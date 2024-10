Parfois, l’inspiration frappe dans les endroits les plus inattendus. Pour le designer Fabien Cappello, c’était un journal local appelé Mural à Guadalajara qui a suscité une collaboration et un voyage créatif avec un atelier de mosaïque voisin. Cappello, qui a élu domicile au Mexique depuis 2016, est tombé sur un article de presse sur une fresque représentant un évêque du XVIIIe siècle, mais ce n’était pas la figure historique qui a attiré son attention – c’était le savoir-faire de la mosaïque complexe. Cette découverte l’a conduit au Taller de Mosáico Artístico, un atelier local qui a produit la fresque et qui était situé de manière fortuite juste en bas de la rue de son studio. À partir de là, Cappello s’est lancé dans une collaboration qui mêle son amour pour les motifs audacieux et les couleurs vibrantes avec les techniques minutieuses de fabrication de carreaux de l’atelier, ce qui allait finalement conduire à son exposition “On se rejoint à la villa!”, présentée avec Hem, à la Villa Noailles à Hyères, en France.

Avec des influences byzantines et de Burle Marx, Cappello et le Taller de Mosáico Artístico ont créé une série de dessins de surface colorés de pierres précieuses présentant des vagues ondulées et des cercles, des grilles géométriques et une palette de couleurs corail, marine, ocre et bleu œuf de robin qui fonctionnent ensemble en parfaite harmonie visuelle. Ces mosaïques ont ensuite été emballées à plat, expédiées de Guadalajara à Hyères, et transformées en leurs formes finales en tables en utilisant des cadres simples en pin pour l’exposition.

Tout comme sa relation avec le Taller de Mosáico Artístico, la philosophie de design de Cappello est centrée sur l’exploitation des industries locales souvent négligées – un principe mis en valeur tout au long de l’exposition. Au lieu de collaborer avec les artisans emblématiques du Mexique comme les tisserands ou les céramistes, il cherche des industries artisanales moins connues qui alimentent les économies urbaines mais passent souvent inaperçues dans le monde du design. Par exemple, un atelier familial de tôlerie qui produit normalement des moules à gâteaux et des arrosoirs, a été chargé de créer des vases et des abat-jour. Ou une entreprise à Lerma spécialisée dans le rembourrage des sièges de bus, a été chargée de produire les imprimés en polyester acidulés et accrocheurs pour les sièges de Cappello. Ses pièces ne reflètent pas seulement leurs histoires d’origine – elles en créent de nouvelles, façonnant notre façon de penser le design de manière inattendue.

Un élément de surprise marquant est la lampe Toto, conçue pour Hem. À première vue, le design fait référence à la lampe archétypale – abat-jour incliné, base épaisse – mais, bien sûr, les designs de Cappello ne sont rien d’autre que traditionnels. Entièrement recouverte de textiles, la lampe Toto brouille la frontière entre forme et fonction, créant une expérience tactile qui semble fraîche et inattendue. Le matériau uniforme, combiné à des teintes vives et à des motifs graphiques, confère à la lampe une présence cartoon, presque animée. Et tandis que la version Toto Large fait une déclaration grandiose avec sa taille surdimensionnée, elle reste physiquement légère, en faisant un article facile à déplacer. Pour ceux qui manquent d’espace, les variantes Toto Small ou Toto Medium apportent tout le charme dans une forme compacte et soignée, parfaite pour ajouter une touche ludique à n’importe quel coin.

Pour en savoir plus sur l’exposition “On se rejoint à la villa!” de Fabien Cappello ou sur ses nouvelles lampes Toto pour Hem, visitez hem.com. Photographie par Luc Bertrand.

En tant que rédactrice en chef adjointe principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.