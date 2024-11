Je suis célèbrement difficile à acheter, « impossible » disent-ils (c’est vrai). Mais j’ai appris que dire « s’il vous plaît, ne me procurez rien !! » résulte en stress pour tous. Et écoutez, je ne voudrais rien sous l’arbre du tout sauf que nous ne voulons pas que les enfants pensent que cette fête est juste pour eux – nous devons équilibrer un peu. J’ai donc parcouru tous mes magasins préférés, et même si je ne demande évidemment pas toutes ces choses, vous pouvez parier que j’ai envoyé quelques liens à Brian et à sa maman (elle était impatiente de cocher certaines cases). Ils n’ont pas à stresser et je reçois certaines choses que je veux 🙂

Sur Emily: Bonnet | Veste Parka | Jeans | BasketsPas sur Emily: Sac bandoulière en cuir marron | Pochette verte | Bottes

Récemment, j’ai acheté quelques choses que j’ai jetées pour vous – ce manteau matelassé sur lequel je reçois des compliments chaque fois que je le porte (ce qui est la plupart des jours). Il est difficile de voir le col, mais c’est une rayure bleue électrique – élégant, confortable, et oui, vous pouvez le porter sur un pyjama pour la dépose et avoir l’air cool sans effort (LOL). Les bottes sabot à l’arrière-plan sont excellentes (très, très confortables compte tenu de la hauteur), et les jeans ont des poches cargo que je trouve très flatteuses.

Je sens que les vêtements d’extérieur et les accessoires sont quelque chose que vous pouvez acheter pour les autres et/ou ne pas avoir besoin d’essayer en magasin (c’est-à-dire un pari cadeau plus sûr), donc il y a beaucoup de manteaux, sacs et chaussures sur cette liste.

Olive Rhodes Shearling Quarter Zip | Capelet utilitaire

J’aime une polaire plus longue qui draperait bien (par rapport à une qui rendrait ma moitié supérieure plus volumineuse) – les garnitures contrastées sur les poches à fermeture éclair sont de premier ordre et ce capelet à droite est ridiculement mignon (je trouve que ceux-ci sont particulièrement bons pour les personnes de grande taille).

Hawley Half-Zip Sweat | Gilet de vérification de l’équipement

Vous ne croirez pas à quel point ce tissu Varley doublement doux est sur ce quart de zip marron – il tombe et draper si parfaitement – je le porte tous les jours, et je l’ai lavé comme 15 fois, et il est toujours en parfait état (il vient dans beaucoup de couleurs, aussi). Le gilet sur la droite s’adapterait à mon gilet lesté pendant que je promène les chiens (y’all, je suis jusqu’à un gilet de 25 livres maintenant – un vrai psychopathe ici).

Shearling Barritt Quarter Zip | Khaki Drew Short Trench Coat

Ce quart de zip en peau de mouton (je suppose que j’aime les quart de zip ?) est tellement mignon, donnant Aspen 🙂 Le trench court sur la droite est génial – tellement bien pour le printemps et l’automne.

Suzy Denim Jacket | Margarita Jumpsuit

Si vous avez besoin d’un nouveau jean oversize, cette veste de travail a l’air vraiment superposée (j’adore les grandes poches, les doubles boutons et les manches), j’ai mis cette combinaison dans mon panier immédiatement – j’adore celles qui n’essaient pas de montrer les courbes et ont plutôt un aspect utilitaire (Buttercup a mangé l’entrejambe de mes préférées de The Great que je porte depuis 8 ans).

Sac fourre-tout en toile cirée à carreaux noirs | Sac Cabana Wellington

Deux sacs utilitaires vraiment superbes – week-end, sacs de coffre, épicerie, etc.

Sur Emily: Manteau à carreaux | Chemisier | Jeans | BottesPas sur Emily: Sac bandoulière en cuir marron | Pochette verte | Bottes | Chaussettes | Baskets

De loin mon achat préféré récent est ce manteau à carreaux – il a l’air d’un manteau surdimensionné mais la coupe est vraiment flatteuse et j’ai constaté que je peux mélanger ce motif avec tant de chemisiers différents (comme mon nouveau chemisier préféré ci-dessus). Les bottes que je porte sont aussi EXTREMEMENT confortables et je trouve que le bout pointu est vraiment allongeant (j’adore les sabots, mais ils sont plus hauts et donc moins des chaussures de « courir en ville », donc je porte ces bottes presque partout en ce moment).

Manteau long à carreaux | Manteau long bouclé

Je devrais faire un tour d’horizon complet des manteaux à carreaux – il y en a tellement de superbes sur le marché en ce moment. L’échelle et la couleur du carreau bleu sont tellement géniales – surdimensionné et cool.

Manteau à double boutonnage surdimensionné | Manteau long en laine à manches bouffantes à double boutonnage | Manteau surdimensionné en laine

Pour ceux qui veulent plus de polyvalence, les pardessus noir et gris sont cool et pourraient être plus faciles à habiller si vous travaillez dans un bureau.

Blazer Atelier Gun Club Check | Veste à carreaux à double boutonnage avec patchs de coude

Je dois m’arrêter d’acheter tout chez Emerson Fry (cela fait maintenant 15 ans que je les aime). Leurs coupes et leurs tissus sont suprêmes (et une petite entreprise américaine). Le blazer à gauche ressemble à quelque chose que je porterais tout le temps. La fonction « patch au coude » de celui de droite est là où je trouve mon bonheur.

Veste longue à sequins | Veste en velours Natalia

Maintenant, pour s’amuser. La veste à sequins est tellement amusante – j’adore que vous puissiez la porter avec un jean et un T-shirt pour une soirée et avoir instantanément l’air de vous en soucier. La couleur bleue velours de cette petite veste est parfaite.

Veste Lady en tweed à bord festonné | Veste Mirabelle en jacquard floral de kaki

Je ne suis pas aussi fan de la tendance de la veste lady que la plupart des gens (je pense que mes seins sont juste trop gros) mais ces deux-là semblaient bien plus cool et spéciaux que d’autres. J’ai commandé l’ensemble de droite et je le prendrai en photo quand je l’aurai. Quelle joie pour les fêtes de fin d’année ??

Manteau en fausse fourrure | Bomber en tulle

J’ai acheté ce manteau en fausse fourrure, en me rationalisant que c’est un basique que j’aimerai pour toujours (il est incroyablement doux et bien qu’il soit encombrant par nature, il est d’une manière ou d’une autre flatteur. Laissez à Anthro le soin de fabriquer un bomber en tulle – sur un T-shirt graphique et avec un jean avec entrejambe bas et vous avez une soirée festive confortable et sans souci.

Chemise Pierro | Chemise Chlo

Sezane est une autre marque où je veux TOUT. Ce col blanc en dentelle ressortirait si bien sous un sweat-shirt ou même superposé sous une chemise ou une robe en jean (histoire vraie).

Haut avec insertions en dentelle | Blouse Grove rouge écarlate et rose vif

Je n’en ai pas fini avec les hauts victoriens (jamais) et ce détail en dentelle le rend intéressant. Le blocage de couleurs sur cette blouse rouge est puissant – ça me donne envie de faire un exposé TED sur quelque chose !

Chemise Blackwatch Selena | Chemise à carreaux ivoire Nicole

Les fêtes, mais de manière décontractée et cool (et je porterais les deux toute l’année). J’ai déjà commandé ceux-ci, craignant qu’ils ne se vendent. Celui à carreaux foncé à gauche est également disponible en velours noir (ce qui me tente beaucoup aussi).

Sac bandoulière Taylor | Sac Petit Moyen

Pour une ambiance plus utilitaire (avec une fermeture éclair), j’aime ce simple sac en cuir carré (avec le charme). Si vous voulez vraiment demander un cadeau de luxe ou surprendre quelqu’un qui a bon goût, allez simplement chez Clare V – ce sac bleu marine est polyvalent et intemporel.

Sac à bandoulière Essential Curve | Sacoche Brigitte

Le sac à courbe rouge est vraiment grand (et une si jolie couleur d’accent pour tous mes bleus). La sacoche à carreaux rendra n’importe quelle tenue basique beaucoup plus à la mode.

Bottines Margot | Bottines à talon aiguille Dimes

Oh, je n’ai pas besoin de ces bottes en cuir verni mais elles sont SI BELLES – la couleur vernie est excellente, la boucle serait tellement mignonne avec des collants – les Français savent vraiment comment s’habiller. Je peux aussi me convaincre que je porterais ces bottines à talons aiguilles léopard – sous des jeans elles ont l’air féroces, avec des pantalons droits elles auront l’air cool proportionnellement, et bien sûr les habiller les allongera.

Sabots Birkenstock Boston Big Buckle Shearling | Bottines pointues Yellowstone Allistar

Bleu, fourrure, or – vérifier vérifier vérifier. Ensuite, si vous cherchez les bonnes bottes dans lesquelles investir, goodness j’adore ces bottes de cowboy (en collaboration avec l’émission Yellowstone). Ce sont les moins kitsch que j’ai vus, honnêtement – elles ont l’air réelles et moins prétentieuses que les autres (IMHO).

Cela peut sembler un cadeau ennuyeux à demander ou à offrir, mais J’AIME tellement ce sac seau – il est parfait pour jeter n’importe quoi. Je l’utilise pour les matériaux de design au travail, les pique-niques au parc, l’épicerie, le marché fermier, le linge, et les bagages de week-end de dernière minute. Étrangement polyvalent et cher (90 $) donc ce n’est pas quelque chose que vous voulez vous acheter.

Sac Bogg | Sac de récolte en toile cirée

J’aime l’idée du sac en toile cirée pour les visites de chantier (où je mets de la poussière partout). De si jolis poches et sangles.

Collier à chaîne chunky (similaire) | Créoles en or | Collier médaille ovale | Collier cœur en or et noir | Collier entrelacé | Collier cœur simple

Je ne suis pas folle de bijoux donc ce sera principalement ce que j’ai que j’aime superposer. Je porte sans arrêt la médaille et le collier cœur (pas ensemble, avec des chaînes plus simples – en fait, ceux-ci de Target sont si géniaux et j’ai oublié de les mettre sur la liste). J’aime comment la plupart de ceux-ci ont un détail – ils se sentent spéciaux mais assez faciles à enfiler et à habiller une tenue.

Collier Elizabeth en or | Collier cœur Calder en or

J’ai envoyé ces deux liens à Brian (et les deux ci-dessous). Les colliers statement sont de retour et j’ai tendance à m’éloigner des gros bijoux, mais je peux faire des perles et des médailles.

Écharpe | Collier en or

Cette écharpe en soie est si facile pour moi à justifier – vous pouvez la porter de neuf façons différentes et les couleurs sont si jolies.

Cheveux: Brosse soufflante Dry Bar The Double Shot | Crème anti-frisottis Ouai | Scellant lissant miraculeux Dry Bar Liquid GlassPeau: Capsules | Coussinets pour les yeux | Nettoyant ExfoliKate | Crème de renouvellement intensif pour les yeux Shani Darden avec peptides raffermissants | Masque ExfoliKate | Coussinets de nettoyage réutilisablesMaquillage: Ole Henriksen Pout Preserve Hydrating Peptide Lip Treatment | Saie Glowy Super Gel Lightweight Dewy Multipurpose Illuminator | Baumes hydratants teintés pour les lèvres Tower 28 LipSoftie™ Hydrating | Bronze Balm Sculpting Bronzer | Fond de teint et correcteur de teint Merit The Minimalist Perfecting Complexion | Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter | Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector Broad Spectrum SPF 30

Eh bien, c’est une sacrée liste. Oui, ce sont toutes des choses que je possède et que j’aime (y compris la nouvelle brosse ovale pour le séchage des cheveux qui est excellente. Le correcteur de teint Merit est le meilleur (je porte Dune), le masque Kate Somerville est immédiatement efficace, l’illuminateur Charlotte Tilbury est révolutionnaire, et les ampoules ISDIN semblent vraiment ajouter beaucoup d’hydratation.

Cheveux: Crème anti-frisottis Ouai | Scellant lissant miraculeux Dry Bar Liquid GlassPeau: Capsules | Coussinets pour les yeux | Nettoyant ExfoliKate | Crème de renouvellement intensif pour les yeux Shani Darden avec peptides raffermissants | Masque ExfoliKate | Coussinets de nettoyage réutilisablesMaquillage: Ole Henriksen Pout Preserve Hydrating Peptide Lip Treatment | Saie Glowy Super Gel Lightweight Dewy Multipurpose Illuminator | Baumes hydratants teintés pour les lèvres Tower 28 LipSoftie™ Hydrating | Bronze Balm Sculpting Bronzer | Fond de teint et correcteur de teint Merit The Minimalist Perfecting Complexion | Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter | Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector Broad Spectrum SPF 30

Cheveux: Crème anti-frisottis Ouai | Scellant lissant miraculeux Dry Bar Liquid GlassPeau: Capsules | Coussinets pour les yeux | Nettoyant ExfoliKate | Crème de renouvellement intensif pour les yeux Shani Darden avec peptides raffermissants | Masque ExfoliKate | Coussinets de nettoyage réutilisablesMaquillage: Ole Henriksen Pout Preserve Hydrating Peptide Lip Treatment | Saie Glowy Super Gel Lightweight Dewy Multipurpose Illuminator | Baumes hydratants teintés pour les lèvres Tower 28 LipSoftie™ Hydrating | Bronze Balm Sculpting Bronzer | Fond de teint et correcteur de teint Merit The Minimalist Perfecting Complexion | Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter | Laura Mercier Tinted Moisturizer Natural Skin Perfector Broad Spectrum SPF 30

Je ne me sens pas très qualifiée pour parler de produits de beauté, mais lorsque je suis allée chez Sephora pour faire des achats, j’ai demandé à la vendeuse ce qui faisait fureur et elle m’a dirigé vers le gloss à lèvres Tower 28 (J’ADORE – si doux et repulpant sans picotements), et tout Saie.

En ce qui concerne ce que je veux personnellement – oui, j’aimerais le mini Nuface – je passe généralement janvier – mars à me remettre en question pour que ma routine nocturne soit super bien réglée, j’aimerais essayer cela. Ce kit « go to bed with me » est vraiment un bon marketing – j’ai besoin d’un système sinon je deviens rebelle et j’utilise tellement de produits aléatoires qui pourraient ne pas bien fonctionner ensemble.

Étui cosmétique rayé | Grand étui de toilette

Je suis à la recherche d’un nouvel étui de maquillage – les deux sont si jolis.

Peignoir à carreaux

Enfin, le peignoir que j’ai acheté pour moi (et offert en cadeau). Ce n’est pas qu’il soit le plus doux ou qu’il vous sèche de manière plus magique, mais j’ai généralement l’impression d’être si négligée dans de grands peignoirs en éponge (pas comme dans les films). Tout ce que je peux dire, c’est que je me sens bien dedans – je pense simplement qu’avoir un motif amusant et occupé et qu’il soit un peu surdimensionné a l’air mieux. Pas sexy…juste mieux.

Je suis sûr d’avoir oublié comme un million de choses (comme ce masque facial à lumière rouge que j’adore), donc peut-être plus à venir 🙂 J’espère qu’au moins cela vous donne des idées de ce que vous pouvez demander ou où vous pouvez acheter pour les autres. xx

*Photos de Kaitlin Green