Le designer Damien Carrette, passionné de dessin et de motocross, a consacré sa vie à explorer ces deux mondes en apparence opposés. Cependant, une révélation inattendue a marqué un tournant dans sa carrière : il se sentait plus à l’aise assis sur une chaise que sur sa moto, et il aspirait à créer des produits utiles et agréables pour les gens. « J’ai plongé profondément dans l’histoire du design et j’ai appris l’importance des processus de fabrication », déclare Carrette. « Cela m’a ouvert une nouvelle perspective sur le métier, me poussant vers quelque chose de beaucoup plus complexe et créatif que ce que j’avais imaginé auparavant. »

En 2014, Carrette et Nathanaël Désormeaux ont fondé Désormeaux/Carrette, un studio basé à Paris où ils analysent un objet, mettent en valeur ses aspects techniques, puis simplifient le design. Le choix des lignes et des formes crée une narration pour chaque objet, chacun étant un élément de leur « univers ludique ».

En 2020, le duo a lancé Slean, une marque de mobilier de bureau au design épuré mettant l’accent sur des produits réparables et des cycles de production plus courts. Peu importe le projet qu’ils entreprennent, Carrette et Désormeaux se motivent et se challengent mutuellement pour pouvoir progresser ensemble.

Malgré leurs déménagements fréquents, partageant des appartements à la fois à Paris et à Londres, pour Carrette, la créativité est un état d’esprit plutôt qu’un emploi ou un titre spécifique. La musique occupe une place importante dans sa vie, et sa guitare est un pilier. S’il devait changer de carrière, il serait très probablement chef et appliquerait sa vision aux délices culinaires.

Passer de la conception au mode quotidien est difficile pour Carrette, car pour lui, ils sont totalement entremêlés. Il puise son inspiration dans des endroits inattendus. « De nouvelles idées ont tendance à arriver lorsque vous ne les cherchez pas activement », constate-t-il. « C’est souvent une réflexion interne, ou un détail que vous rencontrez dans votre vie personnelle qui les fait ressortir. »

Aujourd’hui, Damien Carrette se joint à nous pour le Friday Five!

Passion pour les Mécanismes

J’adore découvrir de nouveaux mécanismes, surtout s’ils sont bas-tech. J’aime jouer avec eux, les agrandir ou les réduire pour trouver des applications dans nos créations.

Art Naïf

Je suis profondément inspiré par l’art naïf, qui permet à chaque individu de créer de nombreuses interprétations à travers des compositions de formes simples. C’est une forme d’art qui fait appel à notre imagination et peut également évoquer des souvenirs d’enfance. J’aime créer diverses interprétations possibles de nos designs.

Grand Moule

Ce que j’apprécie vraiment, c’est de voir la transformation de la matière en un objet. Le moulage par injection, l’estampage et les presses industrielles sont les méthodes les plus efficaces pour façonner instantanément la matière. J’apprécie le bruit, la puissance, la vitesse et la mécanique trouvés dans les usines. Cette fascination me pousse à rechercher de nouveaux fabricants et processus de fabrication. Ces usines m’emmènent à la campagne, où nous découvrons souvent des installations qui soutiennent des villages entiers.

« Les chaises peuvent sembler être un cliché pour les designers, mais j’ai une véritable passion pour elles. Je suis fasciné par la découverte de nouveaux designs, en les faisant tourner, les déconstruisant, en comprenant comment ils sont façonnés, composés et fabriqués.

« Il existe un lien très étroit entre le design et la cuisine. Des similitudes se retrouvent dans la transformation des matériaux, les différentes méthodes d’exécution, et l’importance de la proportion et de l’équilibre entre différents éléments. Parmi toutes les techniques différentes, la cuisson au feu est celle que je préfère le plus. Elle est à la fois primitive et complexe, mais surtout, elle symbolise l’amitié et la convivialité.