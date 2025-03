La fête des raviolis du Nouvel An lunaire de l’architecte de New York

Le Nouvel An peut être une période déprimante. Après les fêtes, de nombreuses personnes se retrouvent isolées. Pour prolonger l’esprit de la saison, chaque janvier, mes amis de l’université et moi-même nous retrouvons le week-end dans l’espace de coworking de mon cabinet d’architecture, situé dans le quartier chinois de New York, pour confectionner des raviolis en vue de notre fête annuelle du Nouvel An lunaire. Parfois, des nouvelles connaissances se joignent à nous, et l’année dernière, nous avons fabriqué environ 1 500 raviolis lors de trois ou quatre sessions. Pour différencier chaque type – porc et ciboulette, poulet et chou, et légumes – nous utilisons différentes formes, comme le ravioli plissé classique ou triangulaire, et des pâtes colorées. C’est amusant car tout le monde est très habile.

J’ai grandi dans une famille où la nourriture était vraiment importante. Ma mère, originaire de Chine, est une cuisinière exceptionnelle, et mon père a dirigé un restaurant chinois pendant un certain temps. Cependant, ce n’est que plus tard que j’ai appris à cuisiner de la nourriture chinoise, lorsque j’apprenais à concevoir des bâtiments. La conception est comme la préparation d’un plat : il y a la mise en place, où vous rassemblez et préparez tous les éléments, des intentions du client aux exigences du code, et les rangez soigneusement. Ensuite, vous les assemblez tous, en équilibrant le mélange pour la texture, la saveur et l’harmonie, pour ainsi dire.

Comme la fabrication de raviolis, la conception peut être chaotique. Même si Jacob Esocoff, mon associé commercial dans notre cabinet, Ideas of Order, et moi-même avons été formés pour faire des choses minimalistes et dissimulées, il est parfois préférable de laisser apparaître le côté chaotique. Par exemple, si nous concevons des ouvrages en bois qui seront fabriqués à la main, nous exposons souvent délibérément la boîte formant sa structure, ce qui montre comment elle est assemblée. C’est pourquoi les gens sont enthousiastes à l’idée de notre fête du Nouvel An lunaire, car ils font également partie d’un processus artisanal et chaotique.

Lorsque nous fabriquons des raviolis, nous essayons de ralentir et d’être conscients de leurs couches. Les raviolis sont complexes et rarement réduits à une seule chose. Ils concernent le goût, l’apparence, la fabrication et la manière de les manger. La conception a aussi ses couches, et Jacob et moi cherchons toujours des moyens de construire une idée plus consciente de ce qui entre dans les espaces et les objets qui nous entourent. Tout comme la fabrication de raviolis pour notre fête, il s’agit surtout de rassembler les gens.

***

À propos de l’auteur :

Lauren Gallow est une rédactrice et éditrice en design basée à Seattle. Ancienne rédactrice en interne pour Olson Kundig, elle est titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art et de l’architecture de l’UCSB.

Dernière mise à jour le 12 mars 2025