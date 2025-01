f5-amanda-leigh-parle-du-flatiron-building-des-escaliers-et-plus

Le bâtiment Flatiron: Amanda Leigh parle du Flatiron Building, des escaliers et bien plus encore

Depuis son plus jeune âge, Amanda Leigh a eu une affinité pour l’art et a été intriguée par les résidences de styles variés. Elle était également bénévole pour le projet de service des Appalaches, qui fournit des réparations et des remplacements de logements pour les familles éligibles aux revenus. Pourtant, peu importe les autres intérêts qui ont captivé son attention, elle a toujours trouvé son chemin de retour vers A&D.

Originaire de New York, Leigh a autrefois possédé un restaurant dans la ville, mais a bientôt réalisé qu’elle avait une plus grande connexion avec l’aspect design de la propriété qu’avec l’industrie dans son ensemble. C’est lorsqu’elle a terminé un projet du début à la fin que Leigh a réalisé quelle était sa véritable vocation. « Dès le moment où j’ai réalisé ma première restauration et remodelage, indépendamment des décisions des clients ou de tout autre préjugé extérieur, j’ai su que c’était quelque chose que je voulais faire pour toujours, » dit-elle.

House of Rolison: Restaurer la beauté oubliée

En 2022, Leigh a fondé la House of Rolison basée à Los Angeles avec Taylor Hahn, son partenaire en affaires et dans la vie. Une entreprise de design et de développement, le duo trouve des maisons oubliées et restaure chacune d’elles à leur beauté d’origine. Ils sont connus pour créer des espaces qui repoussent les limites de l’innovation et capturent l’essence de la vie de luxe. Leigh célèbre son amour pour des modes de vie inattendus et sur mesure, et certains de ses favoris sont les casernes de pompiers désaffectées – comme celle appartenant à Spike Lee.

En tant que partenaires gérants, Leigh et Hahn mélangent des éléments vintage avec des pièces contemporaines qui semblent soigneusement sélectionnées et sophistiquées. Ils s’efforcent constamment d’imprégner une esthétique de luxe signature qui ne peut être recréée ailleurs. Que Leigh réimagine une propriété coloniale espagnole ou un bungalow, elle crédite Hahn de lui fournir un soutien inégalé qui a façonné sa manière d’aborder son travail. « Taylor m’inspire et a changé ma vision de la créativité, » note Leigh. « Notre entreprise ne serait pas ce qu’elle est si ce n’était pas pour nos différences collaboratives et notre amour dans son ensemble. »

Découvrez le monde de l’architecture et du design d’Amanda Leigh

1. **Le Flatiron Building**

Le bâtiment Flatiron est un incroyable morceau d’architecture de New York City. J’ai passé la plupart de ma vie adulte à New York City, et je ne pouvais m’empêcher d’être attirée par l’histoire de cette beauté. Veronica Mainetti du groupe Sorgente a racheté le bâtiment morceau par morceau pour le restaurer à usage résidentiel et je ne pourrais pas être plus heureuse de cette entreprise!

2. **Addison à San Diego**

En janvier dernier, nous avons fait un voyage au Grand Del Mar à San Diego pour célébrer l’anniversaire de Taylor, où nous avons pris le temps de visiter le magnifique restaurant Addison. J’ai été soufflée par les saveurs, la chorégraphie réfléchie et leur chef William Bradley est fantastique. Il est un designer à part entière, et sa toile se trouve être comestible. Il nous a invités à visiter sa cuisine nouvellement rénovée et qui aurait pensé que le Dekton pouvait être si magnifique.

3. **Escaliers**

J’ai toujours été fascinée par les escaliers. Ils peuvent avoir une présence si fantaisiste et la danse entre l’ingénierie et le design est si belle et diversifiée. Même quelque chose d’aussi industriel avec des matériaux rigides comme celui de cette photo peut avoir une nature si délicate.

4. **Encadrement**

L’encadrement est un art, et les maîtres encadreurs et menuisiers sont sous-estimés. Les détails de cette voûte d’arêtes sont captivants. Le temps nécessaire pour bloquer tous ces détails est un rappel fort pour regarder autour de soi et en prendre davantage.

5. **427 Cobra**

J’ai grandi en bricolant des voitures et des motos et j’ai développé une forte fascination pour leur fonctionnement. La 427 Cobra est l’une des voitures les plus reconnaissables et emblématiques de l’histoire américaine. J’ai une telle affinité pour ce véhicule, même si un original vous coûtera entre 1 et 2 millions de dollars, si vous en trouvez un.

Les projets de la House of Rolison:

Nous adorons la salle familiale de notre propriété de Roscomare. Nous avons utilisé la couleur « Cottage White » de Dunn Edwards, qui a vraiment donné vie à l’espace et les grandes portes coulissantes ajoutent une belle lumière naturelle. Marques présentées : Dunn Edwards Paint, VESTAK, Olive Ateliers

La cuisine de Lloydcrest est l’une de nos cuisines préférées. Nous avons utilisé un marbre crema marfil avec un bord cannelé courbé pour donner du mouvement à la pièce. Mélanger des armoires de peinture et de teinture permet à la pièce de se sentir ancrée et chaleureuse. Nous avons utilisé une cuisinière Ilve, un luminaire audacieux et les accessoires Viola de Lo and Co pour apporter une énergie fraîche à cet espace. Marques présentées : Plank Hardware, Ilve Stone, Lo and Co

Notre suite principale de notre propriété Bluebird. Nous avons réaménagé l’espace à droite de la cheminée comme un salon/den pour une ambiance détendue. Nous avons choisi des pièces de The Expert, Olive Ateliers, Soho Home et des antiquités sourcées, ce qui nous a permis de juxtaposer l’ancien au nouveau. La combinaison de plafonds en bois de cèdre miroités au plancher en chêne blanc vous donne l’impression d’être enveloppé dans la chaleur. Marques inclues : The Expert, Olive Ateliers, Soho Home

Notre « salle de bain bleue » à Bluebird. Cette salle de bain dégage une sensation européenne d’antan. Nous avons commencé avec la vision de la baignoire voûtée. Nous voulions apporter non seulement de la couleur, mais aussi de la forme et de la texture. Nous avons tant d’éléments en mouvement dans une seule pièce créant un espace monochromatique rempli d’âme et de dynamisme. Marques inclues : Restoration Hardware, Zia Tile, Portola Paints

Notre belle cuisine Coldwater. Cette maison est entourée du paysage et de la beauté d’un canyon de Los Angeles. Nous voulions capturer l’essence de la nature et de l’art dans cet espace. Nous avons utilisé deux tons de pierre pour faire ressortir les arrière-comptoirs et la chaleur des armoires en bois pour donner de la profondeur à la pièce. Quincaillerie de Brassna.