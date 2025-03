Casa Loma Beach Hotel: L’Exploration de l’Héritage Bohémien de Laguna Beach

Le comté d’Orange, en Californie du Sud, évoque certaines connotations, mais ces stéréotypes occultent souvent l’histoire de Laguna Beach en tant que bastion d’activités de contre-culture. Depuis au moins l’époque de la prohibition, cette petite ville côtière a été un refuge pour les surfeurs, les artisans et d’autres créatifs.

Marc & Rose Hospitality a décidé de canaliser cette essence non conformiste dans la rénovation complète de 15 millions de dollars de ce qui était autrefois le légendaire Inn Laguna Beach et est maintenant le Casa Loma Beach Hotel. Pour ce faire, ils ont fait appel à l’éminente firme de design intérieur Electric Bowery et à l’agence de branding LAND pour réaliser un rafraîchissement complet et adapté au site.

« Nous avons cherché non seulement des partenaires, mais aussi des amis partageant nos passions artistiques et nos poursuites », déclare John Grossman, président de Marc & Rose Hospitality. « L’histoire de Casa Loma se révèle dans les détails – les choix de design intentionnels capturent un esprit de retraite à la fois familier et imaginatif, soigneusement organisé avec nos choses préférées par nos personnes préférées. »

Avec une touche sentimentale, le schéma de design global est encadré autour de la narration d’une vie bien vécue ; un protagoniste qui a parcouru de nombreux kilomètres pour finalement s’installer dans ce cadre pendant un certain temps.

« Nous avons cherché à créer une destination inspirée par la nature qui célèbre l’environnement de Laguna et incarne une éthique créative », explique Lucia Bartholomew, co-principale d’Electric Bowery. « Notre vision de favoriser un sens du but et du bien-être se reflète à Casa Loma à travers l’association de l’attitude bohémienne locale avec l’énergie naturelle de la mer. »

L’intervention se concentre sur l’idée de faciliter la réflexion au bord de l’océan et de favoriser les échanges entre les clients. Cela a été largement réalisé grâce à l’introduction apaisante et familière de sculptures en relief imposantes projetant des ombres dramatiques à différents moments de la journée, d’œuvres d’art sérigraphiées, de jetés tissés et d’autres éléments personnalisés évoquant une qualité folklorique.

« LAND a été chargé de faire de tout l’hôtel une grande expérience artistique immersive – du mur de la réception à la tapisserie en toile peinte à la main dans certaines chambres », ajoute Grossman. « Chaque aspect de l’hôtel, y compris les meubles en bois faits à la main et son système audio vintage dans le hall, se fond parfaitement dans l’espace et son environnement, mais avec précision dans son placement et son design. »

La plupart du vocabulaire formel à Casa Loma évoque les vagues ondulantes du Pacifique et les côtes naturellement sculptées. Dans des tons neutres sablonneux, des tons d’argile et des verts marins, de nombreux éléments architecturaux, mobiliers, finitions et accessoires introduits font également référence à la culture artisanale de la région. Les arcs courbés tout au long de la propriété laissent place à des recoins intimes favorisant la retraite et sont équipés d’une sélection étroitement organisée de sculptures en céramique et d’œuvres d’art trouvées, ainsi que de divers titres.

Les clients commencent leur expérience dans le bar et le salon du hall, le « hub social », orné d’une fresque sculptée représentant une déesse adorant le soleil évoquant la beauté naturelle de l’océan et de la plage visible à travers les fenêtres du sol au plafond. Le bureau principal courbe est enveloppé de carreaux d’argile cuite tandis que les banquettes en plâtre intégrées sont éclairées par des luminaires conçus sur mesure par Electric Bowery.

Ce traitement doux mais holistique se poursuit dans l’offre de restauration et de boissons de l’établissement ; une série de restaurants, de bars et de services qui évoquent vraiment la mystique d’un club de plage d’une époque révolue. Il y a des références à la fois au Mexique et à la Méditerranée à travers le menu des cocktails entièrement imaginé. Alors que des tapas sont servis chez Cecilia’s, des fruits biologiques, des charcuteries artisanales, des légumes sains et des céréales complètes sont également disponibles au bord de la piscine. Juste en dessous de l’hôtel, Main Beach – l’une des plages les plus appréciées le long du littoral californien – est meublée de chaises de plage Sloth Beach Chairs du studio de design new-yorkais MAX ID. Le Pacific Terrace accueille des chaises longues tissées sur mesure et des tabourets à bord brut.

Les 70 chambres d’hôtes – dont 38 avec balcons ou patios privés donnant sur l’eau – poussent la notion de retraite tranquille à un niveau supérieur. Les formes et les tons du cadre se retrouvent également dans ces espaces intimes. La sinuosité définit les cadres de lit sur mesure, les bureaux intégrés, les canapés et les meubles de rangement. L’organicité délimite les luminaires de vanité de SkLO et une série de luminaires sur mesure développés par Kassandra Thatcher. Les textiles qui recouvrent les fauteuils sur mesure et les lits sont ornés de motifs traditionnels à rayures discrètes. Des bancs à carreaux ludiques et des couvertures jetées fantaisistes et accrocheuses relient tout cela.

Quoi : Casa Loma Beach Hotel

Où : Laguna Beach, Californie

Combien : Chambres à partir de 499 $

Influence du design : Une auberge balnéaire réimaginée avec des espaces publics détendus, une piscine, une plage et des chambres d’hôtes intimes ornées de mobiliers et de finitions sur mesure évoquant à la fois l’histoire de la contre-culture de la région et l’organicisme apaisant du cadre en bord de mer.

Photographie de Chris Mottalini.

Adrian Madlener est un écrivain né à Bruxelles et basé à New York spécialisé dans le design de collection et durable. Avec un accent particulier sur les sujets qui illustrent le meilleur de l’expérimentation menée par l’artisanat, il s’engage à soutenir les talents qui repoussent les limites dans diverses disciplines.