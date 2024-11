Nous savons qu’à cette période de l’année, vous avez été bombardé de guides cadeaux de partout où vous regardez – c’est beaucoup. Mais en tant que quelqu’un qui les voit aussi, je les trouve vraiment utiles! Je sais aussi que les personnes qui les créent passent beaucoup de temps et de soin à choisir chaque article. C’est définitivement vrai pour nous. Nous voulons vraiment que ces guides vous aident à trouver des cadeaux que vos proches vont ADORER! Mon père parle toujours du pantalon de survêtement que j’ai acheté sur le guide cadeaux de Brian il y a quelques années et cet homme est difficile à satisfaire dans la catégorie cadeaux. Croisons les doigts pour que cette année soit une autre critique élogieuse et une autre carte de remerciement sera envoyée à Brian (et Ken). Quoi qu’il en soit, puisque c’est un peu la semaine de vente de l’année, nous avons pensé rassembler tous les guides que nous avons faits jusqu’à présent et vous montrer quels ont été les meilleurs vendeurs. Espérons que cela vous aidera à voir ce que les autres achètent si vous êtes perplexe. Commençons par le premier guide que nous avons publié.

Guide de décoration intérieure abordable

Les guides cadeaux d’Emily sont évidemment les plus appréciés. Ils sont toujours très amusants, très réfléchis et il est difficile de ne pas tout vouloir. Moi y compris. Cette année, Em a voulu commencer par son guide de décoration intérieure qui regorgeait d’options abordables (et quelques unes coûteuses). Voyons quels ont été les meilleurs vendeurs.

Haut boutonné Juju’s Garden | Housse de coussin Holly | Couverture en laine Canebrake de Schoolhouse x Pendleton®

Révélation de l’intrigue! Le chemisier qu’Emily portait lors de la séance photo était le meilleur vendeur. Cela ne devrait probablement pas être une surprise car il est magnifique, idéal pour la plupart des saisons et d’une marque aussi merveilleuse, Farm Rio. Ensuite, il y avait ce coussin en velours incroyable. Même j’ai pensé à l’acheter mais je me rappelle que je ne peux pas toujours copier Em 🙂 Ensuite, il y avait cette couverture Schoolhouse x Pendleton que nous ne pouvons pas assez avoir. L’avez-vous également vue dans le salon de Kailtin? Quel cadeau spécial!

Collection d’abat-jour ondulés avec lampe de table en céramique | Étalon sur panneau en toile | Plat en marbre

Pour quelques cadeaux plus abordables et appréciés, cette lampe est un vrai succès (comme beaucoup d’entre vous l’ont confirmé). Si je recevais cela en cadeau, je serais submergé de la meilleure façon possible. C’est une lampe polyvalente très cool. L’art est aussi un très bon cadeau! Ce tableau de cheval, pardon, tableau d’étalon, est si joli et les couleurs sont parfaites. Le dernier cadeau des 6 premiers était ce chic plat en marbre qui ne coûte que 20 $. Qui n’a pas besoin d’un plat de rangement beau et tendance?

Bon, passons au guide mode et beauté d’Emily.

Guide de mode et de beauté d’Em

Puisque nous pouvons voir ce que les gens achètent toute l’année, je sais que la plupart d’entre nous sommes de GRANDS fans du style vestimentaire d’Em. Encore moi inclus. C’était donc super amusant de voir et j’ai l’impression qu’il y avait une quantité saine d’achats de Noël personnel 🙂

Manteau à double boutonnage oversize | Manteau Walker décontracté | Manteau mélangé Tierney Fairisle

Les gens voulaient des manteaux! C’est du moins ce que disent les données. Quoi qu’il en soit, ces trois manteaux étaient les gagnants. Celui noir est aussi classique que possible! Ce chiot ne se démodera jamais. Ensuite, ce manteau à carreaux incroyable qu’Emily a porté sans arrêt est assez incroyable. C’est un arrêt sur image mais pas « fou ». La pièce parfaite à porter au quotidien qui rendra n’importe quelle tenue géniale. Enfin, ce manteau matelassé est une option décontractée mais chic parfaite! Je l’ai vu en personne la semaine dernière quand j’étais chez Anthro et mon dieu qu’il est mignon. Je ne peux pas imaginer que quelqu’un ne soit pas excité de le déballer.

Salopette Margarita | Collier pendentif ovale | Coffret cadeau Sunday Riley Go To Bed With Me

Je pense que si quelqu’un doit faire confiance à une recommandation de salopette cool, c’est Emily Henderson, c’est probablement pourquoi celle-ci a eu autant de succès! C’est tellement cool, spacieux et totalement sans effort. Puis pour une option légèrement plus habillée, ce collier pendentif ovale est TELLEMENT joli. Il semble un peu unique avec sa forme ovale et c’est quelque chose que vous pouvez tout à fait porter tous les jours. J’espère que tous ceux qui l’ont reçu (ou l’offrent) l’ont adoré! Enfin, nous avons un ensemble de soins de la peau vraiment incroyable qui a été très populaire auprès de vous, lecteurs. Sunday Riley est connu pour ses produits incroyables, donc obtenir quelque chose comme ça, qui a tout ce dont vous avez besoin, surtout pour un novice en matière de soins de la peau, c’est le rêve. Excellents achats, tous;)

Le Guide Dude/Bro

Il est temps de passer aux garçons! J’adore ces vrais articles de shopping en personne. De plus, Brian et Ken forment un duo dynamique impressionnant 🙂 Leurs idées étaient géniales et m’ont même aidé pour quelques achats pour papa! Voyons ce que vous avez le plus acheté…

Veste en jean Sherpa | Chemise en coton matelassé | Chemise de travail en jean de poids moyen

Même mon père dit toujours qu’on ne peut pas se tromper avec une veste en jean et celle-ci est vraiment cool. Tous les hommes qui reçoivent ces articles vont être ravis d’une mise à jour de style cool 🙂 Un autre cadeau incontournable, approuvé par papa et mon frère dans ma vie, ce sont les bonnes chemises en flanelle. Je comprends pourquoi celle-ci a eu autant de succès car ces couleurs sont super et ce n’est pas trop chargé. Mais si votre gars n’est pas un gars de la flanelle, une chemise en jean est classique et vraiment cool. De toute évidence, beaucoup d’entre vous étaient d’accord:)

Boxer confortable en mélange 5″ | Jogger régulier ABC | Air Jordan 1 Low OG « Wolf Grey »

D’après la façon dont Ken parlait de ces boxers, je ne suis pas du tout surpris qu’ils aient été des best-sellers. Ses mots exacts étaient « ce sont les meilleurs jamais fabriqués ». Affaire classée, je pense. Ensuite, Brian a dit que ces joggers sont confortables, ce que je sais être vrai puisque sa recommandation de jogger il y a quelques années a été UN SUCCÈS auprès des Les Bunge. Beaucoup d’hommes seront reconnaissants pour ce cadeau. Et les Air Jordans seront également un cadeau TRÈS apprécié car ce sont les chaussures cool classiques qui vont bien à tout le monde.

Le Guide Cadeau Boomer Dad

Je suis extrêmement partial mais c’est mon article préféré de l’année, donc quand vous dites à quel point vous l’aimez aussi, cela remplit mon cœur de bonheur! Je l’ai probablement dit cent fois mais c’est vrai. Donc, bien que ce soit un article émouvant, il est toujours plein de cadeaux pratiques que vous semblez tous adorer! Voici les meilleurs de cette année.

Veste en suédine Soho Pebble | La chemise classique en velours côtelé | Le pantalon 5 poches en sergé stretch

Mon père est un expert en confort, donc quand il dit que quelque chose est doux, c’est vrai. Content de voir cette super chemise sur la liste (plus cette marque est une favorite dans ma famille). Puis j’étais content de voir que les compétences de mannequin de mon père ont payé lol. J’étais là quand il a acheté cette chemise en velours côtelé et ce pantalon et disons simplement qu’il se sentait bien. Les hommes de votre vie se sentiront de la même manière 🙂

Lampe MoriMori Design avec haut-parleur | Eplucheurs dentelés et droits Microplane® Pro (ensemble de 2) | Paillasson naturel en fibre de coco

Une veilleuse est un excellent cadeau pour tout le monde mais surtout pour ceux qui ont besoin d’aller aux toilettes au milieu de la nuit (comme mon père). C’est pratique ET mignon. De plus, c’est génial pour quand vous voulez un peu plus de lumière d’ambiance douce. Ensuite, je suis très curieux de savoir si cet ensemble d’éplucheurs était plus un cadeau pour ceux qui l’ont acheté eux-mêmes 🙂 Bon sang, j’ai failli me l’acheter aussi! Même chose pour ce super tapis de raclage de bottes. Un de ces cadeaux qui est tellement génial une fois que vous l’utilisez et arrêtez de suivre la saleté, la boue et la neige dans la maison.

Ok, passons aux tout-petits.

Le Guide Cadeau Toddler

L’âge des tout-petits est un âge si amusant. Ils ont définitivement des opinions sur ce qu’ils aiment mais vous avez toujours beaucoup d’influence. LE RÊVE. Arlyn a donc rassemblé un guide si génial qui est absolument approuvé par les tout-petits. Voyons ce que vous avez le plus aimé!

Ensemble de démarrage pour lecteur audio Toniebox | Trottinette pour enfants Micro Kickboard Mini Plus avec lumières LED | Bottes de pluie pour tout-petits Willow

Tellement heureux de voir la Tonibox sur la liste! C’est vraiment un cadeau cool et une super activité sans écran. Sa fille est obsédée. Ensuite pour la trottinette préférée et la plus durable du jeu! Quel enfant n’aime pas une trottinette ?? Il en va de même pour les bottes de pluie! Mon cousin de 3 ans ADORE aussi ses bottes de pluie. Parfait pour presque toutes les occasions salissantes 🙂

Ensemble de jeu lumineux éducatif Bright Explorer de Battat Education | Boîte de rangement/tapis de jeu Magna-Tiles | Évier de jeu avec eau courante B. toys

Mais pour plus d’activités en intérieur, tous ceux-ci sont parfaits pour votre tout-petit! Parlez d’heures de divertissement sans fin (ce qui est le rêve de tout parent, n’est-ce pas ??). La boîte de rangement Magnatiles était probablement un achat parental populaire cependant 😉

Le Guide Cadeau pour les Enfants Pas Si Petits

Enfin, dernier mais non le moindre est notre guide cadeaux pour les enfants pas si petits mais pas encore adolescents. Alors que j’écrivais cet article, mes cousins de 10 et 8 ans ont regardé cette liste et ils approuvent aussi!

Imprimante 3D Toybox | Ensemble d’art mixte Go Go Studio de 91 pièces | Kit d’argile autodurcissante

Même si c’est plus cher, je ne suis pas surpris que cette imprimante 3D soit en tête de liste. Je n’imagine même pas à quel point je me serais amusé à fabriquer des choses avec ça. Un cadeau très spécial en effet. Mais aussi un super ensemble d’art est aussi un cadeau incroyable! J’adore à quel point celui-ci est vaste et tout enfant aimant l’art serait super content de le recevoir. Il en va de même pour ce kit Hey Clay. Les enfants d’Em en sont obsédés. J’aime que la créativité ait été le véritable gagnant ici.

Porte-clés de jeu rétro | Drone à main rotatif à 360° Boomerang Ball | Boîte à lumière de cinéma rose

Mais regardez, un jeu rétro est aussi assez cool et mon cousin de presque 13 ans est d’accord. J’adore recevoir leurs commentaires pendant que je travaille 🙂 Fondamentalement, ce porte-clés sera un grand succès. Comme les enfants d’Em, les cousins aiment aussi cet orbit drone! Abordable et ils penseront que vous êtes amusant. Enfin, c’est la boîte à lumière de cinéma que ma cousine de 8 ans a mis sur sa liste de Noël après l’avoir vue … je dis ça comme ça. Toutes d’excellentes idées pour vos enfants!

J’espère que cela vous aidera un peu à naviguer dans toutes les ventes de ce week-end. C’est tellement, donc autant que nous puissions être un guide est notre objectif. Bon shopping et à demain.

Je vous aime, je le pense.