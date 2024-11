Depuis des millénaires, les étoiles ont guidé les humains et les animaux, apportant un nouvel éclairage sur le grand au-delà sombre. Le 14 octobre 2024, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a lancé l’Europa Clipper pour mieux comprendre la lune glacée et lointaine de Jupiter, Europa. La nouvelle montre d’exploration Europa Clipper d’Anicorn encapsule ce que nous aimons dans le design spatial, avec une touche moderne. Un boîtier élégant en acier inoxydable 316L et un mouvement automatique Seiko NH35 font de cette pièce un bel objet parfait pour un amateur d’espace ou un passionné de montres. Cette montre présente des détails inspirés de la mission Europa Clipper, une expédition innovante pour explorer des mondes au-delà du nôtre.

Tous les éléments de la montre sont méticuleusement conçus pour promouvoir des détails rappelant le design spatial : ultra propres, sans fioritures, et un petit hublot élégant à l’arrière pour voir le mécanisme Seiko. Des détails rouges, pour montrer ce qui est important – et le logo NASA Meatball fièrement affiché à l’avant, un phare de l’exploration spatiale, du progrès et de l’unité depuis sa création. La NASA a une longue histoire d’envoi de messages vers le grand au-delà, tels que la plaque Pioneer et le disque d’or Voyager. Anicorn poursuit cette tradition avec des gravures au laser délicatement inscrites de l’équation de Drake, qui postule l’existence de vie extraterrestre, et des lignes d’émission radio « Water Hole », représentant la quête de signaux provenant de planètes lointaines. Limitée à 200 pièces, c’est un incontournable pour quiconque s’intéresse à ramener le grand au-delà jusqu’à son poignet.

Il y a un bracelet en acier inoxydable qui fait référence à la plaque de la voûte sur l’Europa Clipper, évoquant la transmission de messages dans l’espace. Anicorn propose également un bracelet FKM également orné du logo Europa Clipper. Cela permet une polyvalence dans les options de style, passant d’une option classique à un look plus décontracté.

Au dos du cadran de la montre, une fenêtre en forme de plaque de la voûte offre un regard symbolique sur l’océan caché sous la croûte d’Europa, et un aperçu du mécanisme de la montre. En affichant le logo d’Europa Clipper, la montre rend hommage à l’une des missions les plus audacieuses de la NASA dans l’histoire de l’exploration spatiale.

Le voyage spatial est très important pour nous en tant qu’espèce. À travers les temps de guerre, de conflits et de catastrophes naturelles, la seule chose sur laquelle de nombreux pays pouvaient s’entendre était le fantastique privilège d’explorer les étoiles. La montre comprend une micro puce contenant 2,6 millions de signatures dans le cadre d’une mission collective à la recherche d’habitabilité au-delà de la Terre. Il y a aussi un hommage au scientifique planétaire Ron Greeley, et un poème de la poétesse Ada Limón. La dernière ligne se lit comme suit : Nous aussi, sommes faits de merveilles, d’amours grandes et ordinaires, de petits mondes invisibles, d’un besoin de crier à travers l’obscurité.

Pour obtenir l’une des 200 montres d’exploration de la mission Europa Clipper – The Exploration Watch pour 840 $, visitez anicorn-watches.com. Pour en savoir plus sur les montres Anicorn, cliquez ici. Pour plus d’informations de la NASA, suivez-les sur Instagram ici.

Grandir à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art + le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’impliquer. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et la touche personnelle sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre l’astronomie.