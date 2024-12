f5-theodora-alfredsdottir-sur-munari-une-banane-en-marbre-plus

Theodóra Alfreðsdóttir: Une Passionnée du Design au Parcours Inspirant

Originaire d’Islande, la designer de produits Theodóra Alfreðsdóttir savait depuis son plus jeune âge qu’elle suivrait un chemin artistique, inspirée notamment par le film « Madame Doubtfire ». Le personnage de Sally Field, Miranda, une mère et designer d’intérieur, avec ses beaux croquis et échantillons de tissu, a fasciné Alfreðsdóttir.

Alfreðsdóttir a d’abord envisagé une carrière en architecture pour des raisons de praticité, mais s’est rapidement rendu compte qu’elle préférait un environnement plus stimulant. C’est à ce moment-là que le design de produit conceptuel a émergé en Islande, et elle a tout de suite fait le lien. « L’expérimentation et la créativité semblaient être une progression naturelle », dit Alfreðsdóttir. « Plutôt que de concevoir des espaces, je concevrais les objets qui leur donnent vie. »

Theodóra Alfreðsdóttir

Basée à Londres, Alfreðsdóttir dirige son propre cabinet et est également chargée de cours associée à Goldsmiths, Université de Londres. Elle s’efforce de donner aux étudiants une meilleure compréhension du processus de création d’un objet. Dans ses cours et son travail, elle montre que chaque objet est le reflet de ce qui s’est passé entre la machine, les outils, l’artisan et le matériau.

Alfreðsdóttir est entourée d’objets en tous genres, mais les « livres illisibles » de Bruno Munari ont laissé une impression durable et résonnent encore aujourd’hui pour elle. Ces volumes, cependant, abandonnent la communication textuelle pour servir une fonction purement esthétique. Au lieu d’un titre, de mots ou de chiffres, des pages vibrantes communiquent à l’utilisateur par la couleur, la forme et le motif. Pour Alfreðsdóttir, c’est un exemple de la façon dont un bon design invite à l’exploration sensorielle et stimule l’imagination.

Même avec un emploi du temps chargé, la designer trouve toujours le temps de travailler sur d’autres projets, en tant que directrice artistique et styliste d’accessoires. Si elle décidait de se tourner vers un autre domaine, elle aimerait plonger dans le monde collaboratif des séances photo. « Il y a quelque chose de magique dans les astuces en coulisses qui donnent naissance à l’image finale, sans parler de l’énergie de travailler en étroite collaboration avec une équipe créative », ajoute Alfreðsdóttir.

Aujourd’hui, Theodóra Alfreðsdóttir nous rejoint pour le Friday Five!

Bruno Munari

Un des livres illisibles captivants de Bruno Munari, où les couleurs et les formes tissent seuls un récit visuel à travers leurs interactions. Découvrir ces œuvres puissantes pendant mon BA m’a laissé une impression durable, façonnant mon langage design de manière que je découvre encore aujourd’hui.

Photo: Theodora Alfredsdottir

Banane en marbre

Une de mes possessions les plus intrigantes : une banane en marbre de Carrare, Italie. Jouant avec le matériau et la valeur, elle transforme le marbre luxueux en un objet du quotidien – un rappel que le contexte façonne notre perception.

Études de l’artiste islandais Sigurdur Gudmundsson

J’admire le travail de Sigurdur, profondément enraciné dans son environnement et l’intangible. Une fois, j’ai lu sur son rituel créatif: il s’asseyait dans une pièce épurée, alimenté par du café, des cigarettes et un peu de chocolat noir, contemplant les mots jusqu’à ce que l’un résonne. Ensuite, il s’y attardait intensément, laissant les connexions se former et les idées émerger. Un processus charmant – un rappel que l’inspiration vient souvent des rituels les plus simples.

Le Pavillon de Barcelone

Le Pavillon de Barcelone de Mies Van Der Rohe est l’un de mes espaces préférés. Son harmonie parfaite de matériaux, de formes et de textures est époustouflante – un rêve pour les modernistes! Le design épuré est si raffiné, mais atteindre ce niveau de simplicité est incroyablement difficile – les choses qui semblent les plus simples sont souvent les plus difficiles à accomplir.

Photo: Theodora Alfredsdottir

Nature islandaise

La nature islandaise est tissée dans mon travail, inspirée par les paysages qui me manquent quotidiennement. Des plages de sable noir aux glaciers, aux champs géothermiques, aux plaines lunaires expansives, à la mer infinie et aux sommets volcaniques imposants – la puissance brute de l’Islande et la palette changeante de couleurs et de textures alimentent ma créativité.

Œuvres de Theodora Alfredsdottir:

Photo: Theodora Alfredsdottir

Calendrier 2024

Un calendrier qui transforme le suivi du temps en une expérience visuelle. Inspiré par une conversation avec mon père sur notre synesthésie, nous voyons tous les deux des couleurs et des formes en pensant aux mois, et ce calendrier unique donne vie à cette perspective.

En utilisant quatre broches murales, 13 feuilles pendent en composition à partir de deux, où chaque page a un mois de l’année. Les pages terminées sont retournées sur les deux autres broches au fur et à mesure des mois, créant une œuvre d’art captivante à la fin de l’année – un voyage visuel à travers le temps et les souvenirs.

À la fin de l’année, l’œuvre d’art vous appartient; laissez-la dans la composition originale que j’ai conçue ou n’hésitez pas à être créatif. Divisez et arrangez les pages pour créer deux œuvres distinctes qui résonnent avec vous.

Photo: Theodora Alfredsdottir

Corbeille de fruits pour la Ferme Shop, Grymsdyke Farm + Fels

Cette corbeille de fruits incarne le cycle intemporel de la culture et de la récolte, honorant la générosité de la nature à travers l’art de la fonte de bronze à la cire perdue. Inspirée par le mélange de tradition et de créativité de la Ferme Grymsdyke, elle nous invite à célébrer la beauté et le savoir-faire enracinés dans les rythmes de la vie à la ferme

Photo: Studio Frae

Banc CC-01

Un endroit pour poser votre sac, vous asseoir pour nouer vos lacets ou simplement prendre un moment pour vous avant de passer au chapitre suivant de votre journée.

Les courbes sont un accueil chaleureux en entrant dans la maison et un ancrage solide à emporter avec vous dans la journée en quittant la maison.

Le banc est en tulipier, et les marques des fabricants sont visibles dans le pli de la jambe. La forme douce fait référence à la vie antérieure du matériau, mais la ligne graphique qui le traverse – créant un pas dans le siège – nous rappelle la transition qu’il a subie.

Photo: Point Two Five

PERLA

J’ai eu la merveilleuse opportunité plus tôt cette année de concevoir des pièces de bijoux pour POINT TWO FIVE, une nouvelle marque de bijoux basée à Birmingham, dans le cadre de leur collection de lancement. Fabriquée en argent recyclé 925 et perles d’eau douce, PERLA est une interprétation contemporaine de la silhouette d’un collier de perles classique. En retirant les perles de la forme traditionnelle du collier, mon processus a abouti à une pièce façonnée par leur absence.

Photo: David Wilman

Lampe Corrugation en collaboration avec Tino Seubert

La série de lampes Corrugation a été méticuleusement conçue avec la durabilité comme principe fondamental, illustrant le principe du « la forme suit la fonction ». Typiquement, la série comprend du frêne formé en placage et des tubes d’aluminium standard, fusionnant harmonieusement les mondes de l’artisanat et de l’industrie en un tout harmonieux.

Photo: Folk Reykjavik

Lampe Composition pour FÓLK REYKJAVÍK

Jouant avec la composition de formes simples et de matériaux naturels purs, la lampe Composition est un récit simple de lumière, de structures et de textures. En utilisant un tube d’aluminium standardisé et un bloc de marbre, la production ne produit que très peu de déchets.

Photo: Theodora Alfredsdóttir

Bougies en cire de soja qui peuvent être utilisées seules ou se blottir ensemble.