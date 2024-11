Muller Van Severen a passé les 15 dernières années à brouiller habilement les frontières entre l’art et le design, et leur dernière exposition, Frames, à la galerie Tim Van Laere à Anvers, en Belgique, pousse cette exploration à de nouveaux sommets. L’exposition, leur premier solo à la galerie, est une expérience immersive qui remet en question notre compréhension de l’espace, de la fonctionnalité et de la sculpture. Présentant plus de 30 œuvres, chacune unique dans sa forme et son approche, le spectacle continue l’exploration de Muller Van Severen de l’intersection de la sculpture et de l’objet fonctionnel.

Au cœur de Frames se trouve un processus que Muller Van Severen a affiné au fil du temps. Le duo, composé de Fien Muller et Hannes Van Severen, commence avec une simple plaque, en utilisant une intervention minimale – découpe, pliage et ouverture du matériau – pour créer de la profondeur et des dimensions. Le résultat est une collection de pièces qui passent de l’abstraction à la figuration, fusionnant l’expression sculpturale avec l’utilité. Alors que les œuvres peuvent être appréciées comme des objets d’art, elles sont conçues pour être utilisées, transformant la manière dont nous interagissons avec les objets qui nous entourent et les espaces que nous habitons.

L’inspiration architecturale derrière ces pièces est claire, avec des références à des formes géométriques et un vocabulaire visuel audacieux évoquant les Suprématistes, pionniers du mouvement artistique du début du 20e siècle axé sur les fondements de la géométrie. Des œuvres comme Frame #17 et Frame #20 font référence à l’installation suprématiste de l’artiste russe Kazimir Malevich en 1915, L’Exposition futuriste de peintures 0.10. Muller Van Severen va plus loin en créant des formes qui ne sont pas seulement à regarder mais à vivre – une continuation de la vision du designer autrichien Franz West du mobilier comme art.

Muller Van Severen nous montre que les objets, en particulier les objets fonctionnels, peuvent élever et façonner nos expériences de l’espace. En brisant les frontières entre l’art et le design, les designers rendent l’art et le design fonctionnel pratiquement indissociables, nous encourageant à intégrer ces pièces dans notre vie quotidienne pour faire de l’art une expérience vécue plutôt qu’un objet lointain à admirer.

Pour plus d’informations sur l’exposition Frames de Muller Van Severen, visitez le site timvanlaeregallery.com. Photographie gracieuseté de la galerie Tim Van Laere, Anvers-Rome.

