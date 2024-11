Sallyann Corn a toujours su qu’elle finirait par exercer une profession où elle pourrait utiliser son imagination et traduire des idées en formes. Ayant grandi dans une petite ville, elle n’avait entendu parler que de trois pistes potentielles : l’art, l’architecture et la mode. Son intérêt pour les vêtements l’a ensuite conduite à explorer la merchandising visuelle. Mais lorsqu’elle est passée à un programme de design industriel à l’université, il y a eu immédiatement une connexion. « Je savais que c’était exactement le chemin qui m’était destiné », dit Corn. « Cela semblait si global, et cela m’a permis de poursuivre de nombreux médias, échelles et types de projets. »

En 2008, Corn a fondé le studio fruitsuper basé à Seattle avec Joe Kent. Partenaires dans les affaires et dans la vie, la collaboration du duo met l’accent sur la simplicité ludique, couvrant un éventail d’arènes allant des produits aux environnements physiques et à la curation.

Pourtant, le couple ne se contente pas de s’adresser à des clients individuels, ils accueillent également le public pour participer et vivre l’énergie par eux-mêmes. Leur espace de vente au détail et bar à vin dans Pioneer Square sert de point central du quartier, présentant les articles signature de fruitsuper aux côtés de pièces d’autres créateurs de tous les États-Unis. C’est ici que l’équipe organise des expositions tournantes, des discussions en panel, des rencontres et des événements privés. Ces efforts font partie de la mission ultime de fruitsuper – célébrer une communauté créative indépendante diversifiée et en pleine croissance.

Avec les emplois et le quotidien souvent entremêlés, il a parfois été difficile de maintenir un équilibre sain, surtout lorsque Corn et Kent avaient un espace partagé pour toutes leurs activités. Même avec le studio séparé qu’ils ont aujourd’hui, le couple trouve toujours des moyens faciles d’aider à passer du mode travail au temps libre, comme allumer des bougies ou changer de tenue.

Il y a cependant un élément qui reste essentiel et offre une inspiration infinie. « Les voyages sont impératifs pour notre pratique, car cela nous permet de voir immédiatement le quotidien sous un nouvel angle », note Corn. « Des objets aussi simples que le dentifrice, les feux de signalisation et les poubelles nous surprennent et nous enchantent. »

Aujourd’hui, Sallyann Corn se joint à nous pour le vendredi Five!

1. Librairies indépendantes

Nous étiqueter « Amoureux des livres » serait un euphémisme. Nous aimons fouiller, chasser et nous plonger dans les librairies locales, peu importe la ville où nous nous trouvons. Nous trouvons qu’une petite librairie indépendante avec des piles vacillantes et des allées étroites met vraiment en valeur la voix unique de chaque propriétaire de magasin et de leur ville. Nous n’hésitons jamais à acheter des livres en voyage, car nous avons trouvé certains de nos trésors littéraires absolus préférés à travers le monde. Quelques-uns de nos favoris : Arcana Books (Los Angeles), Book/Shop (Oakland), Books & Things (Kyoto), Booklarder (Seattle), Casa Bosques (Mexico City) et Monograph Bookwerks (Portland).

2. Location de vélos

Nous sommes moins des cyclistes en spandex et axés sur l’équipement et plus du type de cyclistes avec des cloches et des paniers, nous arrêtons quand nous voyons un bar à vin. Mais nous ne trouvons rien de plus excitant que de louer des vélos pour explorer de nouveaux quartiers. En voyage et à la maison, nous aimons trouver un endroit de quartier qui propose des locations de vélos ; car ce sont presque toujours des vélos de bien meilleure qualité que les locations à l’heure et sont souvent accompagnés de suggestions de routes personnalisées, d’ajustements de vélos et de conseils de quartier favoris. Louer un vélo pour une journée nous permet de parcourir tellement plus de terrain et d’explorer plus que ce que nous pourrions jamais faire à pied. Et cela offre toujours une connexion beaucoup plus profonde avec de nouveaux quartiers que de sauter dans une voiture ou dans les transports en commun.

3. Saunas et bains chauds

D’un sauna en cèdre sec aux sources chaudes naturelles, à l’intérieur ou à l’extérieur, nous adorons une séance de trempage/vapeur. C’est une activité si méditative et restauratrice! Nous aimons que cela vous force essentiellement à ne rien faire d’autre que d’être présent ; aucun téléphone, livre ou autre distraction ne peut être impliqué. Ainsi, votre seul focus est sur votre respiration, votre sueur, vos pensées et votre compagnie. C’est incroyablement revigorant!

4. Marcher

Pendant des années, j’étais assez stupide pour ne pas trouver le temps de marcher. Mais maintenant que j’ai pris l’habitude, je me trouve moins capable de me concentrer et d’être productif si je n’ai pas fait au moins deux longues promenades par semaine. Mon trajet de la maison à notre studio ou magasin est d’environ 3 miles et me prend environ une heure. Je ne suis pas une personne qui porte des écouteurs, donc cette heure de solitude est fantastique et maintenant indispensable à ma pratique créative. J’ai découvert que j’arrive maintenant au travail la tête claire et je suis beaucoup plus préparé et prêt à commencer ma journée. Entre les changements de météo et les options de parcours, cela ressemble à des chemins d’aventure sans fin qui me conduisent à de nouvelles observations dans des endroits que j’ai longés des dizaines de fois auparavant. Deux spots de marche préférés qui offrent une inspiration sans fin sont le parc Myrtle Edwards/Olympic Sculpture Park à Seattle et le Highline à NYC.

5. Petits festivals d’art et de design

Depuis 3 ans, nous avons eu la chance de participer à DesignMarch à Reykjavik. Nous sommes tombés amoureux des festivals d’art et de design plus petits (par rapport à Milan, NYC, etc.). L’échelle de ces festivals plus petits/courts semble beaucoup plus gérable et le travail semble moins dominé par de grandes entreprises et des budgets et plus rempli de jeunes, indépendants, de travaux frais. Nous aimons voir ce qui peut être créé et présenté avec les contraintes de petits budgets et un enthousiasme illimité.