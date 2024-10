Le destin de Richard Parr était clair, il était destiné à être architecte, mettant ses visions sur papier dès son plus jeune âge. À l’école primaire, le côté gauche de son cahier de leçons d’anglais était rempli de ses histoires – et d’une note basse pour son orthographe moins que stellaire. Sur le côté droit, cependant, se trouvaient des dessins méticuleux de structures, un exemple de son amour pour l’environnement construit. “Je dessinais des bâtiments partout, et je les fabriquais en LEGO et en argile”, dit Parr. “J’ai toujours aimé jouer avec et créer des espaces.”

Son auto-éducation comprenait des visites à des endroits en Italie et en Angleterre imprégnés d’histoire. Lorsque Parr est entré dans la cathédrale de Coventry de Basil Spence, ce fut un moment décisif, et il a toujours le guide de cette journée. Terminée en 1962, la nouvelle cathédrale a été construite pour remplacer la cathédrale Saint-Michel du XIVe siècle, détruite lors d’un raid aérien pendant la Seconde Guerre mondiale. Spence a pris des éléments du passé pour réinventer l’avenir. Pour Parr, cela représente ce à quoi il s’efforce constamment d’atteindre.

L’architecte a fondé Richard Parr Associates il y a trois décennies, mettant l’accent sur des espaces intemporels, créés en fusionnant les traditions artisanales et la technologie. Il apprécie également l’hospitalité et on peut souvent le trouver en train de cuisiner et de recevoir. Dans le studio londonien, surnommé l’Espace du Peuple, il y a même un bar et une cuisine principale. Le personnel partage régulièrement des repas et des conversations car ils considèrent le partage du pain comme l’acte ultime de générosité.

Parr divise son temps entre deux endroits où se trouvent sa vie et ses studios. Alors qu’il est plein d’énergie lorsqu’il travaille en ville, il se déconnecte dès son arrivée à sa ferme dans les Cotswolds. Il profite de chaque occasion pour profiter de la nature et s’occuper de son potager.

Parr regrette d’avoir manqué à la fois l’art de niveau A et une année préparatoire, et il aimerait explorer différents médiums, en particulier la peinture. Il est cependant content, et comme tous les leaders exceptionnels, il sait dans quel rôle chaque personne s’épanouira, lui y compris. “J’aime penser que j’ai exploité la plupart de mes talents utilisables, et suffisamment expérimenté pour reconnaître là où je ne vais pas m’épanouir”, note Parr. “Même au sein de la pratique, je suis heureux de déléguer là où d’autres peuvent faire mieux que moi.”

Aujourd’hui, Richard Parr se joint à nous pour le Vendredi Cinq!

1. L’art de Rogelio Báez Vega

Les œuvres de Rogelio Báez Vega, que j’ai découvertes à NADA à Miami en 2022. Les pièces sont des représentations de bâtiments modernistes. Le mouvement moderniste est un domaine de fascination et d’intérêt pour moi. L’impact du ‘Style International’ et son application à travers le monde est un thème avec lequel j’ai engagé en découvrant le travail de Rogelio. J’aime voir l’artiste explorer la relation que cette architecture entretient avec différentes géographies et politiques et j’ai plusieurs œuvres de ma collection provenant de diverses régions du monde, explorant le dialogue sociétal avec un environnement construit devenu universel. Comme pour toute chose, l’universalité devient locale et c’est la conversation dans un contexte spécifique qui m’intéresse.

2. Les designs de vêtements de Massimo Alba

Il y a de nombreuses années, j’ai rencontré le designer Massimo Alba de Milan. Ses collections annuelles sont un régal et son approche de la mode… les tissus, les couleurs, la texture et la coupe se marient avec mon propre amour de la “sprezzatura” confortable et discrète. Ses vestes à col mandarin, aussi européennes que tout autre chose, sont devenues la base de ma garde-robe. Elles sont plus qu’elles n’en ont l’air, avec (comme tout ce qu’il conçoit) une excentricité discrète qui allie le style décontracté de la couture italienne à des tissus intéressants et intelligents. Je porte ses lins en été et ses tweeds en hiver, velours et côtes également. Chaque année, je visite son showroom de Brera et ajoute une pièce à ma garde-robe.

3. Galerie BR à Tetbury

La galerie de Pep et Cuca incarne et combine tout ce que j’aime. Tout d’abord, l’existence même de cette galerie à Tetbury est une joie et à 10 minutes en voiture de chez moi. La combinaison d’art contemporain, de mobilier du XXe siècle, d’antiquités extraordinaires provenant à la fois d’Espagne et du mouvement des Arts and Crafts britanniques signifie que je pourrais posséder la plupart de ce qu’ils ont dans la galerie! J’ai passé de nombreuses années à vivre en Espagne et la fusion de l’architecture contemporaine avec l’histoire est quelque chose que j’ai appris là-bas et c’est pourquoi leurs choix résonnent et fonctionnent si bien pour moi. Parmi un certain nombre de pièces que j’ai acquises chez eux, figurent des œuvres de Chillida, l’artiste majorquin Guillem Nadal, et plusieurs pièces de mobilier. J’ai acheté une table basse Eames des années 1940, qui est l’une des pièces les plus agréables que je possède et que j’utilise quotidiennement.

4. Sac Porter-Yoshida

Mon sac Porter-Yoshida m’accompagne partout. C’est le design parfait et aurait pu être fait sur mesure pour moi. Je ne perds jamais rien dedans, pourtant j’y jette ma vie! Il contient tout, de mon ordinateur portable aux crayons, et c’est une pièce intelligente mais décontractée, sans être ostentatoire.

5. Vital Seeds

J’ai choisi quelque chose en rapport avec le jardinage. Le jardinage ou mon jardin est mon évasion et où des heures sont dépensées. Mon potager à la maison remplit ce qui était autrefois une cour en béton entre ma maison et mon studio. Je peux y trouver quelque chose à manger tous les jours de l’année. L’achat de graines au printemps est un rituel et j’ai découvert Vital Seeds il y a quelques années. Ils vendent des graines biologiques et j’ai un taux de réussite élevé avec tout ce que j’ai acheté chez eux.

Œuvres de Richard Parr:

Anna Zappia est une écrivaine et éditrice basée à New York avec une passion pour les textiles, et on peut souvent la trouver lors d’une exposition de mode ou en train d’acheter plus de livres. Anna écrit la rubrique du Vendredi Cinq, ainsi que du contenu commercial.