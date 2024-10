À la confluence de la mer Égée et de la mer Méditerranée plus large – mais aussi des temps anciens et contemporains – Bodrum est une ville côtière du sud-ouest de la Turquie qui sert de premier point d’entrée pour une riviera en expansion constante parsemée de stations balnéaires branchées, dont beaucoup ont été conçues dans le style architectural de cube blanc presque aseptisé que l’on trouve maintenant partout ailleurs dans les tropiques et les subtropiques. Établissant un lien plus étroit avec les origines anciennes et multiculturelles de ses environs – une région centrée autour de la ville côtière, autrefois appelée Halicarnasse – est le tout nouvel hôtel Hyde Hotel Bodrum.

La luxueuse retraite de 212 chambres fait parfaitement allusion à cette histoire profondément enracinée tout en répondant aux besoins et aux désirs d’une clientèle toujours plus exigeante ; le tout dans un complexe préexistant mais entièrement reprogrammé et rénové, d’abord érigé dans le style architectural épuré et quelque peu sans âme mentionné ci-dessus. Situé le long de la très prisée mais moins envahie côte de la baie de Torba, Hyde Hotel se déploie avec un programme à plusieurs niveaux d’espaces d’aménagement intérieur/extérieur fluides qui permettent aux clients de se retirer mais aussi de se connecter consciemment avec le contexte. Chaque élément spatial et esthétique a été pris en considération de près par l’architecte d’intérieur basée à Istanbul, Yeşim Kozanli, lors de la recherche de cet équilibre délicat.

“Ce fut agréable de faire partie d’un projet où l’art et le design se déroulent en parallèle et communiquent entre eux”, déclare Kozanli. Pour elle, le minimalisme épuré inhérent à l’identité corporative du groupe Accor – propriétaire et exploitant de l’hôtel Hyde Bodrum – a servi d’ancrage parfait et de toile de fond pour un schéma de conception plus implicite et réactif au site : une palette de tons terre et marée inspirée par la terre ; des matériaux et finitions d’origine locale ; et un vocabulaire de formes résolument modernes du milieu du siècle, organique, à la fois évocateur et contrastant avec le paysage immédiat. Les panneaux de verre installés dans tout le complexe aident à établir une connexion encore plus forte entre l’intérieur et l’extérieur et indiquent l’efficacité énergétique de l’hôtel.

Kozanli décrit le complexe comme une coquille au milieu d’une forêt. Les clients sortent de leurs chambres d’hôtes intimes, sereines et Zen – Scandicore – situées dans le groupe de bâtiments de quatre étages pour accéder à la piscine et à l’atrium de cour intérieure innovant qui se forme en son sein. Ils se dirigent finalement vers un salon de travail en sous-sol et vers une zone d’événements de style amphithéâtre avant d’atteindre le club de plage animé et le front de mer privé. L’hôtel réservé aux adultes équilibre les zones plus calmes et privées avec des lieux plus actifs et socialement orientés, et cinq restaurants et bars distincts. “Ces environnements sont destinés à faciliter les rencontres faciles”, note l’architecte. En chemin, il y a aussi des villas privées et même des suites avec accès direct à la piscine.

“Il y a un flux et une fluidité d’espaces interconnectés qui commence par la progression apparemment sans entrave du bureau de réception principal jusqu’au bar du hall et à la terrasse qui surplombe la piscine”, ajoute-t-elle. “La cour au milieu de la piscine est un point d’axe principal où les clients peuvent quitter leurs espaces de vie et marcher jusqu’à la mer.” Le schéma architectural global fatigué et intégré évoque la grandeur des palais anciens, mais il y a des espaces comme le restaurant français La Rebelle qui reflètent d’autres points de référence ; dans ce cas, l’atmosphère de la Côte d’Azur.

“Il y a une ambiance festive à travers les espaces communs”, conclut Kozanli. “Hyde Bodrum est plus qu’un simple hôtel de luxe ; c’est une célébration du design, de la culture et de l’esprit unique de la région. Chaque aspect de l’hôtel a été soigneusement conçu pour offrir aux clients une expérience inoubliable qui incarne notre engagement à repousser les limites de la créativité tout en offrant un confort et un style exceptionnels.”

Quoi : Hyde Hotel Bodrum

Où : Bodrum, Turquie

Combien : Chambres d’hôtes à partir de 219 $

Attrait du design : L’hôtel Hyde Hotel Bodrum associe habilement le minimalisme moderne à la richesse historique de ses environs côtiers du sud-ouest de la Turquie. Doté de 212 chambres, l’hôtel adopte une esthétique organique et moderne du milieu du siècle, utilisant des matériaux locaux et des palettes de tons terre inspirés des paysages environnants. Le design de l’hôtel met l’accent sur la fluidité, mélangeant espaces privés et sociaux pour créer une expérience client fluide qui reflète l’esprit festif et historique de Bodrum.

Photographie par Ibrahim Özbunar de 645studio.

Adrian Madlener est un écrivain né à Bruxelles et basé à New York, spécialisé dans le design de collection et durable. Avec un intérêt particulier pour les sujets qui illustrent le meilleur de l’expérimentation menée par l’artisanat, il s’engage à soutenir les talents qui repoussent les limites dans diverses disciplines.