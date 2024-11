Originaire de Genève, en Suisse, avec une mère norvégienne et un père sicilien, Giulio Barresi était convaincu qu’il suivrait une voie plus traditionnelle, avec un accent sur la biologie. Alors qu’il se tournait vers des domaines plus artistiques, il s’est senti intrigué et a décidé d’étudier la conception d’interaction média à l’université. La photographie a été un point de départ, mais bientôt son travail a évolué pour mêler codage, électronique et visuel.

Même si Barresi était revigoré par l’expérimentation, il n’était pas sûr que sa trajectoire était la bonne. Il a encore des moments de doute, mais c’est tout un processus pour lui, et finalement, ses succès. « Il m’a fallu du temps pour me sentir pleinement confiant dans ma voie », déclare Barresi. « Après environ deux ans de carrière professionnelle, j’en suis venu à la conclusion que j’aime vraiment ce que je fais. Bien sûr, il y a des moments où le syndrome de l’imposteur s’insinue, mais je le vois comme un défi sain qui me pousse à grandir et à m’améliorer. »

Barresi a eu de nombreux partisans en chemin, chacun offrant ses propres perspectives uniques qui l’inspirent toujours. Une enseignante d’anglais au lycée était une femme afro-américaine et fière membre de la communauté LGBTQ+. Elle a enseigné à Barresi l’importance de la persévérance face à l’adversité, ce qui a ensuite suscité son intérêt pour l’activisme. Et son ami cinéaste l’a encouragé à transformer sa passion en profession.

Après un bref passage dans un petit studio de design, Barresi a rejoint la marque technologique Logitech, aidant à façonner la gamme mondiale de produits, des solutions d’espace de travail personnel à l’équipement de jeu. Maintenant directeur de l’expérience utilisateur, Contrôleurs, il a récemment dirigé le développement de MX Creative Console, un ensemble révolutionnaire d’outils pour les créatifs professionnels.

Il utilise des outils beaucoup plus simples lorsqu’il se lance pour capturer certains des concepts qui surgissent dans les endroits les plus inattendus. Les post-it sont son outil de prédilection, et il notera des choses sur presque n’importe quelle surface où il peut écrire. Pourtant, il est prêt à essayer un autre médium, qui lui permet d’utiliser la puissance de sa voix. « La seule chose que je n’ai pas encore explorée, ce sont les enregistrements audio », ajoute Barresi. « Je peux réellement m’imaginer en train de me promener avec un petit enregistreur, discutant des idées au fur et à mesure qu’elles me viennent à l’esprit. »

Aujourd’hui, Giulio Barresi nous rejoint pour le Vendredi Cinq!

1. Beosound A5 par Bang & Olufsen

J’adore celui-ci. Nous avons une longue histoire avec la marque Bang & Olufsen dans ma famille, avec des pièces B&O transmises de génération en génération. L’objet représente l’héritage de la marque avec des références au célèbre Beolit 600. Il nous invite également à repenser notre relation à la musique. Cet objet est un moyen de capturer quelque chose d’immatériel, le son. J’apporte souvent le Beosound A5 avec moi à une fête ou à un dîner et je joue mes artistes préférés, comme on apporterait des fleurs ou une bouteille de vin.

2. « Ostehøvel » ou trancheuse à fromage

C’est une invention norvégienne pour couper des tranches très fines de fromage, généralement du fromage de chèvre brun norvégien. J’aime les objets ayant un but unique et je voulais mentionner celui-ci car il fait partie de mon patrimoine culturel, au-delà d’être assez cool et pratique.

3. Aspirateur sans fil Dyson

Je DÉTESTE vraiment passer l’aspirateur. Ou peut-être que je détestais passer l’aspirateur, jusqu’à ce que j’utilise les aspirateurs Dyson. J’aime comment cette entreprise d’ingénierie/conception cherche à résoudre les problèmes des utilisateurs. C’est très technologique, ce qui conduit parfois à des échecs commerciaux, et parfois crée des expériences incroyables. Je suis vraiment impressionné par leur capacité à faire aimer passer l’aspirateur aux gens avec leur produit.

4. Sous

Une expérience culinaire sous-marine. J’ai visité Under, le restaurant sous-marin dans le sud de la Norvège cet été. Le concept repensé propose une expérience culinaire incroyable avec une équipe très humble et accueillante, à la hauteur du travail architectural impressionnant du cabinet d’architectes norvégien Snøhetta. Pouvoir vivre un voyage culinaire incroyable avec une étoile Michelin – cinq mètres sous l’eau – en regardant des étoiles de mer glisser sur la fenêtre massive et des poissons nager, est une expérience assez inoubliable.

5. Le motif Unikko de Marimekko

Ce motif vieux de 60 ans est instinctivement reconnaissable comme étant Marimekko mais ne semble jamais démodé. Le jeu autour des nuances et des tailles de motif génère une variété d’ambiances à travers les pièces de mode et la décoration intérieure. Ce design iconique finlandais contraste avec le climat nordique parfois austère, apportant de la chaleur dans les foyers et dans la vie des gens. Chaque fois que je porte une pièce Marimekko, les regards se tournent vers moi, et le motif floral suscite la conversation.

Œuvres de Giulio Barresi pour Logitech:

Anna Zappia est une écrivaine et éditrice basée à New York avec une passion pour les textiles, et on peut souvent la trouver lors d’une exposition de mode ou en train de faire du shopping pour plus de livres. Anna rédige la chronique du Vendredi Cinq, ainsi que du contenu commercial.