Le studio de design d’intérieur Perron a dévoilé son nouveau siège coloré, Maison Perron, qui est plus qu’un simple espace de bureau. Situé à Québec au 212, rue Crémazie Ouest, le bâtiment rénové sur trois étages représente un mélange dynamique d’histoire, de modernité et de l’approche distinctive du studio en matière de design. Avec un espace commercial au rez-de-chaussée, plusieurs bureaux et deux unités résidentielles, le projet incarne l’esprit de Perron, créant un environnement unifié qui reflète la philosophie du studio de combiner design fonctionnel et narration esthétique.

Achetée en 2023, Maison Perron est le résultat d’une recherche méticuleuse d’un espace qui incarnerait l’essence du studio. Ce qui a commencé comme une quête d’un nouvel emplacement de bureau s’est rapidement transformé en une vision d’un pôle de design complet. Le bâtiment, initialement construit en 1915, avait abrité diverses entreprises au fil des ans – des magasins généraux aux cabinets comptables – mais il avait perdu son caractère original après des modifications importantes. L’équipe de Perron a vu au-delà de l’état compartimenté et diminué du bâtiment à l’époque, et a entrepris de restaurer et d’améliorer son charme tout en intégrant leur propre touche créative.

En enlevant les couches de rénovations désuètes, des joyaux cachés ont été révélés, tels que des murs en briques originaux et des planchers en bois, qui s’alignaient parfaitement avec l’éthique de design de Perron. Cette découverte a catalysé une rénovation transformative qui juxtaposait des éléments historiques avec un design contemporain. L’équipe a incorporé des équipements modernes tout en préservant les caractéristiques architecturales clés, créant un espace qui comble le fossé entre le savoir-faire ancien et le design innovant.

La rénovation a été vraiment un effort collaboratif, avec l’équipe de 12 designers et coordinateurs de Perron profondément impliquée à chaque étape du projet. Leur contribution collective a façonné le design, résultant en un processus dynamique et évolutif qui répondait aux surprises et aux défis du bâtiment. Cette approche pratique a assuré que Maison Perron était non seulement le reflet de l’esthétique du studio mais aussi le produit de sa vision et sa culture partagées. “Il est toujours plus difficile de prendre des décisions lorsque vous êtes à la fois le designer et le client”, déclare Sarah Eve Hébert, associée et directrice artistique chez Perron. “Mais malgré la fluidité du design et les défis quotidiens de la coordination du projet, nous étions toujours sur la même longueur d’onde et avons réussi à maintenir une vision claire et unifiée.”

La façade au niveau de la rue de Maison Perron est une invitation à la créativité du studio. Avec de grandes vitrines offrant aux passants un aperçu de l’espace boutique, le bâtiment sert à la fois de showroom et de studio de travail. À l’intérieur, les visiteurs sont accueillis par un espace de réception vibrant, qui se transforme harmonieusement en espaces de travail et en présentoirs de boutique. Le design intérieur trouve un équilibre entre la fonctionnalité commerciale et la chaleur d’un environnement semblable à un foyer, avec des meubles et des éléments de décoration soigneusement sélectionnés de partenaires internationaux de Perron intégrés de manière subtile dans tout l’espace.

Le projet va au-delà des espaces commerciaux et de bureau, avec deux unités résidentielles aux étages supérieurs conçues pour refléter le style unique de Perron. Ces espaces, désormais des maisons pour des membres clés de l’équipe, poursuivent le langage de design des niveaux inférieurs, intégrant des briques exposées, des meubles soigneusement choisis et des touches personnalisées. Ces résidences offrent non seulement un lien personnel avec le bâtiment mais servent également de prolongement du travail créatif du studio, brouillant les frontières entre l’espace de vie et le showroom de design.

Pour plus d’informations sur Perron, visitez perrondesign.ca.

Photographies de Paul Dussault.

