Hé, rénovateurs – celui-ci est pour vous. Voici le deal : je sais ce que c’est d’être plongé dans une rénovation, surtout à cette période de l’année. Les budgets augmentent de façon inattendue. Les longs délais de livraison se transforment en retards d’installation. Parfois, cela ressemble à une tâche sisyphéenne – comme si vous alliez vivre dans une zone de construction jusqu’à la fin des temps. Vous êtes entourés de remises – des remises sur les meubles ; des remises sur la décoration ; des remises sur tout SAUF les composants dont vous avez besoin pour finir votre maison – tout cela s’additionne.

Mais voici la chose : cela ne doit pas être ainsi. Et si je vous disais que ce Cyber lundi, vous pourriez obtenir jusqu’à 80% de réduction sur tout, des armoires de cuisine intemporelles et des vanités fraîches aux baignoires en fonte et aux éviers de ferme ? Mais attendez, il y a plus : et si je vous disais que vous pourriez obtenir jusqu’à 80 % de réduction ET que vous pourriez améliorer l’offre avec une livraison rapide et gratuite ? Parce que, mes amis – C’EST POSSIBLE. Dans cette optique, nous voulions partager un guide pratique du rénovateur pour tirer le meilleur parti de la vente du Cyber lundi de Wayfair – êtes-vous prêt à économiser un peu d’argent ?

Vanités

Vous vous souvenez peut-être que nous nous sommes tournés vers Wayfair pour trouver une vanité pour cette rénovation de salle de bains abordable en sous-sol. Lorsque des tâches peu amusantes (imperméabilisation, nivellement du sol et déplacement de conduits) ont englouti la majeure partie du budget de rénovation pour cet espace, nous avons dû faire preuve de créativité avec nos appareils et nos finitions. Une partie de notre stratégie d’économie a été d’opter pour des appareils prêts à l’emploi au lieu de faire du sur-mesure. Nous avons choisi une vanité bleu marine profond avec un dessus en marbre de Carrare et un espace de rangement indispensable…à la fois ouvert et fermé. Si vous aimez ce look, je vous recommanderais de jeter un œil à cette vanité de 42″ – elle a un look identique, mais avec un profil légèrement plus grand qui offre un peu plus de rangement et d’espace de comptoir. Ai-je mentionné qu’elle est aussi à plus de 50% de réduction ?

Baignoires

Cette baignoire en fonte autoportante de Kohler était la pièce maîtresse de la salle de bains principale du projet Portland. Maintenant, écoutez ceci : LA MÊME BAIGNOIRE est maintenant à 25 % de réduction – avec une livraison rapide, en prime – afin que vous puissiez faire installer votre nouvel endroit de trempage d’ici Noël. Vous n’aimez pas le look victorien ? Pas de problème – il y a bien plus d’où cela vient.

Éviers

Mon frère a réagi fortement à cet évier de style antique et a presque exigé qu’il entre dans sa maison. C’est là que le mélange de contemporain et de vintage/traditionnel a commencé à jouer – ce qui m’a parfois troublé, mais c’est aussi ce qui rend une maison plus personnalisée. La surprise de cet évier avec des pieds noirs tournés est excitante. J’ADORE son apparence et, plus important encore, j’adore que mon frère aime passionnément un élément de design. Il y a beaucoup d’espace pour rincer le linge, tremper les plantes ou même ranger ces plats supplémentaires lors de la réception. Et oui, vous l’avez deviné – elle est à 25% de réduction aujourd’hui.

Appareils

Vous n’avez pas besoin de faire correspondre vos appareils, mais c’est bien si vous recherchez un look uniforme (ou si vous avez une préférence de marque éprouvée). Wayfair propose une sélection d’appareils entièrement équipée qui rivalise (voire dépasse) celle de nombreux magasins spécialisés en matériel, ainsi qu’un réseau de distribution national qui peut vous fournir les appareils dont vous avez besoin rapidement (comme, avant votre prochain dîner de fête – c’est rapide). LG ? Samsung ? GE ? Bosch ? Kenmore ? Café ? Frigidaire ? ZLINE ? SMEG ? Quelle que soit votre préférence, il est probablement en vente EN CE MOMENT.

Armoires

Lorsque Velinda a dû trouver des armoires abordables pour sa rénovation de cuisine DIY, elle a économisé sur les coûts d’expédition en transportant des pièces d’armoire non assemblées d’un entrepôt à son domicile dans une petite voiture, pièce par pièce. C’était fastidieux et laborieux. Si elle devait tout refaire, cependant, Velinda aurait peut-être choisi de faire livrer directement à son domicile des armoires prêtes à être assemblées – une rangée d’armoires Shaker, comme celle vue ci-dessus, lui aurait coûté un peu plus de 1 000 $. Pouvez-vous y croire ?!

Carreaux

Lorsque Arlyn a emménagé dans une nouvelle location avec des armoires cerises, un comptoir difficile à assortir et aucun dosseret, elle a unifié l’espace avec un carrelage ingénieux à coller. Si vous économisez pour votre carrelage de rêve, ceci peut être une solution provisoire géniale. Mais si vous êtes prêt à installer quelque chose de plus permanent, pourrais-je vous suggérer l’une de ces options ?

Cheminées

D’accord, d’accord. Ces trois derniers sont vraiment la cerise sur le sundae de la rénovation, si vous me suivez. Mais si vous construisez ou rénovez, j’adore cette configuration d’un mur de télévision – avec une cheminée à poêle à côté. Cela réchauffe rapidement la pièce, donc nous l’utilisons surtout les nuits fraîches et cette ambiance, évidemment, est un vrai coup de pouce pendant ce que nous appelons « le long grand noir » ici. Ce type de cheminée peut ajouter beaucoup de charme et d’histoire dans un espace plus frais et plus moderne – je le recommande vivement.

Saunas

Très jaloux : nous avons installé un sauna sur mesure dans la River House, qui est actuellement utilisé 5 nuits par semaine. (Ken et Katie regardent Friday Night Lights à travers la vitre sur un iPad. Encore une fois, très jaloux.) Mais en ce qui concerne le sauna, il existe d’excellentes options prêtes à l’emploi qui peuvent être insérées directement dans n’importe quel projet en cours. Est-ce un peu, eh bien, exagéré, faute d’un meilleur mot ? Oui. Mais si vous aimez le sauna, cela peut être un investissement rentable.

Jacuzzis

Une fois que vous avez terminé l’intérieur de la maison, il est temps de vous offrir un bon bain relaxant…de préférence dans un beau jacuzzi qui complète votre magnifique aménagement paysager. (Pouvons-nous tous juste applaudir Bowser ? Sa transformation de maison a été extraordinaire à regarder.) Peu importe votre esthétique, il y a un jacuzzi pour vous en vente dès maintenant chez Wayfair…et croyez-moi, je sais que vous le méritez.

La corvée de rénovation peut être sans fin, difficile et frustrante. (Je le sais de première main.) Mais cela ne doit pas être excessivement cher ! En espérant que ce guide puisse vous aider à économiser un peu (ou beaucoup) d’argent ce Cyber lundi. D’autres astuces à partager ? Nous sommes tout ouïe. xx

Crédits d’image d’ouverture : Conception de Priscilla Frost | Stylisme par Emily Henderson | Photo de Sara Ligorria-Tramp | De : La salle de bains abordable de mon amie en sous-sol obtient une transformation (avec beaucoup de produits prêts à l’emploi et la transformation est incroyable)