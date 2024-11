Les designers Wendy Maruyama et Tom Loeser exposent de nouveaux travaux pour la première fois ensemble à New York depuis plus de 30 ans dans Colorama chez Superhouse. Cet espace fantaisiste est libérateur, guérisseur et étonnamment lumineux. Les bons designers savent que l’émerveillement enfantin, et non celui des adultes guindés, est ce qui touche nos âmes. S’immerger dans cette joie de création sans contraintes est quelque peu plus difficile en vieillissant, un muscle qui doit être activement exercé pour ne pas se perdre dans l’atrophie.

Maruyama et Loeser comprennent pleinement cela, se libérant des rigueurs de l’artisanat traditionnel du mobilier avec des détails organiques et un sens de la rapidité fantastique, en contradiction avec la nature plus lente et façonnée à la main de la collection. Chaque facette, filet et surface a été minutieusement considérée, en utilisant des matériaux dans des combinaisons uniques que nous n’avons jamais vues auparavant. Les bords distinctifs des œuvres présentées ci-dessus sont ornés de rayures noires et blanches, utilisant des plans généralement cachés ou non pris en compte. Ce choix en soi est charmant, permettant un niveau de détail et de considération assez rare dans la conception de mobilier.

Chaque pièce se construit l’une sur l’autre, l’effet global est assez impressionnant. Les détails rendus, tous clairement réalisés à la main, ajoutent une touche personnelle au travail. Cela nous ancre dans l’incroyable quantité de connaissances que ces deux designers ont apportée à la table, luttant à contre-courant du design minimaliste conventionnel. Il est assez difficile de maintenir ce sens de la curiosité que Maruyama et Loeser ont réussi à cultiver, surtout en période de changements rapides. Ils résistent à l’épreuve du temps, montrant une fois de plus à quel point le contact humain est important, célébrant ceux qui nous ont précédés.

Les couches concentriques de feutre présentées ci-dessus sont un si beau détail, permettant simplement à la face non finie du matériau d’être exposée sur le dessus. Cela, en juxtaposition avec les fixations relativement industrielles qui maintiennent le tabouret ensemble, est très agréable. Ci-dessous, les ondulations sculptées à la main sur la table sont ornées d’un bleu poussiéreux et d’un rouge brillant, le contraste entre les tons aidant le rouge à atteindre une intensité incroyable.

Superhouse est une galerie d’art et de mobilier basée à New York, spécialisée dans les pièces modernes et historiques. Célébrant l’inhabituel, le fondateur et directeur Stephen Markos est particulièrement attiré par la sculpture, le mobilier d’art des années 1980 et l’artisanat contemporain. Il attribue son éducation en Nouvelle-Angleterre, entouré de toutes sortes d’œuvres vintage et folkloriques, à sa passion de toute une vie pour l’art et le design.

Wendy Maruyama est une designer de mobilier prolifique, travaillant et enseignant depuis plus de 40 ans dans une industrie souvent impitoyable. Au début de sa carrière, elle a adopté des techniques folkloriques et des idéologies féministes de manière inventive, touchant les spectateurs du monde entier avec son mélange spécifique de sensibilité et de couleur. Ces dernières décennies, elle s’est plongée dans son héritage japonais-américain, et dans l’histoire parfois difficile qui accompagne cette identité.

Profondément guidé par l’histoire de l’artisanat et du design, Tom Loeser est un designer de mobilier attiré par le dysfonctionnel autant que par le fonctionnel. Imprégné de l’histoire et de la technique du mobilier artisanal, son travail incarne une approche hautement réfléchie, mais fantastique. En 2010, il a collaboré avec sa femme, Bird Ross, sur le bureau d’accueil du Madison Children’s Museum, qui est non conventionnel, intensément interactif et doté d’un sens de l’humour subtil.

Colorama est ouvert jusqu’au 11 janvier 2025 chez Superhouse, 120 Walker Street, 6R, New York, New York. Pour plus d’informations, visitez superhouse.us. Photographie de Matthew Gordon Studio.

Grandir à New York a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets pour s’immerger. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et le contact personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.