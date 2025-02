Titre: Explorateurs intrépides s’immergent dans le pays du vin de Géorgie

Situé au cœur de la région viticole de Kakheti, l’une des plus anciennes et meilleures au monde, le complexe Lopota Lake Resort s’étend majestueusement avec les montagnes du Caucase en toile de fond. Le domaine prend racine dans le Château Beura, siège du vignoble éponyme, offrant 311 chambres réparties dans 16 structures en bord de lac, conçues avec maestria par le cabinet d’architecture géorgien Design Avenue Studio.

En fusionnant harmonieusement avec son environnement, le campus de 148 acres intègre des matériaux naturels et des proportions soigneusement étudiées pour créer un cadre enchanteur. Les bâtiments en béton armé, revêtus de pin et entourés de verdure luxuriante, se fondent dans le paysage. À l’intérieur, les murs en bois s’harmonisent avec les sols en chêne, tandis que les meubles vert d’eau et les accessoires sont rehaussés par des carreaux de salle de bains de la même teinte, équilibrés par des surfaces blanches épurées. Les revêtements muraux naturalistes sur mesure, conçus par le cabinet de design d’intérieur ID Vision, apportent la touche finale.

Un havre de paix dans un cadre idyllique

Le complexe propose une gamme complète d’installations sur place, telles qu’un bain slave, des écuries, des courts de tennis et une maison de bateaux pour la voile et le kayak. Les quatre restaurants intégrés, dont l’un propose une cuisine locale réinventée et un autre des plats associés aux vins presque millénaires cultivés ici, satisfont toutes les envies gastronomiques. Le restaurant Oval propose une cuisine internationale et IKE est un lieu de fusion asiatique. Perché sur la colline, le Forest Spa propose des traitements inspirés de différentes influences culturelles. En plus du bain slave, vous trouverez un hammam, des saunas et même des services infusés au vin. Le centre de remise en forme permet un entraînement conventionnel, du cyclisme et de la randonnée. L’objectif global du Lopota Lake Resort est d’offrir aux clients la possibilité de se connecter avec la nature et un mode de vie sain. Le cadre spectaculaire est la cerise sur le gâteau.

Si cela ne suffisait pas, un nouveau club de jazz et un bar correspondant ont ouvert leurs portes à l’automne 2024. Le centre culturel au toit incurvé, reprenant le même vocabulaire architectural que les autres bâtiments mais avec un effet encore plus saisissant, offre une expérience unique. Alors que situé dans un contexte pastoral, la structure de façade à lattes est conçue pour rappeler les boîtes de nuit établies de Londres, New York ou Paris. L’extérieur de type temple, avec des colonnes de bois illuminées marquant une cour d’entrée, laisse place à un intérieur à l’échelle plus intime, doté d’une scène, de tables individuelles, de stalles, d’un bar spacieux, d’un niveau en mezzanine et d’une sculpture lumineuse en motif de grille incrustée dans le mur courbe de l’espace double hauteur.

Capable d’accueillir 150 convives pour une large gamme de spectacles, le lieu de jazz, d’une allure de phare, adopte une palette de couleurs sombres allant du brun foncé au orange moutarde et au bleu profond. Les finitions et les meubles proviennent de fabricants européens de luxe, notamment la marque textile de renom Pierre Frey, la dynamique société danoise Ferm Living et le producteur italien de longue date Pedrali. Design Avenue Studio a collaboré avec la société finlandaise de premier plan Akukon pour l’optimisation acoustique du pavillon.

Ana Maisuradze, propriétaire du Lopota Lake Resort & Spa, déclare : « Comme Lopota est un complexe qui accueille de nombreux clients différents, nous avons imaginé créer un espace où les adultes pourraient se détendre jusqu’à tard tout en préservant la tranquillité dans le reste du complexe. Dans le nouveau club de jazz, les clients peuvent écouter de la musique avec un cocktail signature ou un verre de vin du Château Beura à la main, et déguster quelques plats du menu de restauration tardive. »

Infos pratiques et réservations

Quoi : Lopota Lake Resort

Où : Napareuli, Géorgie

Tarifs : Chambres à partir de 160 $ pour une chambre familiale et de 300 $ pour une suite

Points forts du design : Logements sophistiqués et revêtus de bois, situés le long d’un lac expansif au pied des montagnes du Caucase ; les installations complètes incluent désormais un club de jazz dernier cri au cœur de terres bucoliques et de collines verdoyantes.

Réservez dès maintenant : Lopota Lake Resort

Crédit photo : Lopota Lake Resort.

Adrian Madlener, écrivain originaire de Bruxelles et basé à New York, spécialisé dans le design de collection et durable. Avec un accent particulier sur les sujets qui incarnent le meilleur de l’expérimentation menée par l’artisanat, il s’engage à soutenir les talents qui repoussent les limites dans diverses disciplines.