C’est le moment de l’année où on se creuse la tête pour trouver des cadeaux parfaits pour nos proches masculins. Cette année, nous avons décidé de demander l’avis de Ken, le frère d’Emily et mon ami proche, pour nous aider à choisir les cadeaux parfaits pour les hommes. Ken et moi avons des goûts similaires, alors nous avons parcouru ensemble les magasins pour trouver les cadeaux idéaux pour les hommes de notre guide de cadeaux pour les fêtes.

Nous avons commencé notre shopping chez American Eagle, où nous avons trouvé des chemises en flanelle parfaites pour une soirée en amoureux ou une sortie entre potes. Ensuite, chez J. Crew, nous avons craqué pour des chemises en corduroy doublées de sherpa, idéales pour les week-ends décontractés. Nous avons également trouvé des vestes et manteaux chez Nordstrom, parfaits pour rester au chaud pendant les mois d’hiver. Les pantalons de leur marque maison étaient aussi une belle découverte, bien coupés et flatteurs.

Chez Williams-Sonoma, nous avons découvert des ustensiles de cuisine de qualité, comme les poêles en céramique de la collection Stanley Tucci. Nous avons également été impressionnés par la Philips Premium Digital Smart Sensing Airfryer XXL, idéale pour les amateurs de cuisine.

Enfin, pour des cadeaux plus pratiques, nous avons sélectionné des articles comme un fauteuil pliant portable de Dick’s Sporting Goods, un blender portable isolé et des couteaux de cuisine de qualité.

En plus des vêtements et des accessoires, nous avons inclus des idées de cadeaux pour les amateurs de sports, de cuisine et de technologies. Des livres de cuisine aux casques antibruit en passant par les drones et les outils multifonctions, notre guide de cadeaux couvre une large gamme d’intérêts masculins.

En espérant que notre guide vous aidera à trouver le cadeau idéal pour les hommes de votre vie, nous vous souhaitons de passer de merveilleuses fêtes de fin d’année. Et n’oubliez pas, Ken peut soulever 500 livres trois fois de suite et est incroyablement fort, mais cela ne signifie pas qu’il aurait pu me plaquer au lycée.