La marque audio suédoise Transparent a dévoilé sa dernière création, le Haut-parleur Brutaliste – une pièce statement conçue pour redéfinir l’audio domestique tout en rendant hommage au style architectural emblématique du brutalisme. Fusionnant la technologie de pointe avec un design sculptural, cette nouvelle offre est autant une pièce artistique qu’un appareil audio haute performance.

Inspiré par le mouvement brutaliste apparu au Royaume-Uni dans les années 1950, le Haut-parleur Brutaliste s’appuie fortement sur les principes fondamentaux du style architectural : la simplicité géométrique, les formes expressives et l’utilisation de matériaux industriels. Fidèle à cet ethos, l’enceinte du haut-parleur, qui améliore également les propriétés acoustiques, est fabriquée à partir de 70 % d’aluminium recyclé post-consommation, alliant durabilité à une esthétique robuste. Le directeur créatif de Transparent, Per Brickstad, décrit le projet comme une intersection entre l’architecture et le son. « C’est excitant de faire entrer ce style architectural légendaire dans les foyers des gens et de rapprocher les mondes de l’architecture et du design », partage-t-il.

Alors que le Haut-parleur Brutaliste ressemble plus à une œuvre d’art qu’à un haut-parleur réel, son ingénierie audio est tout aussi remarquable. Conçu pour une reproduction sonore exceptionnelle, il dispose de deux tweeters de 3 pouces positionnés à un angle de 90 degrés pour maximiser la dispersion des hautes fréquences. Un design de réflexion des basses offre des fréquences basses puissantes et résonantes tout en maintenant clarté et équilibre, tandis qu’un volume acoustique de 18 litres améliore la profondeur et l’échelle audio, notamment dans les grands espaces. La configuration unique du haut-parleur exploite également l’acoustique de la pièce. Lorsqu’il est placé dans un coin, le son se reflète sur les murs adjacents, créant une scène sonore immersive qui enveloppe l’auditeur.

Le nouveau haut-parleur de Transparent est aussi avancé dans sa fonctionnalité que dans son design. Un compartiment dédié aux modules sans fil est pré-installé avec le WiiM Mini, un streamer musical Wi-Fi qui permet une lecture sans interruption à partir de plateformes de streaming comme Spotify, Tidal et Amazon Music. Le WiiM Mini prend également en charge AirPlay 2 et Amazon Alexa, permettant une intégration avec les écosystèmes domotiques intelligents. Les options de connectivité du design comprennent le Wi-Fi bi-bande (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2 et la prise en charge de l’audio Hi-Res jusqu’à 192 kHz et 24 bits.

Fondée à Stockholm en 2012, Transparent a constamment remis en question les pratiques conventionnelles de l’industrie technologique, en mettant l’accent sur la longévité, la modularité et l’innovation en matière de design. Le Haut-parleur Brutaliste illustre cette philosophie, combinant sophistication esthétique et simplicité technique. Per Brickstad réfléchit sur la mission de la marque : « Nous croyons que les objets audio peuvent être esthétiquement frappants, techniquement avancés, mais pourtant simples à utiliser. Ce haut-parleur illustre cette vision. »

Le Haut-parleur Brutaliste de Transparent est disponible à l’achat pour 4 000 $ sur le site internet de Transparent à transpa.rent.

