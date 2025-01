fritz-hansen-lance-la-chaise-longue-pk23-de-1954

Fritz Hansen dévoile la chaise longue PK23™ de 1954

Une œuvre emblématique de Poul Kjærholm

Poul Kjærholm, designer prolifique de meubles danois, est sans doute surtout connu pour son travail dans l’acier. Ployant des feuilles et des barres en formes complexes, il utiliserait ces formes dans une variété d’applications tout au long de sa carrière. Dans ses premières années, le contreplaqué cintré l’attirait, déformant des plans autrefois complètement plats en expressions de vie. La chaise longue PK23™ de Fritz Hansen reflète cette qualité, une pièce large à double siège, semblant flotter au-dessus du sol sur de élégants pieds métalliques, conforme à son style de l’époque. Ayant achevé la conception sous forme de croquis en 1954 à l’âge de 25 ans, il s’agit d’un bel exemple de ses premiers travaux en tant que designer.

Une collaboration avec la famille Kjærholm

Fritz Hansen a consulté la famille Kjærholm pour donner vie à la PK23™, témoignant du lien entre designer et producteur. Il s’agissait d’une occasion pour les enfants de Kjærholm de représenter un aspect différent du travail de leur père. Il y a une vibrance distincte dans l’expressivité de la pièce, avec des détails caractéristiques qui montrent qu’il s’agit bel et bien d’un original. « La conception radicale de faire une coque, de la couper en deux puis de la tordre pour qu’elle vous tienne, est très caractéristique de Poul Kjærholm. Montrer tout, ne pas cacher la structure derrière un rembourrage ou de la mousse, et la façon dont elle est maintenue ensemble avec le support métallique », déclare le fils Thomas Kjærholm. « La chaise est comme une sculpture, j’ai un dessin très ancien où il a dessiné un cercle rouge qui est soit le soleil soit la lune. » Cela nous ancre dans le contexte de la pièce, dont les premiers vestiges remontent à plus de 70 ans. Maintenant, cette idée prend vie, apportant un sentiment d’histoire à une production moderne de Fritz Hansen.

Une attention particulière à la matérialité

« L’intérêt potentiel constructif de l’acier n’est pas la seule chose qui m’intéresse ; la réfraction de la lumière sur sa surface est une partie importante de mon travail artistique. Je considère l’acier comme un matériau ayant le même mérite artistique que le bois et le cuir », a déclaré le designer. En effet, la matérialité était très importante pour Kjærholm, fortement investi dans l’ergonomie et les scénarios d’utilisation de chaque pièce publiée. Toutes les fixations ne doivent pas être cachées, affichant les subtilités de la façon dont la pièce est construite. Sans rien à cacher, le génie résidait dans l’utilisation du contreplaqué cintré, un matériau incroyablement innovant à l’époque. La légèreté était primordiale, une réponse naturelle aux meubles lourds et ouvragés des décennies passées. Ces conceptions étaient réfléchies, élevant les intérieurs quel que soit leur statut – nous rappelant que plus grand n’est pas toujours mieux.

Options de personnalisation

Les coques en placage laminé de la chaise longue PK23™ sont disponibles en trois options : placage de frêne peint en noir, placage de noyer ou placage de chêne. Le connecteur à double support ajoute un détail de design en joignant le dossier de manière élégante. Des choix supplémentaires sont disponibles pour la base de la chaise, qui est en acier inoxydable ou en acier revêtu de poudre noire.

