Le Folklore Hongrois Fantastique Enchante les Invités au Kimpton BEM Budapest

Dans une déclaration en hommage à sa pratique, le designer néerlandais renommé Marcel Wanders déclare « modestement » : « Parfois, lorsque je pense au design et aux intérieurs, et que je critique les ignorants, les peu réfléchis, les paresseux et l’utilisation fatiguée des murs blancs et du minimalisme peu inspiré, je hallucine et rêve d’un monde, d’un design, d’une philosophie qui se construit véritablement sur l’amour, la créativité, la fantaisie, et lorsque je n’arrive pas à expliquer mon plan et à exprimer l’urgence de ma vision, je proclame vigoureusement que chaque centimètre carré mérite notre amour, que chaque centimètre carré mérite notre réflexion, que chaque centimètre carré devrait être embrassé et mérite notre attention, que grand et petit, rose et jaune, vide et plein sont des sœurs qui ne peuvent vivre l’une sans l’amour de l’autre, que le divin se trouve dans la création de nouvelles relations invisibles, inédites, remarquables et inspirantes. »

Une Transformation Fantastique à Budapest

Marcel Wanders, basé à Amsterdam et célèbre pour avoir créé la marque de meubles éclectiques Moooi et pour avoir joué un rôle clé dans la scène du design néerlandais du début des années 2000, a récemment transformé le tout nouveau Kimpton BEM hotel à Budapest, la capitale historiquement enracinée de la Hongrie. L’hôtel boutique de 127 chambres occupe le bâtiment grandiose et néoclassique des Casernes Radetsky, situé dans le quartier plus calme de Buda, surplombant le puissant Danube qui traverse la métropole.

Un Hommage au Folklore Hongrois

Des références et symboles du folklore hongrois abondent dans les représentations explicites et les expressions abstraites à travers les trois espaces d’hospitalité de l’hôtel : le hall principal, le restaurant AGOS et le Bar Huso. L’intervention de Wanders a été exhaustive, plongeant profondément dans la recherche pour en ressortir les éléments les plus captivants.

L’Expérience et le Toucher Humain

Comme pour chacun des projets de Wanders au cours des 30 dernières années, le récit expérientiel et le contact humain sont des composants essentiels. De la conception sur mesure aux finitions de haute qualité en passant par l’application inhabituelle de certains matériaux, tout est pensé pour offrir une expérience mémorable aux visiteurs.

Avec des chambres d’hôtes de la collection Essential couvertes de tapis trompe-l’œil jusqu’aux peintures murales de fleurs magnifiées et des salles de bains entièrement habillées de carreaux verts émaillés assortis, chaque détail est soigneusement pensé pour créer une atmosphère immersive et unique. Le Bar Huso et le restaurant AGOS offrent également des environnements thématiques uniques, inspirés du folklore hongrois et de la faune locale.

Dans l’ensemble, l’approche de Wanders à la conception du Kimpton BEM Budapest allie le fantastique au fonctionnel, le maximalisme à l’efficacité, offrant aux hôtes une expérience inoubliable dans un cadre magnifiquement transformé.