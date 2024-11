Situé le long de la crête du massif de l’Adelboden dans la région de l’Oberland bernois au centre de la Suisse, The Brecon, anciennement appelé Hotel Huldi, est depuis longtemps une destination de choix pour une clientèle exigeante. Depuis au moins les années 1950, une foule de jet-setters est venue ici à la recherche d’un havre de paix décontracté mais raffiné; sans oublier des vues magnifiquement perchées sur le paysage montagneux largement préservé dans les environs immédiats. À un peu plus de deux heures de route de Zurich, ce charmant hôtel-boutique a de quoi plaire. L’adresse traditionnelle du chalet en construction de bois accueille une collection sélectionnée de 18 chambres d’hôtes individuellement aménagées et 4 suites, ainsi qu’un programme complet d’équipements durs et doux.

Avec l’aide du studio de design d’intérieur basé à Amsterdam, Nicemakers, The Brecon a récemment reçu une refonte complète par son nouveau propriétaire, la société de services de voyage britannique THE AFICIONADOS. « La rénovation s’inspire de son riche patrimoine du milieu du siècle, en infusant l’hôtel avec l’esthétique distinctive des années soixante et soixante-dix », déclare Joyce Roll, co-principal du cabinet. « Les clients se retrouveront plongés dans une atmosphère de sophistication subtile, marquée par une palette terreuse discrète et des textures naturelles réconfortantes mélangées à des détails brutalistes. »

La destination a été repensée pour ressembler à un espace domestique et offrir à ses clients un « atterrissage en douceur » à leur arrivée ou après une longue journée d’activité intense dans la nature environnante. Pour que cela frappe vraiment les esprits, le studio a mis en œuvre des matériaux locaux et des techniques de construction spécifiques à la région. Les murs blanchis à la chaux et les sols en pierre se combinent pour former le cadre alpin parfait. Des matériaux naturels tels que le lin, le cuir, le coton et la laine se retrouvent partout. L’un des seuls éléments non suisses sont les couvertures tissées en double tissu fabriquées à la main par Melin Tregwynt, basé au Royaume-Uni, à Pembokeshire.

« Notre objectif était de créer un sanctuaire pour ceux qui recherchent la vie privée et la tranquillité, en mettant l’accent sur le confort du foyer entrelacé avec les meilleurs éléments de l’hospitalité traditionnelle suisse », a ajouté Dax Roll, co-principal de Nicemakers. « Chaque chambre et suite est meublée avec élégance et pragmatisme avec un mélange sélectionné de pièces contemporaines et vintage, d’art de la galerie Bisou d’Amsterdam, et a été stylée avec une sélection d’objets collectés dans toute l’Europe. Les tissus naturels, comprenant de la laine, du lin et du coton, contribuent à l’impression de chambres luxueusement confortables qui complètent les vues magnifiques sur la montagne visibles de chaque fenêtre. »

Avec toute la nourriture – dont la plupart est également d’origine locale – et les boissons offertes, le rapport qualité-prix est plutôt bon ici. La station compacte dispose également d’un spa réservé aux « résidents », avec un sauna offrant une vue panoramique, un hammam et, peut-être le plus impressionnant, une piscine extérieure chauffée de style Art déco offrant les meilleures vues panoramiques. Les clients sont également encouragés à faire de la randonnée, du vélo et du ski pendant la journée. Le ski de fond nocturne est un must. Le Brecon peut également être entièrement loué pour des événements spéciaux comme des mariages.

Quoi : The Brecon

Où : Adelboden, Suisse

Combien : Chambres d’hôtes à partir de 758,77 $

Conception : Un cadre raffiné mais résolument chaleureux avec des interprétations contemporaines du design intérieur des années 1960 et 1970 rappelant son âge d’or de jet-set avec des tons terreux et des éclats lumineux de motifs jouant sur des meubles distinctement géométriques. La construction traditionnelle en chalet en bois de l’hôtel est associée à des détails architecturaux en pierre et en céramique. Les 18 chambres d’hôtes et quatre suites encadrent des vues magnifiques sur l’Oberland bernois voisin et les Alpes majestueuses au loin.

Photographie de Matt Vines de Matt Vines Consulting.