de flore également locale à la région et bientôt le foyer de sa faune diversifiée. Il n’y a pas de parking intégré et les clients sont encouragés à utiliser le réseau de transport en commun de Denver en constante amélioration ou même à se déplacer à pied.

« L’ouverture de Populus marque une étape incroyablement significative et représente un nouveau modèle d’hospitalité écologiquement consciente qui changera à jamais l’expérience des voyageurs attentifs, tout en ajoutant de la vitalité à la ville de Denver », a déclaré Jon Buerge, président d’Urban Villages, la société de développement derrière la création du lieu qui a également obtenu 7 000 tonnes de crédits carbone certifiés, en faisant le premier hôtel à bilan carbone positif du pays.

L’hôtel est situé sur un site triangulé à l’intersection des quartiers d’arts, de culture et d’affaires en pleine expansion de Denver. En tant que centre stratégique reliant ces zones autrement déconnectées, Populus comprend toute une série de lieux d’accueil publics, favorisant un sentiment d’intégration plus élevé de la densité urbaine et d’activation animée.

Géré par le groupe hôtelier Aparium, le Populus incarne pleinement les principes biophiliques et durables jusqu’à cette suite de produits doux, avec deux restaurants zéro déchet en prime. Alors que le restaurant de la rue Pasque sert des plats à base de nature sous une tapisserie de Reishi suspendue – produite à partir du sous-produit de champignon mycélium – Stellar Jay est un repaire animé sur le toit avec des murs opérables s’ouvrant sur une grande terrasse sur le toit et des vues panoramiques. Il y a aussi un café et un espace flexible pour le travail à distance ou la détente.

Aucun détail ni arbre, vraiment, n’a été laissé inexploré. Pour une grande partie de l’aménagement intérieur, Wildman Chalmers Design et Fowler Architecture and Design ont imprégné les différents espaces d’une palette de tons chauds de la région de l’Ouest montagneux ; un contrepoint important au caractère quelque peu lisse du noyau structurel ondulé du Populus.

Définies par les grandes fenêtres curvilignes, les chambres des clients des collections Aspen et Grove sont imprégnées d’une atmosphère minimaliste sereine mais texturée. Située au dernier étage, la suite Pando comprend une salle à manger, une kitchenette, 1,5 salles de bains – une avec baignoire – et des vues panoramiques.

Quoi : Populus

Où : Denver, Colorado

Combien : Chambres à partir de 229 $

Attrait du design : Un hôtel biophilique et durable à plus d’un titre ; exploiter la beauté naturelle locale à travers divers détails architecturaux et de design intérieur ainsi que des repas écologiques et l’ancrage d’une nouvelle densification urbaine dans le centre-ville de Denver.

Réservez-le : Populus Denver

Photographie de Jason O’Rear, Steve Hall et Yoshihiro Makino

Adrian Madlener est un écrivain né à Bruxelles et basé à New York, spécialisé dans le design de collection et durable. Avec un accent particulier sur les sujets qui illustrent le meilleur de l’expérimentation menée par l’artisanat, il s’engage à soutenir les talents qui repoussent les limites dans diverses disciplines.