Bienvenue dans mon guide cadeaux pour la maison 2024 – où j’ai fait les choses très différemment cette année. Après des années à parcourir des sites web pour trouver de bonnes choses et ensuite faire des graphiques pour vous les montrer, j’ai décidé de m’offrir des journées entières de shopping en personne dans mes magasins préférés (le guide des petites entreprises et des créateurs est toujours en cours, FYI) et j’ai rassemblé plein de bonnes choses – allant de 3 à 200 dollars (la plupart étant en dessous de 100 dollars). Au début, je voulais juste des choses vraiment abordables qui avaient l’air chères, mais j’ai décidé d’inclure 3 à 4 articles plus chers – mais honnêtement, la plupart sont vraiment abordables. Et comme vous pouvez le voir, il y a certainement une palette de couleurs dans laquelle je suis 🙂 Alors, sans plus tarder, faisons un peu de show and tell épique.

Ce shopping a pris des heures, mais je me suis tellement amusée toute seule. J’ai écouté un podcast et j’ai parcouru tous les trois centres commerciaux de Portland – et heureusement, nous avons trois relookings à venir, donc la plupart de ces pièces ont déjà une place (ou je les garde parce qu’elles sont vraiment bien). Et ce qu’il y a de bien avec les détaillants nationaux de nos jours, c’est que leur inventaire se renouvelle saison après saison, ce qui signifie que les pièces ne seront pas “partout” – elles restent donc uniques en apparence et en sensation, même si elles peuvent venir de Target, World Market, West Elm, Crate and Barrel, CB2, etc.

Tous ces éléments se démarquent dans mon esprit – certains plus simples (comme un bloc-notes vraiment bon marché mais élégant) et d’autres assez épiques (comme la lampe en velours à moins de 100 dollars). La couleur la plus parfaite pour une cocotte à 40 dollars (qu’Emily M. a achetée auprès de moi parce qu’elle est si jolie) et ce coussin bleu rond excellent de Schoolhouse (et collection Clare V.).

Nous avons utilisé ce vide-poche en marbre de Target dans environ 4 séances de photos récemment, en témoignage de sa qualité (pensez aux noix sur la table basse, aux bijoux dans la salle de bains, aux clés dans l’entrée, etc). Et ne me lancez pas sur le beurrier bleu vif (l’une des rares choses qui ne viennent pas d’un détaillant national mais je voulais lui donner un peu d’amour – j’adore Pigeon Toe Ceramics).

Les deux vases de Target (la dame blanche au design courbé et les vases en verre bleu) sont vraiment parfaits pour les fleurs/branches (petite ouverture, base plus large) et sont de très jolis objets en eux-mêmes. Mais celui en noir est aussi très abordable et a vraiment belle allure en tant qu’objet – avec ou sans fleurs.

Je suis très fan de ce plateau bordeaux (vous le verrez sur une table basse bientôt) et de cette boîte en marbre à volants (salle de bain, table de chevet, table basse – elle est tellement jolie et j’adore comment les volants captent la lumière). De même pour le cadre – j’ai commencé à collectionner des cadres vraiment beaux, non basiques/ennuyeux et celui-ci je le trouve vraiment spécial.

Ce récipient en céramique est vraiment génial pour ceux qui veulent une palette organique plus discrète – mais les poignées lui donnent un aspect si artisanal et spécial.

Mentions honorables aux deux jolis blocs-notes et aux plateaux en cuir bleu (que j’ai utilisés dans deux projets maintenant – si abordables et utilitaires, mais d’une si belle couleur).

Dans cet ensemble, j’ai trouvé des trucs vraiment géniaux pour la cuisine que je n’arrivais pas à croire à quel point c’était mignon et abordable – le plat à gratin couvert bleu clair? TELLEMENT MIGNON (idéal pour les accompagnements mais aussi disponible en plus grand en blanc). Le récipient bleu/vert sur pied (moins de 20 dollars) et le porte-bougie à volants (peut être utilisé toute l’année sur la table à manger avec des bougies non festives) – sont tous deux des incontournables pour styliser. Comme vous pouvez le voir, toutes ces pièces ont quelque chose de vraiment spécial – que ce soit la forme, la texture (le volant, les nervures rondes) ou la couleur parfaite.

Sommes-nous passés à autre chose que le blanc sur blanc organique? Je veux dire, non – c’est toujours d’actualité et c’est un classique, mais ces éléments ajoutent PLUS à une maison et à ces prix, j’ai été vraiment impressionnée (ce bol en bois avec des nervures à l’extérieur a l’air tellement cher, les amis – c’est le bol à pistaches parfait pour votre table basse et il coûte 25 dollars). OH, et c’est vraiment un bon sous-plat en cuir si vous en cherchez un (j’en cherchais un et j’ai acheté celui-là pour moi).

Le mixeur vert est digne de trôner sur le plan de travail (je viens juste de l’acheter pour moi et je l’adore), et même si ce couvre-boîte de mouchoirs est du côté des dépenses, il existe aussi en noir et blanc et c’est en métal. Disons simplement qu’il me procure plus de joie que je ne l’avais prédit à l’origine (j’aime aussi la version plateau et je l’ai sur ma table basse).

Je ne sais pas ce que j’aime le plus – cet incroyable abat-jour ondulé sur cette lampe verte – 70 dollars !!!! POUR LES DEUX !!! Ou cette très bonne lampe à dôme oxblood (plus chère, mais très puissante et fait une déclaration rapide dans n’importe quelle pièce). L’ottomane en velours moutarde est dans ma maison et se marie si joliment avec mon fauteuil en velours bleu. Mais la couverture Schoolhouse? Certainement un investissement mais elle est incroyable – si vous avez un lit ou un canapé basique et que vous voulez égayer votre pièce – un motif comme celui-ci le fait INSTANTANÉMENT. Et n’oubliez pas que Rejuvenation a d’incroyables coussins en velours dans des couleurs vraiment riches (et quelques neutres) pour ceux d’entre vous qui ne veulent pas de motif.

Je suis vraiment fan de velours apparemment, car presque tous ces coussins le sont – c’est juste une texture tellement jolie dans des couleurs vraiment riches. Le coussin bleu rond – spécial et tellement percutant. Le coussin en velours bleu/vert est aussi excellent (et le même motif existe en rideaux qui ont l’air tellement chers et sur-mesure – les rideaux à motifs sont tellement revenus, les amis).

Nous finalisons encore le reste des guides cadeaux, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos demandes (nous avons également un guide mode/beauté et bijoux à venir ainsi que quelques guides pour enfants différents). Je me suis tellement amusée à photographier cela et à pouvoir toucher et sentir personnellement les pièces pour m’assurer qu’elles sont de haute qualité, malgré leur abordabilité.

*Photos de Kaitlin Green