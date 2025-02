f5-elizabeth-graziolo-parle-de-heurtoirs-de-porte-couchers-de-soleil-plus

Le chemin de carrière vers l’architecture s’est dévoilé à Elizabeth Graziolo lorsqu’elle a été acceptée dans le programme d’architecture de Cooper Union à New York. À l’époque, elle n’était pas sûre de ce qu’elle voulait faire, mais quelques mois seulement après son inscription dans la prestigieuse institution, son avenir s’est dessiné. « Après mon premier semestre, tout a cliqué », raconte Graziolo. « J’ai commencé à voir le monde différemment, sous de nouveaux angles, et j’ai complètement adoré cela. »

Après avoir obtenu son diplôme, elle a rejoint l’équipe de Cicognani Kalla, où Ann Kalla était une mentore précoce et influente. Kalla a aidé à façonner la compréhension de Graziolo alors qu’elle passait de la théorie à la conception pratique. En perfectionnant ses compétences, les conseils de Kalla l’ont également préparée à ce que les femmes vivent dans la profession.

Graziolo a passé près de deux décennies chez Peter Pennoyer Architects, où elle a travaillé sur une large gamme de projets, de la reconstruction de maisons de ville au développement résidentiel. Prête pour son prochain défi, elle a décidé de se lancer et a fondé Yellow House Architects en 2020.

En tant que propriétaire et leader de cabinet, Graziolo s’efforce de favoriser la collaboration et de créer un espace où les membres de son équipe peuvent partager librement des points de vue diversifiés. Avec des bureaux à Manhattan et à Miami, le cabinet est reconnu pour la rénovation de propriétés emblématiques, mettant en lumière des éléments uniques pour les faire revivre.

Peu importe dans quelle ville Graziolo se trouve à un moment donné, elle est prête à capturer des choses intéressantes pour enrichir son propre processus créatif. « Je n’utilise pas une méthode spécifique; je varie », note-t-elle. « Je prends beaucoup de photos, je gribouille dans mon carnet de croquis et je collectionne des objets ou des images qui m’inspirent. »

Aujourd’hui, Elizabeth Graziolo se joint à nous pour le Vendredi Cinq!

Couchers de Soleil

Cette photo capture l’inspiration profonde tirée de l’observation d’un coucher de soleil – un rappel de la capacité de la nature à informer et à élever la conception. La photographie, prise avec mon iPhone depuis mon appartement, encapsule les teintes vives et dynamiques du soleil couchant. Ces couleurs naturelles sont devenues la base d’un tableau d’humeur qui a guidé un projet récent. Les tons chauds et lumineux ont inspiré le choix du miroir en cuivre de Beatrice Serre, tandis que les gouttes de pluie délicates sur la fenêtre ont influencé le choix du lustre Knotty Bubbles de Lindsey Adelman. Enfin, la fluidité et la profondeur de l’eau ont guidé l’inclusion du papier peint à thème aquatique de De Gournay, complétant un jeu harmonieux entre la nature et le design. Heurtoirs de Porte

Je suis absolument fascinée par les heurtoirs de porte – une caractéristique universelle que l’on retrouve à travers les cultures, portant souvent des significations symboliques. J’aime explorer leurs designs et imaginer les histoires ou les intentions qui se cachent derrière eux. Celui-ci provient d’Amérique du Sud, avec une trompe d’éléphant, un design que je n’ai vu nulle part ailleurs. J’aime penser qu’il reflète le souhait du propriétaire pour la richesse et la prospérité.

Les travaux d’Elizabeth Graziolo et de Yellow House Architects:

Bibliothèque Nationale de Paris

J’ai toujours trouvé cette image très inspirante à bien des égards, de son innovation aux matériaux et finitions.

Alia Ali

L’œuvre d’Alia Ali est une source profonde d’inspiration. Il y a une qualité énigmatique à cette pièce qui invite à une interprétation infinie. Pour moi, elle explore l’interaction de la forme et de la forme, présentée de manière fluide et dynamique, laissant à l’imagination du spectateur le soin de compléter le récit.

Nature

Nous puisons souvent notre inspiration dans la nature. Sur la diapositive ci-dessus, nous avons pris inspiration de nombreuses photos de Central Park, qui ont inspiré la création d’une fresque personnalisée par Dean Barger pour le bâtiment 200 East.

