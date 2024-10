Révélée lors de la Fashion Week de Paris, Yves Salomon, en collaboration avec Chapo Création, a présenté une série de pièces réimaginées, dont le lit L01, le tabouret S31, la chaise S11, le fauteuil S10 et la lampe à bras équilibré D19, chacun orné de designs distinctifs en peau retournée. La durabilité étant toujours au premier plan de la conception, les meubles ne nécessitent aucun matériel, colle, ou clous, et toute la peau retournée utilisée était un matériau recyclé.

L’exposition à Paris a donné au spectateur un aperçu des ateliers qui fabriquent les pièces, et du savoir-faire qui entre en production du début à la fin. Une sélection des pièces originales a également été présentée de la collection privée de Yves Salomon et Tamara Taichman. Toutes faites à la main, ces créations marquent l’éthique partagée de cette collaboration – une recherche minutieuse de matériaux exceptionnels, de connaissances intergénérationnelles, et une sensibilité experte aux détails des produits de luxe.

Le tabouret S31 est unique à bien des égards. Utilisé également comme siège ou tabouret, les chemins artistiques mais modernes de couleur qui traversent le dessus sont à la fois rétro et actuels. Rendant hommage à ses racines du début des années soixante, tout en incarnant également le raffinement que nous avons appris à connaître et à aimer chez Yves Salomon. Tous les détails en peau retournée sont fabriqués à la main, mettant en valeur le niveau de qualité présent dans toute la collection.

La chaise S11, initialement fabriquée en cuir, bénéficie d’un rafraîchissement bienvenu dans cette version géométrique et duveteuse. Le contraste audacieux et le motif décoratif s’accordent avec l’assemblage complexe, ajoutant de l’intérêt à une forme déjà emblématique. Les lignes strictes de la chaise donnent presque l’impression que le motif est encore plus fantaisiste, amusant et invitant pour le spectateur et l’utilisateur.

Occupant l’espace de manière puissante, le fauteuil S10 porte bien son nouveau manteau. Les rayures, les pois et le fort contraste dans le motif semblent frais, mais dans une palette de couleurs beaucoup plus années soixante-dix. En 2024, les détails astucieux et les couleurs amusantes règnent en maître. Cette collaboration incarne ces idéaux, et le fait dans un matériau inattendu également. Du cuir lisse à la peau retournée douce, la nouvelle ambiance est plus douce, plus colorée et plus indulgente.

Le lit L01 a été initialement conçu comme une commande spéciale pour l’écrivain Samuel Beckett en 1959. Connu également sous le nom de lit Godot, astucieusement nommé d’après la pièce de Beckett “En attendant Godot”. Rebaptisé quelques années plus tard, L01 serait connu comme une pièce emblématique de la première collection de Chapo en 1963. Le lit est célèbre pour ses lignes simples et légèrement strictes, ainsi que les joints en boîte emblématiques le long des coins. Sa polyvalence et sa retenue en font une pièce convertible imposante, fonctionnant brillamment comme un lit, un banc, ou une banquette.

La lampe à bras équilibré D19 prend une nouvelle teinte, tout autant en utilisation lorsqu’elle est allumée ou éteinte. Un cube suspendu de proportion élégante, l’abat-jour est également tapissé de peau retournée. Cela ne laisse passer aucune lumière à travers l’abat-jour, mais permet à la lumière de s’échapper par le haut et le bas. Pour cette collaboration spéciale, Yves Salomon a conçu un abat-jour en intarsia projetant une lumière chaude qui brille sur la base en orme de la lampe, la faisant briller.

Pour plus d’informations sur la collaboration Yves Salomon x Chapo Création, visitez yves-salomon.com. Photographie de Laora Queyras.

Ayant grandi à New York, Aria a une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et le toucher personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.