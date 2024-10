Dans un conte contemporain de l’Orient rencontre l’Occident, le designer français Jean-Marie Massaud présente son interprétation du design vietnamien moderne avec sa dernière création, la collection Lodge. Conçue en collaboration avec la marque de meubles District Eight, la série de chaises pliantes, de tabourets et de porte-sacs offre une perspective fraîche et contemporaine sur l’esthétique vietnamienne, mêlant des influences culturelles diverses.

District Eight, basé à Ho Chi Minh-Ville, joue un rôle crucial dans la réalisation de la vision de Massaud grâce au savoir-faire expert de ses artisans locaux. En fabriquant les pièces en interne, la marque veille à ce que chaque détail – de la finition lisse du bois à la précision du cuir – reflète un haut niveau de soin et de compétence. Cette collaboration permet à la collection Lodge de rendre hommage au patrimoine design du Vietnam tout en mettant en valeur le talent du pays pour mélanger les techniques traditionnelles à la production moderne.

L’accent esthétique de la collection Lodge se concentre sur des lignes épurées et des silhouettes minimalistes, alliant fonctionnalité et élégance. Les pièces sont conçues en pensant au confort de l’utilisateur, avec un cuir souple offrant un espace de repos doux et un bois de chêne fini à la main contribuant à une sensation de chaleur globale. L’association du cuir et du bois est intentionnelle, mettant en valeur les qualités naturelles des matériaux. Avec des options telles que le cuir marron cognac, noir ou blanc, aux côtés de bois de chêne brut ou teinté d’ébène, la collection offre une polyvalence qui séduit à la fois les environnements modernes et traditionnels.

Grâce à cette collaboration, Massaud et District Eight réinventent le design vietnamien en créant une collection qui parle aux goûts mondiaux tout en restant profondément liée à l’artisanat et à la culture locaux. La série Lodge devient ainsi plus qu’un simple mobilier – elle devient un récit d’échange culturel, de voyage et d’art, invitant les utilisateurs à vivre une partie du Vietnam moderne dans leurs propres espaces.

Pour en savoir plus sur la collection Lodge de Jean-Marie Massaud en collaboration avec District Eight, rendez-vous sur districteight.com.

