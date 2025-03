Le Prix Pritzker 2025 décerné à Liu Jiakun pour son sens commun et sa sagesse

Une reconnaissance bien méritée a été attribuée au célèbre architecte chinois Liu Jiakun, 69 ans, qui a remporté le Prix Pritzker 2025. Cette prestigieuse récompense est souvent comparée à un « Prix Nobel » de l’architecture, mettant en lumière les valeurs de design d’un individu tout au long de sa carrière. Liu Jiakun, fondateur du cabinet Jiakun Architects, est reconnu pour sa capacité à comprendre les subtilités spécifiques d’un site particulier, y compris ses histoires sociales et matérielles, et sa philosophie de conception qui ne se limite pas à un style spécifique.

Un Architecte Méconnu

Pour de nombreux Américains, le travail de Liu Jiakun est resté relativement méconnu. Le critique de The Guardian, Olly Wainwright, souligne qu’il est seulement le deuxième architecte chinois à remporter ce prix en 46 ans d’histoire, travaillant exclusivement en Chine sur des institutions culturelles et académiques, ainsi que des espaces civiques, intégrant souvent des éléments naturels dans des environnements urbains denses. Son approche unique consiste à ouvrir l’héritage et les défis spécifiques de chaque projet, produisant des bâtiments qui, selon l’annonce de l’attribution du prix, « révèlent philosophiquement que l’histoire, les matériaux et la nature sont symbiotiques ».

La Force du Rebirth Brick Project

L’un de ses projets les plus emblématiques est le « Rebirth Brick Project », lancé après le séisme de Wenchuan en 2008, qui a détruit près de quatre cinquièmes de tous les bâtiments de la région touchée. En utilisant des débris recyclés comme agrégat mélangé à du ciment et des fibres de paille pour reconstruire après la catastrophe, ces briques ont depuis été utilisées dans de nombreux projets, y compris le Musée Shuijingfang, célébrant la plus ancienne boutique de vin du monde. Situé dans le quartier culturel de Chengdu, le musée abrite une distillerie moderne et une cave ancienne, utilisant des briques Rebirth et du bambou pour maintenir une échelle résidentielle et une palette locale.

Le Village de l’Ouest : Un Projet Monumental

Une de ses réalisations les plus vastes est le district de West Village à Chengdu. Ce projet d’architecture et d’urbanisme s’étend sur un pâté de maisons entier et présente des entreprises organisées autour d’espaces extérieurs publics reliés par une série d’escaliers et de rampes en pente. Comme un parc vertical en zigzag, le projet incarne ce que la citation du jury Pritzker appelle « la création de nouveaux paysages au sein du paysage ».

La Sagesse de Liu Jiakun

Le terme « sagesse » apparaît à plusieurs reprises dans la citation du prix, ce qui est fascinant lorsque l’on considère que la profession met généralement en avant l’habileté technique et l’individualité stylistique. Cette « sagesse » témoigne d’une connaissance innée, peut-être forgée par le parcours de Liu Jiakun. Se décrivant lui-même comme un architecte « accidentel », il a passé des années à écrire des romans et à pratiquer la peinture après avoir obtenu son diplôme d’architecture en 1982, avant de se tourner vers l’architecture. Cette sagesse se manifeste à travers une compréhension empathique de la vie des gens qui habitent et gravitent autour de ses bâtiments.

En Conclusion

Les réalisations de Liu Jiakun ne sont pas seulement des œuvres architecturales remarquables, mais aussi des témoignages de son engagement envers l’histoire, les matériaux et la nature, ainsi que son approche réfléchie et sensible envers les communautés et l’environnement. Son travail incarne la capacité de l’architecture à créer des espaces qui vont au-delà de leur fonction première, pour devenir des lieux de mémoire, de connexion et de beauté.