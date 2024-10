Cette année, lors du PAD Londres, la galerie Movimento a présenté Marks of Existence, une exposition conçue et stylisée par Artefatto Design Studio. L’espace immersif, célébrant la richesse des matériaux organiques, se limite délibérément à seulement trois : Travertino Ascolano, une pierre classique prisée dans le monde entier pour sa texture ondulante et sa profondeur de couleur, un tissage en bois Ikat, mettant en valeur la beauté de l’imperfection naturelle, et un composite de fibres, laqué pour une finition super brillante et brillante. Les neuf designers ont travaillé dans ces contraintes pour produire neuf designs distincts, chacun étant une interprétation unique de la manière dont ces trois acteurs peuvent se réunir en harmonie.

Cette exposition tourne autour de la philosophie bouddhiste entourant la présence et l’équilibre de la vie – les marques de l’existence. De la galerie, “Dans le bouddhisme, les trois marques de l’existence sont trois vérités indéniables de tout ce qui existe : l’impermanence, l’imperfection et l’incomplétude. Les trois marques de l’existence ont inspiré de nombreuses idéologies à travers le monde qui cherchent la beauté dans l’imparfait, embrassent l’incomplet et célèbrent l’impermanent.” Cette collection fait exactement cela, en miroir à l’avancement technologique avec des matériaux qui existent depuis des éons. Mariant l’ancien et le moderne, Marks of Existence parvient à sortir des deux traditions pour créer quelque chose de collaboratif et de frais.

Incroyablement futuriste mais rappelant une autre époque, la console CVX d’Artefatto Design Studio s’incurve doucement autour d’une plate-forme unique. La finition ultra brillante sur le gris chaud combinée à la solidité de l’empreinte évoque une sensation de vaisseau spatial, une console de capitaine surplombant le pont de vol principal. Cette couleur est si nostalgique pour beaucoup d’entre nous, ornant les premières versions de la technologie avec laquelle nous avons pu grandir.

Artefatto rend l’immersion apparente grâce à la tonalité similaire entre le sol et les murs. Cela, associé aux panneaux d’éclairage décalés couvrant toute la largeur du plafond, contribue à l’effet enveloppant unique à l’exposition. Le rouge brique profond laisse briller l’ameublement aux teintes plus froides, comme dans le fauteuil Mesoa Lounge d’Artefatto, tandis que les tons jaunes de la pierre sont accentués magnifiquement, comme on peut le voir ici dans le miroir Era de Studio Zero, et la table d’appoint 0 à 1 de Celo1 Studio.

Moderne et sculptural, la table d’appoint Rest, de Estudio Persona, subvertit les formes habituelles que nous pourrions penser voir dans la pierre : une statue, une table, une colonne. Ce matériau ancien est traversé par ce qui pourrait être la même courbe que nous voyons dans la console CVX – un large, généreux coup, divisant le bloc autrement rectangulaire.

Une autre pièce d’Artefatto, le banc Mesoa est un élégant banc bas, encadré par deux solides pieds, berçant le siège en cuir qui repose immédiatement au-dessus pour former une pièce imposante, robuste. En dessous, la chaise Swell, par Atelier Sohn, se redresse, utilisant la même finition ultra brillante que les autres pièces de la collection. Semblant vouloir se presser hors de lui-même, la chaise explore le potentiel esthétique et fonctionnel d’un état imparfait.

En 2020, la galerie Movimento a été créée à Londres. Depuis lors, ils ont ajouté des bases à Milan, élargissant leur portée. Ils organisent des pièces qui comblent l’intersection de l’art et du design, toutes des objets uniques du monde entier. Ces objets ont des histoires culturelles, peuvent évoquer des émotions ou provoquer des réflexions, éveillant des émotions profondes en nous. Pur expression de la créativité, ce travail constitue la pierre angulaire de notre mode de connexion le plus simple, l’art. Avec des contributeurs du monde entier, la galerie Movimento célèbre les perspectives mondiales, présentant des designs contemporains à travers un objectif diversifié.

La devise d’Artefatto, “Art. Design. Chaos.”, est pleinement présente ici, mêlant la mentalité du design axé sur les détails à la créativité et à la liberté de l’art. Studio de design multidisciplinaire, ils couvrent plusieurs industries, des salles d’exposition et de la conception de décors, aux expositions et aux meubles. Experts en curation de l’environnement construit, ils équilibrent des briefs complexes avec des solutions simples pour un résultat global stupéfiant.

La table Zenit de Federica Biasi est basse, mais a un impact important. Le bois hautement poli repose sur une base largement incurvée, incroyablement mince pour une pièce en pierre de cette taille. En dessous, la pierre solide stabilise le reste, solide et solide. Comme son nom l’indique, cette table a été inspirée par la hauteur du soleil dans le ciel, à son zénith. La simplicité est le meilleur designer, visible ici dans le tabouret Febe, de Federica Elmo, également.

La console Stack, de Pietro Franceschini, est un ajout imposant à tout intérieur, avec des pieds forts et sombres ornés de saillies rectangulaires et un dessus classique en Travertino Ascolano.

