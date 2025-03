La rénovation de Sutton House à Sutton, Québec par Pelletier de Fontenay ne se contente pas de préserver l’histoire – elle la transmute à travers son utilisation d’un revêtement cimentaire blanc, transformant ce qui était autrefois une collection disparate d’ajouts en une présence sculpturale unifiée dans le paysage. Plutôt que de suivre le playbook de préservation conventionnel en mettant l’accent sur les contrastes de matériaux entre l’ancien et le nouveau, les architectes ont développé des finitions minérales blanches sur mesure qui unifient les multiples itérations du bâtiment tout en permettant aux textures sous-jacentes de rester lisibles. Cette approche crée un effet de palimpseste – où, comme un ancien manuscrit qui a été réécrit, le texte original transparaît toujours.

La décision d’utiliser de l’isolation en chanvre – un matériau biosourcé réputé pour sa respirabilité et son contrôle de l’humidité – représente un mariage entre les techniques de construction traditionnelles et la conscience environnementale contemporaine. Cette approche s’étend à l’intérieur, où une applique en bois de récupération de la structure d’origine sert à la fois d’éclairage fonctionnel et de témoignage de l’histoire du bâtiment. Les murs profonds et le toit épais de l’ajout évoquent la lourdeur primitive de la structure d’origine, tandis que trois blocs distincts encadrent des vues sur le paysage.

La maison utilise des stratégies passives qui auraient été familières aux constructeurs d’origine – masse thermique, ventilation naturelle, orientation solaire – mais les met à jour avec une technologie contemporaine. Les sols en calcaire provenant de carrières locales servent à la fois à relier le bâtiment à son contexte régional et à agir comme masse thermique pour le chauffage solaire passif.

Les designers ajoutent: « La configuration à paliers du rez-de-chaussée a également permis de réduire l’empreinte globale du bâtiment, tout en créant une circulation naturelle de l’air entre les espaces vers l’étage supérieur. En été, cela aide à ventiler naturellement les espaces communs, tandis qu’en hiver, l’air chaud est capturé et redistribué à travers la maison via un système mécanique de récupération de chaleur à haute efficacité. »

Photographie de James Brittain.

