Cette année, j’ai demandé à mes enfants de me dire quels étaient leurs cadeaux préférés des dernières années – et ce qu’ils veulent cette année – pour notre guide des cadeaux que les enfants aiment vraiment et qui ne finiront pas à la poubelle ou prendront simplement de la place sur leurs étagères. Bien sûr, l’année dernière, j’ai été un peu folle/désespérée et je leur ai payé 25 cents pour chaque idée de cadeau – un geste de parent étrange pour sûr. Cette année, je les ai déchus de leur titre d’influenceur enfant payé par accident (je ne les ai jamais payés LOL – la blague est pour eux !) et j’ai tout simplement kidnappé leurs choses préférées pendant qu’ils étaient à l’école après une longue séance de collecte d’informations « dimanche-sundae ». Maintenant, mes enfants sont assez « typiques » à bien des égards, tout en étant très spécifiques (et opinionnés). Mais ils ont aussi environ 15 amis par semaine et je vois vers quoi leurs amis se tournent également, donc je suis assez confiante concernant ces recommandations. Ne vous contentez pas de survoler cet article – même si je n’ai photographié que ce qu’ils ont, j’ai inclus des alternatives ou d’autres choses qu’ils veulent cette année, au cas où vous ne penseriez pas que l’objet spécifique convient. Si rien d’autre, cela peut donner des idées. À partir de 7 ou 8 ans, vous vous penchez vraiment sur leurs centres d’intérêt, avec les Lego normaux ou les peluches ayant moins de succès. Donc écoutez-les, pas moi, ni mes enfants. Mais ce sont des idées solides que les miens ADORENT.

J’ai tout traîné dans la grange d’art pour la séance photo – kidnappant tout pour la journée. Oui, nous avons tout, du fameux Comfort Robo-Cat réaliste (??!!) préféré de nos enfants à un Razor Go-Cart, un ensemble d’art, la seule imprimante 3D qu’ils aient jamais aimée, et quelques jeux vidéo qui semblent étrangement être une alternative saine aux types plus addictifs.

Le Comfort Robo-Cat – nos enfants suppliaient pour un chat, je suis allergique et nous avions peur que nos chiens tuent un chaton, alors j’ai trouvé ces animaux de confort pour les personnes âgées. Et bien, le reste est de l’histoire ancienne. Ils les ont eus il y a deux ans et les adorent toujours. Ils ronronnent, se retournent, se nettoient les pattes et, vous tous, lors d’une mauvaise journée, je pourrais en attraper un et me laisser apaiser. Ils ne sont pas bon marché, mais moins cher que de nettoyer les larmes que vous aurez lorsque votre enfant ne nettoiera pas la litière et que vous perdrez l’esprit en ayant à gérer une chose de plus.

Charlie veut un Game Boy vintage (Urban Outfitters vend des modèles remis à neuf – le jaune sur la droite) mais ceux-ci sont vraiment luxueux. Nous leur avons également acheté ces Game Boys de poche pour leurs chaussettes (Tetris et Pacman). Oui, nos enfants sont très branchés technologie, c’est l’âge, donc essayer de trouver des jeux vidéo non addictifs ou des jouets basés sur YouTube est difficile. De plus, nos enfants sont passés aux Kindles pour la lecture (moins de désordre de livres) et ils adorent leurs iPads pour faire des vidéos en stop motion, des clips vidéo musicaux et utiliser les applications Procreate et Canva. Nous les avons obtenus pour leurs anniversaires lors de la dernière vente Target Circle donc attendez définitivement le Black Friday pour ceux-ci, et bien qu’ils soient plus chers que les tablettes, ils peuvent faire les choses ci-dessus sur eux ce qu’ils aiment (et mieux pour les voyages car ils peuvent télécharger plus d’émissions à regarder).

Le distributeur automatique et la boule disco rotative sont deux objets qui ont été populaires dans notre maison avec les deux enfants depuis des années (nous venons de racheter le distributeur automatique d’Elliot après 4-5 ans car il s’est finalement cassé). Astuce: branchez la boule disco pour quand ils descendent les escaliers, c’est TELLEMENT AMUSANT (elle est livrée avec les bonnes lumières, et tourne pour se refléter sur tous les murs et plafonds au lieu de devoir être suspendue au plafond et d’accrocher des lumières – ne vous embêtez pas avec ça). De plus, ces ampoules disco à brancher sont UN SUCCÈS et pour 12 $ pour DEUX, un excellent prix.

Contre Pac-Man: Ce jeu d’arcade de style vintage était l’un des grands cadeaux du Père Noël l’année dernière et nos enfants adorent y jouer avec leurs amis. C’était un jeu amusant à laisser dehors parce qu’il avait un grand impact. Toujours un grand succès, et une excellente alternative aux jeux vidéo. Livré avec tant de jeux différents. On dirait que notre modèle exact est moins disponible (ou vous devrez faire le tour des magasins).

Décoration de chambre – Elliot adore sa boîte lumineuse de cinéma (nous avons juste perdu le L en route vers la grange d’art et ne l’avons pas remarqué – elle est livrée avec une tonne de lettres) et Charlie a choisi cette lumière néon jaune avec un visage souriant pour sa chambre (elles sont devenues beaucoup plus abordables depuis 2 ans, et tellement plus de designs disponibles – j’adore celle-ci). Ils ne les allument pas, c’est simplement un geste cool pour les préados d’avoir cela comme décoration.

Les deux enfants aiment l’art, Elliot étant beaucoup plus enthousiaste et prête à le faire seule. L’année dernière, je lui ai acheté un chevalet similaire et un kit de rangement pour l’art (non montré) qu’elle ADORE, et puis elle a récemment reçu ce kit d’art pour son anniversaire (très ciblé pour être Target). La meilleure pâte à modeler à l’air qu’ils aient jamais utilisée (et ils en ont utilisé beaucoup) est Hey Clay, qui est également livré avec des instructions sur la façon de créer une variété de créatures. Ils volent à travers eux et passent des heures de temps créatif. Elle adore ces marqueurs pour tissu (avec des pochettes ou des t-shirts vierges) et ces marqueurs de peinture (de son influenceuse de bricolage préférée, WILD, mais ce sont de vrais bons marqueurs). Le kit d’art à l’arrière qu’elle vient de recevoir et ADORE – cela la fait se sentir très adulte et comme une artiste sérieuse.

Le Razor Go-Cart a été un ÉNORME succès l’année dernière (le gros cadeau de Charlie). Charlie supplie pour un hoverboard cette année (dont Elliot s’est cassé le bras en 2020), et il promet de se protéger. Il veut aussi des Uggs 🙂 Elliot veut une guitare électrique et aussi des chaussons et une robe confortable. Autres idées – boîtes à bijoux (de tous types) et journaux intimes (avec des serrures). Un SUPER CADEAU familial

Ils ont reçu cette imprimante 3D il y a deux ou trois ans et c’est un ÉNORME succès. Ils peuvent le faire eux-mêmes, mais cela nécessite un iPad avec un logiciel et wifi, etc. Mais une fois que c’est configuré, les enfants adorent le faire avec leurs amis et fabriquent tellement de créatures et de gadgets différents. Ce jouet s’est totalement imposé (ce qui est génial car il a beaucoup de pièces et était coûteux). Je le recommande vivement en me basant sur l’utilisation et l’amour fréquents de nos enfants (et de leurs amis), mais assurez-vous que quelqu’un est prêt à configurer l’appareil et à les aider à résoudre les premiers problèmes. Ce n’est pas pour tout le monde (c’est un peu technique pour moi, mais tous les enfants de 8 à 12 ans semblent en être obsédés et comme c’est si cher, c’est un bon cadeau pour plusieurs enfants à mon avis).

Quelques autres choses amusantes à mentionner – Nous avons acheté BEAUCOUP de kits de magie au fil des ans – certains amusants, mais tous assez médiocres. Ce petit kit de Justin Willman (le meilleur magicien/comédien là-bas) est vraiment très bon, astucieux et SOLIDE. De plus, tous les bénéfices vont à un fonds Alzheimer (car sa mère est décédée de la maladie). Nos deux enfants adorent ce kit et l’ont même acheté pour certains de leurs amis. Cette orbe bleue est un jouet idiot qu’ils adorent tous les deux beaucoup (vous la lancez en l’air et elle s’allume et flotte autour, etc), et ils ne peuvent pas passer devant cette boîte de labyrinthe sans la faire (elle est pour les petits enfants donc je ne peux pas garantir qu’ils l’aimeront, mais les miens y jouent depuis plus de 5 ans).

Nous essayons évidemment vraiment de prédire les grands succès avec des degrés de succès variables. Nous savons tous que ce qu’ils AIMENT le matin de Noël peut ne pas avoir de durée de vie, et pourtant nous voulons toujours qu’ils crient de joie. Les Squishmallows sont dans cette catégorie (tellement gros et ils restent juste là), et au fait, les Axolotls sont les nouveaux licornes. Brian veut explorer un pistolet BB, Elliot veut du maquillage et des boucles d’oreilles, et oh, les breloques sont très, très tendance. Tout comme les porte-clés, les craies pour cheveux et l’Origami. Nous allons également faire un guide des cadeaux pour les plus jeunes enfants. J’espère que cela vous donnera des idées, si rien d’autre. xx *Photos de Kaitlin Green